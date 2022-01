Zatím jsem tady tu budoucnost nějak neřešil. Uvidíme časem. Teď je pro mě důležité, abych šel do sestavy a zůstal zdravý. Potom se uvidí.

Ale v hlavě to určitě máte.

Určitě to je pro mě dost důležitý fakt, že v létě se může také stát, že v Sigmě skončím. Ve fotbale se může stát cokoliv, ale já budu bojovat, abych v Olomouci mohl zůstat, protože jsem tady s rodinou spokojený. Neplánujeme stěhování ani po kariéře, ale spíše se chceme usadit tady.

Navíc to máte blízko, ale zároveň daleko do Klubu legend.

(úsměv) Je to můj cíl. Dříve jsem si říkal, že když bude zdraví, tak bych chtěl hrát do 35 let. Nějakým způsobem jsem hrál kariéru, prošel jsem si spoustou zranění, takže se koukám na cíl tři sta zápasů a budu se snažit z té své zdravotní stránky vytěžit maximum, abych vydržel co nejdéle aktivně v první lize.

Sportovní ředitel klubu Ladislav Minář:



„U Víti Beneše bude naprosto zásadní jeho zdravotní stav. Pokud je v pořádku, patří ke stabilním a důležitým hráčům. Pokud na tom bude zdravotně dobře, určitě budeme mít zájem, aby v Sigmě dál pokračoval."

Asi je důležité, abyste zůstal zdravý, jak se cítíte?

V rámci možností se cítím dobře. Nějaká únava, okopané svaly, klouby, to po zápasech bývá, někdy i po ostřejším tréninku, ale momentálně se cítím dobře.

Na Maltě jste do základní sestavy dobře nakročil. Zápas s Aalborgem se vám povedl a spolupráce s Václavem Jemelkou fungovala.

Jsem spokojený. Samozřejmě nějaké propady tam byly, ale to tak bývá. Asi žádný zápas nejde odehrát úplně bez chyby. S Vencou Jemelkou nám to celkem šlo. I v minulosti jsme spolu hráli několik zápasů a věřím, že také Venca cítí, že ta spolupráce je dobrá.

Snažíte se hodně presovat. Kdo u vás spouští presink a jaká je úloha vás stoperů?

Prvotní presink spouští hráči nahoře. My jenom musíme být v pozoru, abychom někde nezaspali, aby kluci zbytečně nemakali nahoře, když my jim potom nepomůžeme. Většinou je ten spouštěč někdo z vrchu. Radim Breite je v tomhle hodně aktivní, takže to svým pohybem spustí často on. Ale záleží také na situaci. Někdy to spustíme komunikací my zezadu, někdy zařve trenér ze střídačky, takže je to rozvrstvené po celém hřišti.

Těžký začátek a výtky od trenérů. Matoušek musel celý podzim pracovat

Je vám 33 let, vyzkoušel jste si také zahraniční angažmá v Maďarsku, jak jej hodnotíte?

Beru ho pozitivně. Byly tam i nějaké mínusy kvůli jiné mentalitě. Člověk se s nimi nedomluví tak, jak by chtěl, protože i ta angličtina pro mě byla složitá. Ne vždy se podaří vyjádřit pocity tak, jak by chtěl a jak by to dokázal v tom svém rodném jazyce. Bylo to zajímavé, protože některí lidé v Maďarsku také neovládali tolik tu angličtinu. Beru to jako dobrou zkušenost, mohl jsem bydlet rok v Budapešti – krásné město. Po fotbalové stránce mě tam lidé měli celkem rádi. Bylo to pro mě pěkné období.

Říkáte mínusy, můžete je více přiblížit?

Ta jejich mentalita, jsou to horké hlavy, jak je to o nich známé, ale každý národ jsme nějaký, takže člověk musí chápat toho druhého. Musí ho tolerovat a respektovat. Neřekl bych, že to je mínus, ale taková zvláštní věc.

Byl jste na několika soustředěních, jak v porovnání s nimi hodnotíte to na Maltě?

Hodnotím to podobně a kladně jako ostatní soustředění. Ty zimní jsou dobré v tom, že můžeme být na přírodní trávě a servisy okolo, hotely, zázemí bývají na dost podobné kvalitní úrovni. Když jsem byl v Portugalsku, Turecku a jiných destinacích… Je to jen dobře, když máme takovou příležitost a musíme si vážit, že jsme na Maltě vůbec mohli být, protože některé týmy zůstávají v Česku.

