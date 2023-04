Očekával jsem, že Sigma potvrdí svoji kvalitu, kterou v posledních zápasech má. Skladbou týmu převyšuje Zlín, který nehraje v pohodě. Naopak Olomouc hraje dobrý fotbal. Od příchodu Pospíšila si všechno sedlo, hlavně střed hřiště, který byl dlouhodobě naší slabinou, co se týče hry dopředu.

Fotbalové střípky David Kobylíka | Foto: DENÍK

Když máte osu mužstva – v Sigmě navrátilec Beneš, Pospíšil, Breite a Chytil – tak se na to nabalí další a můžete patřit do top šestky. Bude k tomu potřeba i trošku štěstí. Ale Sigma má sebevědomí a jde si za tím, což se projevilo i v zápase ve Zlíně, kde zaslouženě vyhrála. Jinak ale byl druhý poločas slabý, což je ale otázka obou soupeřů.

Fotbalové střípky Davida KobylíkaZdroj: DENÍK

Skvělý zápas nabídlo derby s výbornou atmosférou. Nebyly tam žádné extrémně dobré individuální výkony, ale oba týmy se soustředily na zápas, nebyly tam žádné excesy, nervózní výlevy hráčů a vše podtrhl skvělý rozhodčí Černý, který utkání dobře odpískal. Na to, že je to mladý arbitr, tak mu musím dát vysoký kredit, jak to zvládl při kvalitě derby. Stejně tak oběma soupeřům. Na Slavii bylo vidět, že jí dochází síly. Proto dokázala Sparta vyrovnat a zůstat na prvním místě v tabulce. Ale boj zůstal otevřený.

Nepromluví do něj už Plzeň, která selhala na Baníku, kde měla spoustu šancí. Kdyby je proměňovala, mohlo to dopadnout úplně jinak. Viktorie nemá na rozdíl od Sparty a Slavie střelce, který by dával góly. Chorý je sice platný ve hře, ale promění málo procent ze svých šancí, proto Plzeň ztrácí. Sama pak inkasuje po laciných chybách a je z boje o titul venku. Ještě bude možná trošku pod tlakem týmů pod ní, aby ji nedotáhly.

Obávali jsme se, hlava pracovala, uznal Chvátal

Výborně působí Bohemka. Ta opravdu míří za čtvrtým místem a pohárovou Evropou. Byla by to senzace oproti předsezonním predikcím. Věřím, že Sigma se už do skupiny o titul dostane a bude moci míchat kartami v boji o titul v zápasech se Spartou a Slavií. Bude to zajímavá konfrontace a příprava na příští sezonu, kdy by měla tyto příčky obhajovat. S mužstvem, které má, by nemuselo být nereálné pohybovat se okolo šestého místa.

Jinak trenér Jílek porazil třikrát za poslední rok kouče Vrbu. Jednou, když byl Pavel Vrba ve Spartě, což se nečeká, že porazíte Spartu. V případě výhry nad Baníkem to nebylo neprůchodné s tím, co tam Pavel Vrba tvořil v úvodu sezony. A nyní se Zlínem, který na nás kádrem nemá. Je to krásná série, ale nejvíce cenná výhra je ta se Spartou. Ostatní bych bral jako očekávané vzhledem k tomu, v jaké situaci se týmy Pavla Vrby nacházely.

David Kobylík