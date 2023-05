Sigma podala nejhorší výkon v sezoně. Neodpovídal tomu, o co hraje. Nastoupila proti soupeři, se kterým se počítalo se třemi body. Ty měly vést ke 4. místu. Obzvláště, když bylo jasné, že Bohemka a Slovácko hrají se Slavií a Spartou, které jsou rozjeté a hrají o titul. Sigma obrovsky zklamala.

Fotbalové střípky David Kobylíka | Foto: DENÍK

Zápas nevyšel Macíkovi, takové dvě chyby v zápase se jen tak nevidí. Ale myslím si, že je skvělý gólman. Překvapilo mě, že vypadá na těžkého flegmatika, což je u gólmanů možná dobré. Nikdy jsem jim nerozuměl, takže to nedokážu posoudit.

Fotbalové střípky Davida KobylíkaZdroj: DENÍK

Nechtěl bych, aby jeho chyby zastínily náš opravdu hrozný výkon. Chyběla bojovnost, běžecká aktivita, sebevědomí. Hráči Teplic vyhráli zaslouženě jenom tím, že byli organizovaní.

Sparta ztratila body na Slovácku, ale měla jasnou převahu i šance. Hraje dobře, zároveň ale měla štěstí, že přišla penalta, která nebyla. Chápu, že ji rozhodčí může písknout, ale nechápu, že ji VAR posvětil, když bylo z opakovaných záběrů jasné, že se o faul nejednalo. Obránce hrál první balon, potom do něj útočník kopl. Je to obrovská chyba. Ovlivní to i boj o titul a nedivím se Plzni, že jsou naštvaní, protože Viktoria mohla být Spartě o bod blíž. Je to špatně. Když už je kontrolní mechanismus, který platíme, tak by měla být kontrola správná, ale není.

Brankářům Sigmy to nelepí. Jsem ve formě, hlásí Macík po dalších chybách

Formu potvrdila Slavia – hlavně tu domácí. Vrátila se na první místo, o které je skvělý boj. Navíc spolu Sparta se Slavií hrají finále poháru. Větších zápasů než derby v Česku není, i když to Plzeň v posledních letech šponovala. Zápletka je úžasná a liga mě baví.

Z ostatních výsledků je zajímavé, že vyhrály skoro všechny týmy ze spodku tabulky. Pardubice s Hradcem, České Budějovice s Jabloncem či zmíněné Teplice. Nevyhrál Zlín, který chtěl dostat nahoru Zdeněk Grygera prohlášením, že je výborný. Nepovedlo se to a s losem, který má, se stal kandidátem na sestup. Tým je mdlý a nevidím nic, čeho by se mohl v boji o záchranu chytit. V tom překvapily Teplice. Pod Frťalou se zvedly, trenérská rošáda měla smysl a přinesla pozitivní věci.

David Kobylík

Ohlasy z KP: Lutín ve formě vyloupil Litovel, Medlov za tři, přestřelka Dolan