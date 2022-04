Do předposledního kola bojovala Sigma o účast ve skupině o titul. Po nedělní porážce 0:3 od Hradce je jasné, že si Hanáci zahrají prostřední skupinu o sedmé až desáté místo a cíl, který si dali na začátku jarní části – umístění v top šestce – nesplní.

„Náš výkon s Hradcem rozhodně dobrý nebyl, nechytli jsme se už od začátku, soupeř do toho šlapal a my jsme se s tím nedokázali vypořádat. Musíme si to vyhodnotit u videa a připravit se na středeční těžký boj,“ říkal útočník Hanáků Mojmír Chytil.

„Asi je lepší, že před sebou po takovém zápase nemáme nějaký dlouhý týden a můžeme výkon rychle odčinit s takovým soupeřem. Budeme chtít ukázat, že šlo o ojedinělý výpadek,“ hlásí kouč Václav Jílek.

Na začátku sezony právě na Letné předvedla Sigma sympatický výkon a Sparta ji udolala těsně 3:2 a podobný výkon s lepším výsledkem by chtěli domácí předvést také svým fanouškům.

„Musíme být pohybově mnohem lépe připraveni než proti Hradci a přidat více kvality a odvahy v útočné fázi,“ je si vědom Jílek.

Sparta má ale momentálně formu. Vyhrála posledních pět zápasů v řadě a ve čtyřech z nich nasázela soupeřům tři góly. Díky tomu šlape na paty vedoucímu duu Slavia, Plzeň a nevzdává se v boji o titul. Na první místo totiž ztrácí ze třetí příčky pouhé čtyři body.

SK Sigma Olomouc - AC Sparta Praha. Výkop: ST, 18.00. Rozhodčí: Klíma – Kříž, Vlček. Poslední vz. zápas: 2:3 Bilance: 10 – 13 – 30, 36:82 Předpokládané sestavy: Olomouc: Macík - Chvátal, Hubník, Jemelka, Vepřek - Breite, González - Navrátil, Růsek, Zmrzlý - Chytil. Absence: Spáčil, Hála, Matoušek (zranění), Poulolo (nejistý start). Sparta: Heča - Sáček, Vitík, Krejčí II, Krejčí I - Pešek, Souček, Dočkal, Karabec, Hložek - Čvančara. Absence: Höjer, Panák, Čelůstka (zranění), Hancko, Pavelka (ŽK) Wiesner.

„Každé mužstvo v naší lize je porazitelné. Sparta se nachází v dobrém rozpoložení, dotáhla se čelu a oživila naději na zisk titulu. Přijede asi v pohodě, na druhou stranu nám se v zápasech proti silným soupeřům dařilo, tak věřím, že to potvrdíme,“ doufá Jílek.

Naopak Sigmě patří desátá příčka a v případě výhry a přijatelných výsledků ostatních duelů se může posunout na osmé místo.

„Musíme se otřepat a jít na Spartu s čistou hlavou. Myslím, že to bude pěkný zápas, na který přijde hodně lidí. Minimálně kvůli fanouškům musíme výkon proti Hradci odčinit,“ prohlásil Chytil.

Pavel Vrba nebude moci využít služeb zraněných Höjera, Panáka či Čelůstky, ale také vykartovaných Hancka a Pavelky. Naopak domácí kouč Jílek proti svému bývalému zaměstnavateli bude postrádat minimálně trio Hála, Matoušek a Spáčil.

„Pořád bojujeme s absencemi. Někteří hráči jako třeba Daněk už se k nám zase přidali, ale byl tam tréninkový výpadek, tak uvidíme, na kolik minut budou případně připraveni,“ objasnil Jílek.

Před zápasem bude opět fanzóna

Ve středu od 18 hodin by na Andrův stadion mohlo dorazit hodně diváků. Klub otevírá také severní tribunu a lákat bude stejně jako před zápasem s Plzní na fanzónu s občerstvením, která otevře v 16.30.

Opět by v ní neměli chybět trenér Petr Uličný a bývalý fotbalista Tomáš Hořava. Účast přislíbili také Zdeněk Zlámal, Tomáš Janotka, Marek Heinz, Jakub Petr, Adam Varadi a další.

S těmito osobnostmi se můžou zájemci vyfotit či získat jejich autogram. Ve fanzóně by měla být také vystavena trofej za vítězství Sigmy v poháru z roku 2012. Ve finále tehdy skóroval právě proti Spartě (1:0) Michal Vepřek.