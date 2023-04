Čtyři kola před koncem bojuje Sigma o top šestku, naopak Zlín má záchranářské starosti. V sobotním utkání 26. kola FORTUNA:LIGY se potkají týmy Václava Jílka a Pavla Vrby.

SK Sigma Olomouc - FC Trinity Zlín, Mojmír Chytil | Foto: Deník/Jan Pořízek

Dvakrát za sebou nedokázali fotbalisté Sigmy Olomouc zvítězit. I přes porážku na Slavii a remízu s Bohemians ale drží 6. místo s náskokem tří bodů, na 4.místo ztrácí 5 bodů..

„Budeme chtít ve Zlíně vyhrát. Cítím, že tým je nastavený tak, že nic jiného než výhru nebereme. Doma s Bohemkou jsme nevyhráli, i když jsme na to měli, to byla škoda. Pokud chceme atakovat čtyřku, tak výhru potřebujeme,“ říká asistent trenéra Milan Kerbr.

Naopak patnáctý Zlín má stejně bodů jako poslední Pardubice a naposledy padl v Liberci. Přesto se mu na domácím hřišti v poslední době daří. Ševci na něm deklasovali České Budějovice (5:1), porazili Teplice (2:1), remizovali Hradcem Králové (2:2) a Baníkem Ostrava (1:1). Vyloupit Letnou dokázala za posledních pět zápasů pouze Sparta (3:2).

„Pořád je to nahoru a dolů. Máme podařený zápas, vysoko vyhrajeme, a když to máme potvrdit, tak selžeme. I tak ale věřím, že se zachráníme a že mužstvo rozhodující zápasy odehraje jako s Českými Budějovicemi, kdy ukázalo, že na to má. Chyby, v Liberci mě ale moc do klidu nedostaly,“ prohlásil trenér Zlína Pavel Vrba.

„Zlín bude hrát skoro určitě jiným stylem než Bohemians, ale o tom víme. Každý tým a trenér mají svou vizi. Naši trenéři znají pana Vrbu a on zase je. Věřím, že budeme dobře nachystaní. Důležité bude zvládnout osobní souboje,“ myslí si Kerbr.

„Výborný kolektivní výkon a proměňování šancí v góly, to je vítězná cesta za třemi body,“ říká Vrba.

To Sigma čeká na vítězství ze stadionu soupeře již čtyři zápasy. Na jaře se jí to ani jednou nepovedlo. Třikrát remizovala a jednou padla. Opět se bude muset pravděpodobně obejít bez Antonína Růska, Víta Beneše, Jana Fortelného či Lukáše Vraštila. K dispozici nejspíš nebudou ani Přichystal, Spáčil či Matoušek.

Na podzim dokázali Hanáci na Andrově stadionu otočit vzájemný duel z 0:1 na 2:1. Tehdy se prosadil za Zlín Jawo, vlastní branku si pak vstřelil Reiter a o výhře Olomouce rozhodl Vít Beneš.

V zimě se ke Zlínu připojil Libor Kozák a je nejlepším střelcem týmu. Bývalý trenér Plzně či české reprezentace Pavel Vrba v zápasech hodně sází na zkušenost.

„Zlín má kvalitní a zkušené hráče jako Procházku nebo Kozáka. My se ale budeme určitě soustředit na sebe a na náš fotbal. V poslední době nám to docela herně šlo. Pokud to zopakujeme, budeme zarputilí a odbojujeme to, tak rozhodně máme na to uspět. Věřím, že prokážeme fotbalovou kvalitu, dáme góly a zvítězíme,“ doufá Kerbr.

Také poslední duel ve Zlíně vyšel lépe Olomouckým, když vyhráli 4:1. Sobotní utkání startuje v Zlíně v 16 hodin. „Oběma týmům jde o hodně. Chceme se dotáhnout na soupeře před námi a udržet se v šestce, Zlínu jde zase o život. Hrají o vše a každý bod pro ně bude důležitý, zvlášť doma,“ uzavřel Kerbr.