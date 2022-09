Při příznivé konstelaci a výsledcích ostatních, bychom se mohli posunout do klidného středu tabulky, a dokonce atakovat také šesté místo, znamenající na konci třicátého kola skupinu o titul.

To by si jistě přáli také fanoušci, chodit na zvučné soupeře na konci ligového ročníku. Přeci jen jich poslední dobou nechodí dost, na což jsme před několika lety nebyli zvyklý.

Fotbalové střípky Davida KobylíkaZdroj: DENÍK

Šlágr kola se hrál v Plzni, kam přijela Slavia Praha. To nejpodstatnější se stalo hned v první minutě utkání, kdy se po faulu hostujícího Santose sklátil k zemi plzeňský Jhon Mosquera. Následovala penalta, červená karta a přesilovka pro domácí Viktorii Plzeň.

Většinou by to ještě neznamenalo mnohé, nicméně Plzně je rozjetá, ve formě, sebevědomá, jednoznačně si s touto situací poradila a hladce vyhrála 3:0. Slavia jí nekladla v utkání vůbec žádný odpor.

Je velmi zajímavé, jak moc trenér Jindřich Trpišovský rotuje sestavu, což hráčům očividně nepomáhá. Proti ní Plzeň vypadá kompaktnější, lepší i sehranější. Je sice pravda, že nehraje tak líbivý fotbal, ale je maximálně účinná a vyzrálá. Drží navíc svoji rekordní sérii třiceti utkání bez porážky.

To Sparta Praha je nadále naprosto zoufalá. Že nedokáže porazit ani Baník Ostrava na svém hřišti, znamená pátou remízu v řadě a katastrofický scénář pro letenské pokračuje.

Hororový start do sezony je nejhorší za posledních sedmnáct let, a to si s dánským expertem, koučem Brianem Priskem, Sparta slibovala lepší zítřky.

Nicméně naplno se ukazuje, že bez hráčů, kteří by přinesli kvalitu, je úplně jedno, kdo stojí na letenské lavičce. Jindy výborný Jan Kuchta je také nákup, který nedává smysl do systému, jaký Sparta chce hrát a jakým se chce prezentovat.

Přeci musím ušít způsob hry hráčům na míru, a ne je naopak svazovat do systému, ve kterém se necítí. To můžete být sebelepší hráč. Zase je to pro Spartu prostě další zpackaná sezona.

Do zdánlivě neřešitelného problému nastoupil Radoslav Kováč jako hlavní trenér posledních Pardubic.

Jeho štace bude velmi složitá, neboť Pardubice letos mají velmi slabý, řekl bych až katastrofální kádr. Vypadá to, že zachránit tento soubor v české nejvyšší soutěži bude opravdu velký zázrak a pokud by se nakonec přece jenom povedl, jistě by pozdvihl začínající „Koviho“ kariéru hlavního kouče. Budu ti držet palce!

David Kobylík