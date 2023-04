O víkendu se opět ukázalo, že Mojmír Chytil má obrovský vliv na hru Sigmy. Při remíze 2:2 dal dva góly a předvedl velmi dobrý výkon. Je nezastavitelný a potvrzuje svoji fazónu. Zaslouženě jej můžeme označovat jako reprezentanta. Sigma to bez něj bude mít v budoucnu těžké, protože náhradu z vlastních zdrojů nemá.

I když má Antonína Růska, který vyplňuje místo pod hrotem a jsou spolu sehraní. Také bez Růska to měli Hanáci teď složité. Na druhou stranu tím, jak hraje Pospíšil velmi dobře a hru Sigmy povýšil někam jinam, tak vedle něj vyskočil i Breite, který vypadá velmi dobře.

Sigma s Bohemkou sehrály pěkný zápas, padly čtyři góly a je to remíza, se kterou budou diváci spokojeni. Škoda chyb Pokorného, které byly laciné. Musí se jich vyvarovat, protože bez nich bychom vyhráli. Nesmíme ale zapomenout, že Jan Matoušek byl obrovský talent, má rychlostní předpoklady a Bohemka je v momentálním laufu a je skvělá.

Za hosty nastoupil náš bývalý hráč Jindřišek, kterého stejně jako celou Bohemku i s trenérem Jaroslavem Veselým za letošní výkony hrozně respektuji. Jestliže se o něm vyjádří, že je klíčový hráč, tak obrovský obdiv, protože je jen o rok starší než já a já už roky nekopu. Klobouk dolů před takovým borcem.

Když se podíváme na ostatní zápasy, tak je obrovským překvapením výhra Teplic, které se zvedly pod trenérem Frťalou a vypadá to, že by se mohly nadechnout k záchraně, kdežto Brno padá do barážových pozic a bude mít ještě problémy s udržením. Zlín prohrál v Liberci, což se dalo čekat a pokračuje v nevyrovnaných výkonech. Prohra Pardubic se Spartou se také čekala a Pardubice půjdou za záchranou přes jiné soupeře než zrovna Spartu.

Tu čeká již příští víkend důležité derby. Letenští potvrzují, že trenér Priske přivedl systém hry a veškeré věci, kterým věří, si hráči osvojili a fungují. Slavia nemůže stále trefit sestavu, kterou neustále rotuje, protože hraje náročný způsob hry, má zraněné a nemá takovou stabilitu tím, že má kádr extrémně široký. Sparta našla ideální jedenáctku, už si také roztřídila kvalitní náhradníky a má to ustálenější. Možná nejsou její výkony až tak líbivé jako u Slavie, když se jí zápas povede, ale pro mě je větším favoritem na titul a v domácím prostředí vyhraje derby ze standardek, protože je má velmi silné.

Na závěr ještě udělám takové druholigové okénko a zůstanu v našem regionu. Navštívil jsem druholigové utkání Prostějov - Vlašim. Hosté naprosto zaslouženě vyhráli a v utkání dominovali. Trenér Pavel Šustr nabídl po porážce 0:4 svoji rezignaci. Nemyslím si, že výkony a výsledky jdou přímo za ním. Co si budeme povídat, kvalita hráčů Prostějova v ofenzivní fázi, zakončení a těchto věcech není taková, jaká byla v minulosti. Prostějov momentálně hraje o sestup, což mě strašně mrzí a navíc s moravským Třincem.

Regionálně je pro Moravu lepší, když z druhé ligy sestoupí dva týmy z Čech. Kouč Šustr chlapsky nabídl rezignaci, cítí zodpovědnost, ale já bych jej ponechal trenérem. Společně s klubem si dal ultimátum, že odstoupí, pokud nevyhraje v Táborsku, ale za mě by to bylo zbytečné a momentálně by to byla chyba. Je potřeba s kluky pracovat a připravit se na boj o záchranu, kterou Eskáčku moc přeji.

