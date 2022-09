Bojovalo se devadesát minut mezi šestnáctkami a pouze neustálá hrozba z kopačky Vlkanovy byla něčím zajímavým v tomto utkání.

Fotbalové střípky Davida KobylíkaZdroj: DENÍK

My jsme nastoupili se Spáčilem na defenzivním středním záložníkovi po jeho dobrých výkonech za béčko, které mimochodem opět zvítězilo a vede F:NL. Spáčil se s touto rolí popasoval velmi dobře, nicméně nijak nevyčníval z průměru, ve kterém se poslední utkání pohybujeme.

Zápas ovlivnil nesmyslný zákrok Vraštila, po kterém následovala červená karta. Hrubé ovlivnění utkání. Faul v prostoru, kde nebyl nutný, nás stál utkání. Nedisciplinovanost vedla ke ztrátě bodů, které nutně potřebujeme, neboť nás čeká rozjetý Liberec ve středečním vloženém kole. Po třech dnech tak máme možnost utnout sérii čtyř proher v řadě.

Po spekulacích v minulém týdnu o odvolání trenéra Jílka, o čemž se samozřejmě v kuloárech spekuluje či mluví šeptem, to vypadá, že kouč dostane prostor k nápravě minimálně do konce duelu s Libercem, který vyhrál na Slovácku a okupuje přední příčky. Trenér Kozel mu vtiskl herní tvář a má výsledky.

Co my bychom dali za nějakou herní tvář místo neustálého přeskakování ze čtyřobráncového systému do tří až de facto pětiobráncového. Na obranu trenérského štábu je nutno říct, že nám chybí konstruktivní hráč ve středu pole. Místo něj jsme raději nakoupili čtyři brankáře, stopery a teď bereme Pokorného na místo borce, kterého jsme tady měli, a to Romana Hubníka. Myslím, že použiji možná silné slovo, ale červená Vraštila, neustálá zranění Beneše a další, je, řekl bych, taková karma Hubník.

Ale to bych se opakoval, že takový hráč a osobnost nám obzvláště teď chybí. Velké týmy vždy vedli velcí hráči, ať už jako lídři nebo kapitáni, a se vší úctou, to přeci není Breite, Navrátil či další, i když mají v lize něco odkopáno. Naprosto je respektuji, ale Hubník je jiný level a byl i na jaře, takže kdo vytáhl jeho slabší výkonnost na sklonku angažmá v Sigmě, ten pouze kalil vodu, která byla hodně špinavá. Bohudík jeden povedený zápas, a to ten středeční, může vše změnit, tak pojďme fandit a doufat.

David Kobylík

