Sigma bohužel nepřekvapila, hrála bojácně a na základě dobrých výsledků, které měla, jsem čekal, že bude hrát otevřeněji, více ofenzivněji. Slavia ji k tomu ale svojí kvalitou nepustila a v utkání dominovala.

Ukázalo se, že chyběl Růsek, a proto musel hrát Pospíšil výš, což není jeho pozice. Vyhovuje mu brát si míče od obránců a tvořit hru. Zde toho prostoru moc neměl, Slavia praktikovala vysoký presink a Sigmu k ničemu nepouštěla. I přes prohru jsme dobře zabudovaní v šestce a vypadá to, že bychom ji mohli uhájit, což by byl obrovský úspěch.

Slavia jde za titulem, doma je naprosto dominantní. Jsem rád, že je v souboji o první místo i Sparta a liga má zase nový náboj. Plzeň z boje vypadla remízou v Boleslavi, kde mohla i prohrát. I tak si myslím, že třetí místo pro Viktorii bude úspěch a trenér Bílek si zaslouží kredit za to, jak s týmem pracoval. Myslím, že mu bude nabídnuta nová smlouva a oceňuji jeho práci, co s Plzní dokázal.

Je potřeba ocenit i další trenéry. Brian Priske dal Spartě tvář. Ví přesně, co chce hrát, jak to chce hrát a z cesty, která byla ze začátku trnitá, neuhýbá. Sparta má skvělou sérii, chytila fanoušky, má plný stadion a je to konečně taková její obroda, i když nejsem úplně fanda severské cesty. Dokázal bych si představit, že budou mít na soupisce více Čechů. Nicméně je to jejich cesta a vypadá to, že úspěšná.

Momentem kola byla návštěva sparťanského šéfa Křetínského v kabině rozhodčích. Nedokážu si představit, proč takový člověk ve svém postavení jde o poločase do šatny rozhodčích, když ještě Sparta vedla. Přijde mi to trošku jako zkrat. Nevím, čemu to přirovnat, možná nějaké nabubřelosti, že se Spartě daří.

I on sám musel vědět, že tam nemá co dělat. Absolutně nechápu, že tam šel a druhá věc, kterou nechápu, že mu rozhodčí ve dveřích neřekl, vypadněte, tady nemáte co dělat, ale místo toho mu něco vysvětloval. Není co vysvětlovat, navíc rozhodčí potřebuje stejně jako hráči těch patnáct minut na zklidnění, fyzicky a psychicky si odpočinout. Je to na velký disciplinární trest a pokutu. Křetínského uznávám jako velkého slušného člověka zapáleného pro fotbal, businessmana, ale ani tak tam neměl co dělat.

Z dalších utkání zaujala výhra Zlína, který se odpoutal z posledního místa a dostal se před Pardubice. Byla tam také last minute prohra Pardubic, které pohřbil skvělý Chramosta, jenž hraje životní sezonu. Klobouk dolů, jak hraje, padá mu to tam a táhne Jablonec, který se dostal z boje o sestup až za první šestku. Je vidět, že trenér Horejš potřeboval akorát čas na svoji práci.

Obrovským majstrštykem se opět blýskla Bohemka, která porazila Slovácko jeho zbraní. Dala gól a těsné vedení ubránila. Zaslouží si absolutorium. Po letech by se mohla dostat do pohárů a pro ni palec nahoru.

Zabraly také Teplice, jejichž výhra nad Hradcem mě překvapila. Pořád je vidím jako jasného favorita na přímý sestup.

