Po prohře ve Vyškově jste dvakrát vyhráli, co jste změnili?

Řekli jsme si, že naše vstupy do utkání nebyly úplně super, i když jsme se na ně vždy chystali. Poslední dva byly naopak dobré. Proti Chrudimi jsme dali brzo gól, ve Vlašimi jsme hráli celou dobu dobře. Ve Vyškově jsme vypadli úplně, v tom zápase nebylo vůbec nic, takže bych se k tomu nerad vracel. Je to o práci na hřišti a poslední dva zápasy ukázaly, že když budeme pracovat, tak body prostě získávat budeme.

Podle trenéra jste v reprezentační pauze zapracovali na fyzičce.

Je možné, že nás těžké tréninky popohnaly a měli jsme více sil. Pomohlo nám to a připravilo na tyhle zápasy, i když každý hráč nemá rád, když běhá jen dokola.

Také jste dostali trest, že musíte lidem platit vstupenky, mohlo to pomoci?

Nevím, jestli pomoci. Fotbal se hraje pro lidi. Celý tým je rád, že přijde hodně diváků a že se platí vstupenky? To tak prostě je, řeklo se to, což musíme respektovat, protože za to, co jsme předvedli ve Vyškově, se asi nic jiného vymyslet nedá. Myslím, že jsme to trošku lidem splatili doma s Chrudimí a teď ve Vlašimi jsme si je snad vrátili zpátky na svoji stranu. Věřím, že na zápasy s Bohemkou a Opavou jich přijde spousta, aby nám pomohli a my utkání zvládli.

Kouč udělal po vítězném duelu s Chrudimí tři změny v sestavě, co na to říkáte?

Nepřekvapilo mě to. Jedná se o jiné soupeře, jiný zápas. Trenér měl záměr, který mu vyšel. A že udělal změny, to tak ve fotbale je i po výhře.

Překvapilo vás, že jste ve Vlašimi zůstal na lavičce?

Hráč je vždy rád, když hraje, ale v základní sestavě je deset lidí a dalších šest na střídačce, to dělá ten tým. Nebyl jsem vůbec naštvaný, že nehraju, ale věděl jsem, že když mi trenér řekl, že půjdu rozhodnout, tak to tak bude. Táhneme za jeden provaz a z toho jsou právě tahle vítězství. Ve finále je mi jedno, jestli jsem byl na lavce nebo ne. Kouč to postavil, jak chtěl, vyšlo to, takže úplně bez problému.

S čím vás do hry posílal?

Před zápasem mi říkal, že začnu z lavičky a potom to půjdu rozhodnout, což se vyplnilo. Robert Bartolomeu mi také říkal ať dám gól, tak jsem ho dal.

Jak váš gól padl?

Bylo to z rohu. Peťa Jiráček netrefil, míč skončil v rohu vápna u lajny, kde byl Vasil Kušej, dal mi jej pod sebe, já jsem si to potáhl do středu a obstřelil na zadní tyč.

Jak zápas celkově hodnotíte?

Věděli jsme, že Vlašim má kvalitní kádr, ve kterém jsou mladíci ze Slavie, ale říkali jsme si, že jsme zkušenější. Zápas jsme zvládli. Hráli jsme poctivě, dobře jsme bránili a vytvořili si hodně šancí na to, že jsme hráli venku. Zaslouženě jsme vyhráli. Soupeř měl sice šance, ale Mušák nás podržel a celkově jsme vyložených šancí měli více.

Jak do týmu zapadly posily last minute Schaffartzik a Urbanec?

Od té doby, co Schaffa nastoupil, jsme nedostali gól, což je určité plus. Jde vidět, že má obrovské zkušenosti. Oba jsou dobří kluci a zapadli velmi dobře na to, jak krátkou dobu tady jsou. Urby je také fotbalista, který má něco odehráno, je to hrozně vidět.