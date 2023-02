Tím třetím vzadu je pražská Sparta, která má momentálně z vedoucího tria nejlepší formu. V neděli ji potvrdila hladkým vítězstvím s bezzubým a odevzdaným Jabloncem. Letenští si s chutí zastříleli a namlsali své fanoušky.

Fotbalové střípky Davida KobylíkaZdroj: DENÍK

Svým klasickým způsobem se prosadil skvěle hrající Haraslín, když si dvakrát navedl míč na pravačku a neomylně obstřelem skóroval. Taktéž si připsal branku Jan Kuchta. A to Spartě ještě chyběl vykartovaný Čvančara. Po dlouhé době je vidět na hře Sparty absolutní klid a víra v sebe samotnou.

Pravdou je, že nenarazila v posledních kolech na žádný tým ze špičky ligy, ale i tak 13 gólů za poslední 3 kola již vzbuzuje v soupeřích obavy. Za týden jede k pikantnímu duelu do Zlína, který vede bývalý kouč letenských Pavel Vrba. Ten se svou ekipou selhal ve stále se lepšících Pardubicích a v existenčním duelu jim podlehl 1:2. Gól roku vstřelil domácí Janošek, který pumelicí vymetl pavouky z hostující branky. Pardubice se tak dotáhli na Zlín a zůstávají poslední jen kvůli skóre.

Vraštil unikl červené kartě oprávněně, zní z komise

Největší senzace kola se udála v Teplicích, kdy do té doby na jaře zoufalí skláři urvali bod proti Slavii. A nutno říct, že zaslouženě, neboť Slavie nepředvedla zdaleka ani svůj standard a potvrdila venkovní pokles formy. Teplice vedly 1:0 a rozhodčí odpustil Slavii jasnou penaltu. Nepochopitelně odmítl pískat penaltu po ruce Slavie v pokutovém území.

I přesto sešívaní zůstali v čele, když bídu předvedla i druhá Plzeň. Ta propadla na hřišti skvělého Slovácka, které se po podzimu v evropských pohárech pevně usadilo na 4. příčce a jen potvrzuje kvalitní práci trenéra Svědíka a celého týmu.

Svědík byl po vyloučení jen na tribuně a nemohl vést svůj tým z lavičky. Je to trest netrest od disciplinární komise, protože Svědík se sluchátky v uších a zapnutým handsfree v průběhu utkání rozhodně nevolal domů manželce, co chystá na večeři. Jaký to rozdíl oproti Premier League, kde trenéři vůbec nemohou na tribunu, pokud byli vyloučeni.

Opět jen bod. Sigma po odvolaném vyloučení přišla o obrat, výhru i oba útočníky

To Sigma potvrdila, že je remízovým králem. Bod z Liberce se počítá, ale bylo na tři. Své o tom ví gólman Trefil, který bohužel dvakrát rukama netrefil míč letící doprostřed branky a poté, co jsem jej několikrát chválil, musím přiznat, že liberecké minus dva body jdou za ním.

Velmi dobrým výkonem se prezentoval Jan Navrátil a jeho 1+1 (gól a asistence) z utkání je skvělý počin. Pokud by Navrc tuto produktivitu dokázal opakovat, byl by naprosto komplexním hráčem. Bohužel ne vždy tomu tak bylo. I přesto všechno držíme první šestku, což by na konci soutěže byl velký úspěch. K tomu bude potřeba porazit doma Pardubice, které prahnou po ligové záchraně. Takže zase za týden.

David Kobylík