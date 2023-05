Fotbalisté Sigmy Olomouc se dostali do nadstavbové skupiny o titul. Hned na úvod přijede na Andrův stadion lídr FORTUNA:LIGY Sparta a Hanáci budou chtít odčinit špatný závěr základní části.

SK Sigma Olomouc - AC Sparta Praha, Mojmír Chytil, Ladislav Krejčí, Filip Panák | Foto: Deník/Petr Pelíšek

Poslední tři zápasy by hráči Sigmy nejraději hodili za hlavu. Získali v nich jediný bod a předvedená hra nebyla optimální. Naposledy navíc před vlastními fanoušky podlehli Baníku vysoko 1:4.

„Zápas jsme si vyhodnotili velmi detailně. Bylo to potřeba. Ale obecně se to týkalo celého závěru. Byly tam nepovedené výkony, minimálně v řadě úseků. Rozebrali jsme si to, řekli jsme si, o co se můžeme opřít a co musíme vylepšit. Bylo toho opravdu dost. Zpětná vazba od hráčů byla dobrá, ale je potřeba ukázat to v zápase na hřišti. To je zásadní. Zlepšit se musíme především v důslednosti a zodpovědnosti na hřišti. Hráči jdou do zápasu s odhodláním. Chybí nám pevnější a kvalitnější vedení zápasu. Vstupujeme do nich dobře a máme pocit, že se nemůže nic stát. Pak z toho pramení určitá lehkovážnost a soupeři nás trestají," říká trenér Sigmy Václav Jílek.

Kvůli ztrátám se Sigmě výrazně vzdálil sen v podobě 4. místa zaručujícího účast v evropské Konferenční lize. „Ztrátu jsme si zapříčinili sami. Čeká nás ale pět nejlepších mužstev tohoto ročníku, což je pro nás možnost ověřit si, jak na tom v danou chvíli jsme. Je to důležité i pro sebevědomí hráčů. Posunuli jsme se oproti minulé sezoně o nějakou příčku výš a do budoucna by ambice měly být zase o něco vyšší. Teď si můžeme dokázat, že na to máme," hlásí Jílek.

Sparta se ve 30. kole posunula před Slavii a vstupuje do nadstavby v pozici lídra a jednoho ze dvou kandidátů na titul. Oba celky se potkaly také na úvod jarní části sezony a tehdy si letenští odvezli z Androva stadionu pouze bod za remízu 1:1 po gólech Čvančary a Navrátila.

Dlouho to byly jediné dva ztracené body Sparty. Ta následně vyhrála devět ligových zápasů v řadě, než připsala další dvě remízy (se Slavií a na Slovácku) a následně další dvě výhry. Od 23. října minulého roku táhla sérii neporazitelnosti v mistrovských zápasech. Tu jí ukončila Slavia ve středečním derby ve finále MOL Cupu (0:2).

„Středeční porážka by ale neměla být z fyzického hlediska žádný problém. Po psychické stránce těžko říct, to se mi těžko hodnotí. Spíš bych ale předpokládal, že poté, co prvotní zklamání odeznělo, budou mít o to větší motivaci do boje o mistrovský titul," myslí si olomoucký kouč.

Rozdíl mezi šestou Sigmou a první Spartou je propastných 27 bodů. Hanáci ale v poslední době umí na svém trávníku Spartu o body obrat. Z posledních šesti zápasů hned čtyři vyhráli, jednou se body dělily a Sparta si odvezla vítězství také jen jednou.

„Myslím, že to spíš bude trochu odlišný zápas než v lednu. Sparta asi bude nějak reagovat i my máme připravené nějaké herní plány. Přál bych si, abychom to konečně byli my, kdo vstřelí první gól. Sparta v poslední době také měla podobné problémy jako my. Uvidíme," pokračoval Jílek.

Oba týmy trápí marodka důležitých hráčů. Trenér Sparty Brian Priske se musí obejít bez Tomáše Čvančary, k dispozici v posledních zápasech neměl ani Asgera Sørensena. V kádru je naopak bývalý sigmák Kryštof Daněk. Naopak domácímu kouči chybí Antonín Růsek a využít kvůli dohodě klubů nebude moci také hosta z Letné Jana Fortelného.

„K nějakým změnám v sestavě dojít může. Třeba i směrem k příštímu ročníku, ale vždy půjde o věci, které budou mít nějakou logiku. Určitě to nebude nějaké bezhlavé zkoušení, abychom hráčům dali minutáž. Cíle mužstva se pro žádný zápas nemění, zvlášť, když v domácím prostředí přivítáme Spartu a Slavii. Věřím, že tady zase bude hodně fanoušků. Jen doufám, že po závěrečném hvizdu nabídneme lidem více radosti," přeje si Václav Jílek.

Stejně jako fanoušci Baníku, tak i ti sparťanští dostali k dispozici celou severní tribunu. Na konci ledna vzájemný souboj sledovalo 7126 diváků, na Baník dorazila nejvyšší návštěva tohoto ročníku v domácích zápasech Sigmy 8946. Je tak otázka, zda se tento údaj v neděli změní. Duel startuje v 15 hodin.

Olomoucký klub láká diváky také na předzápasovou fanzónu, která startuje ve 13 hodin. Bude v ní vystaven pohár pro vítěze ligy, se kterým bude možnost se vyfotit, proběhne autogramiáda hráčů Sigmy a hlavní atrakcí bude fotbalová střelnice o voucher v hodnotě 10 tisíc korun do sigmáckého fanshopu.

