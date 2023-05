Na Sigmu přišla o víkendu konečně krásná návštěva. Atmosféra byla skvělá a hned to jinak vyzní, když na stadionu jsou lidé. Vliv na to má také spousta fanoušků, kteří přijeli z Ostravy.

Fotbalové střípky David Kobylíka | Foto: DENÍK

V samotném utkání ale byla Sigma jednoznačně horší a poslední zápasy jí moc nevyšly. Je to škoda, protože ještě pár kol zpět jsme měli dobrou šanci porvat se o evropské poháry. Myslím, že nyní šance už neexistuje. Zároveň si ale Olomouc přihrála dva zajímavé domácí zápasy - proti Spartě a Slavii, což je vždy svátek a jsem za to rád.

Fotbalové střípky Davida KobylíkaZdroj: DENÍK

Bohužel závěr sezony nevychází ani olomouckým brankářům. Nevyšel Macíkovi, Stoppen měl smůlu, že si proti Baníku nesáhl na míč a lovil jej čtyřikrát ze sítě, Trefila jsme odstřelili po jeho chybách na začátku jarní části sezony, byť si nemyslím, že chytal nějak špatně. Otázkou je, co bude dál. Vypadá to na prodloužení smlouvy trenéra Jílka. Je to logické, když dostal tým do skupiny o titul, což je úspěch.

O víkendu se rozhodlo, že Sparta vyhrála základní část a do nadstavby jde z prvního místa, k čemuž jí pomohly dvě sporné penalty. Já si myslím, že byly. Nicméně problémem je VAR, který je v Česku špatně vysvětlený. Chceme jej a chceme, aby technika opravovala chyby. Podle mě ale neměla rozhodčí Adámková vstupovat do utkání při druhé penaltové situaci. Bohužel vstoupila a lidé jsou naštvaní, že Sparta kope poslední dobou spoustu penalt. Na druhou stranu hraje dobře a jde si pro ně.

To Slavia ztratila doma s Hradcem, což jsem absolutně nečekal. Jen to dokazuje, že Hradec má za sebou dobrou sezonu. Myslím, že Sparta získala velkou výhodu a pokud neprohraje derby, tak oslaví po letech titul.

Co se týká boje o záchranu, tak Zlín vyválčil v Mladé Boleslavi velmi cenný bod. Popere se tak s Pardubicemi o to, kdo půjde přímo dolů. Na barážovou pozici věřím více Pardubicím a jako druhé na ni spadne Brno. Když za Zbrojovku nedá góly Řezníček, tak není tak kvalitní. Hodně si pomohl Baník, který by se měl zachránit a stejně tak Jablonec. Teplice také vypadají, že se pod trenérem Frťalou zvedly a dojdou k záchraně.

David Kobylík