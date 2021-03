Hvězdou byl záložník David Houska. Přenádherným prvním gólem v první půlhodině klokany načal a pohotovou dorážkou po změně stran je dorazil.

Fotbalista, který už s předstihem avizoval, že po konci smlouvy v létě Sigmu opustí, odpovídal před startem jarní části na otázku, jak by si představoval loučení s klubem, kde strávil celou profesionální kariéru. Při zmínce o evropských pohárech či trofeji se jen pousmál. „Byl by to ideální scénář, ale s vyhlašováním bych byl opatrný. Ligová tabulka je hodně vyrovnaná, můžeme si říct po pěti kolech,“ řekl.

Prorocká slova. Sigmě se start jara bodově moc nevydařil. V posledních zápasech tápala, měla obrovské problémy se střílením gólů. Ani Houskovi to nešlo po zranění, které utrpěl v Mladé Boleslavi a musel vynechat několik týdnů.

V Ďolíčku ale zavelel jako rozený lídr. Jednak výkonem a pak také krásným gólem z 20 minuty. Překrásná rána zpoza šestnáctky se za zády brankáře Bačkovského odrazila od břevna dolů a až pak zamířila za brankovou čáru.

„Asi nám v minulých zápasech trochu chyběly střelecké pokusy ze střední vzdálenosti. Zvlášť, když hrajete do plné obrany,“ řekl po utkání Houska do kamery České televize.

Sigma byla lepší

Pro Olomouc to byla zasloužená odměna. Na terénu, který byl přece jen o několik úrovní lepší, než před měsícem v ligovém zápase, byla lepším týmem.

I v dalším průběhu se Hanákům lépe dařila kombinace. Když v 50. minutě po centru Yunise trefil Hála břevno a pohotový Houska hlavou zblízka doklepl, bylo téměř hotovo.

Žádné veliké šance si totiž Bohemians ve druhé půli nevytvořili. Až v nastaveném čase Puškáč z otočky střílel nad a brankář Mandous se pak zaskvěl proti dvojité šanci Květa.

Daleko spíš ale mohla Sigma už dřív přidat třetí gól. Střelu střídajícího Mihalíka musel likvidovat Bačkovský, stejně jako ránu Breiteho

„Sigma dobře brání. Moc gólů nedávají, ale ani nedostávají. Jsem zklamaný z výsledku, ale i z našeho výkonu, Bylo to příliš opatrné a na náhodou. Málo hráčů to chtělo vzít na sebe, tak se o postup hrát nedá,“mračil se trenér Bohemians Luděk Klusáček.

Pro postup si totiž Olomoučtí došli v podstatě bez větších problémů. „Jsem rád, že kluci zvládli náročný program. Zaslouženě jsme postoupili, i když bez chyb to samozřejmě nebylo,“ řekl trenér Sigmy Radoslav Látal.

Mezi nejlepší osmičkou doplnila Slavii, Plzeň, Liberec a Teplice.

FC Bohemians Praha 1905 – SK Sigma Olomouc 0:2 (0:1)

Branky: 20. a 50. Houska. Rozhodčí: Zelinka - Dohnálek, M. Novák.

Bohemians: Bačkovský - Bartek, Köstl (77. Bederka), Krch, Vondra - Jindřišek (63. Kosek) - Vaníček (46. Puškáč), Květ, Hronek, Keita (77. Dostál) - Necid (63. Pulkrab). Trenér: Luděk Klusáček.

Sigma: Mandous - Látal, Hubník (68. Poulolo), Beneš, Zmrzlý - Breite, Houska - Pablo (79. Sladký), Daněk (85. Nešpor), Hála (79. Mihalík) - Yunis (68. Chytil). Trenér: Radoslav Látal.