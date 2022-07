„Mají drobná svalová zranění, po konzultaci s fyzioterapeutem to ale vypadá, že by měli být připraveni k tréninku na konci tohoto týdne,“ potvrdil Václav Jílek.

Naopak v nominaci chybí Štěpán Langer, jehož trápí zadní stehenní sval. „Zatímco u ostatních marodů je to tak, že mohou být v nějakém individuálním režimu, on potřebuje po většinu času klidový režim,“ objasnil Václav Jílek.

Se zdravotními problémy se potýkal rovněž stoper Václav Jemelka, který si poranil v jednom ze zápasů kotník. Nyní už je ale v plném tréninku. „U něj to bylo jen o tom, aby odezněla bolest. Nedošlo k závažnějšímu poškození,“ popisoval Jílek. S kotníkem laboroval také Denis Ventúra, i ten by ale měl být připraven k tréninku, byť úvodní duely v Rakousku pravděpodobně vynechá. S týmem pak podle předpokladů neodcestoval zraněný David Vaněček, naopak mezi vyvolenými jsou také Michal Vepřek či Tomáš Zlatohlávek.

Kádr Sigmy pro soustředění:



Brankáři: Tomáš Digaňa, Matúš Macík, Jakub Trefil

Obránci: Juraj Chvátal, Filip Slavíček, Vít Beneš, Václav Jemelka, Lukáš Vraštil, Florent Poulolo, Ondřej Zmrzlý, Michal Vepřek, Jiří Sláma

Záložníci: Radim Breite, Lukáš Greššák, Jan Sedlák, Denis Ventúra, Jan Navrátil, Filip Zorvan, Martin Košťál, Jakub Matoušek, Jáchym Šíp, Jiří Spáčil

Útočníci: Mojmír Chytil, Antonín Růsek, Pavel Zifčák, Tomáš Zlatohlávek

Hned v sobotu pak čekají Sigmu dva duely. V 15 hodin v Bad Blumau změří síly s maďarským týmem Paksi. A v 19 hodin bude čekat turecký velkoklub Galatasaray Istanbul, s nímž se Hanáci střetnou v Hartbergu. Poslední prověrkou před úvodním duelem FORTUNA:LIGY bude pro svěřence Václava Jílka páteční měření sil s dalším tureckým celkem Sivassporem v rakouské obci Lafnitz. Tento duel by měl startovat v 18 hodin.

„Chtěli jsme mít konfrontaci s ligovými zahraničními kluby. Podařilo se nám to, i když to bylo lehce krkolomné s termíny, kde to nevycházelo. Nakonec máme jeden dvojzápas, což bude trochu komplikovanější, ale věřím, že se nám to podaří zkombinovat a zvládnout. Kvalita i jména jsou pro nás dostatečným důkazem, že to bude kvalitní prověrka,“ věří kouč.

V Rakousku by měli hráči absolvovat po většinu dní dvoufázové tréninky. „Z pohledu objemu budeme chtít maximálně využít čas. Určitě bude převaha taktických věcí. Týmová organizace, skupinová organizace, standardní situace. Taková ta klasika, abychom byli připravení do zápasových situací,“ prozradil Václav Jílek.

V prozatímní přípravě si Olomouc připsala porážky s Vyškovem a Žilinou, remízu s Prostějovem a výhry nad Jihlavou a naposledy v Gliwicích.

„Ukázalo nám to, že mužstvo je schopno pracovat ve vysokých fyzických nárocích. Pro kluky to bylo z pohledu kondice hodně náročné, ale zvládli to velmi dobře. V úvodu jsme sice neměli výsledky, ale myslím, že je pro to objektivní zdůvodnění a výsledky nebyly v tu chvíli alfou a omegou. V posledním utkání v Polsku to bylo velmi dobré z hlediska určité kvality a herní organizace,“ hodnotil Jílek.

Program Sigmy:



14. července: odjezd na soustředění do Rakouska

16. července, 15.00: Sigma – Paksi FC (Bad Blumau)

16. července, 19.00: Sigma – Galatasaray (Hartberg)

22. července, 18.00: Sigma – Sivasspor (Lafnitz)

23. července: návrat ze soustředění

30. července, 16.00: Baník Ostrava – Sigma (1. kolo FORTUNA:LIGY)

Přesto našel také negativa, kterými jsou právě zmíněné zdravotní trable, kvůli kterým realizační tým nemohl prověřit některé hráče v konkrétních postech. „Bylo tomu tak zejména v případě Denise Ventúry. Představovali jsme si, že všichni mladí kluci a posily odehrají aspoň polovinu přípravných duelů, což se až na Filipa Zorvana nepovedlo,“ uznal kouč.

Ten si rovněž myslí, že je brzy na to, aby hodnotil novice ve svém týmu.

„Teprve si zvykají na naše nároky. Jejich přístup a zapadnutí do kolektivu ale hodnotím velmi pozitivně. Prvotní je ale samozřejmě sportovní stránka a chytřejší budeme po soustředění,“ dodal na závěr šéf olomoucké lavičky.