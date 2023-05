Fotbalisté Sigmy Olomouc ve 29. kole FORTUNA:LIGY remizovali na neoblíbené půdě v Jablonci 2:2. Soupeř rychle vedl po další chybě při rozehrávce brankáře Macíka, na Chramostovu branku navázal Sejk. Po změně stran Hanáky nakopla penalta, kterou proměnil Mojmír Chytil, a ve čtvrté nastavené minutě vystřelil bod stoper Vít Beneš.

FK Jablonec - SK Sigma Olomouc 2:2, radost | Foto: SK Sigma Olomouc

Hned tři změny v základní sestavě oproti nepovedenému utkání s Teplicemi udělal trenér Václav Jílek. Vynechal dokonce kapitána Radima Breiteho, dále nehráli Zorvan a Sláma. Místo nich dostali příležitost Zifčák, Zmrzlý a Greššák.

Jenže Hanákům se úvodní půle opět vůbec nepovedla. Po čtvrt hodině hry předvedl další hrubku brankář Matúš Macík, který po dvou chybách s Teplicemi zůstal mezi třemi tyčemi. Tentokrát dostal malou domů a svojí přihrávkou našel pouze nejlepšího střelce Jablonce Jana Chramostu, který špatnou rozehrávku potrestal obstřelem k tyči a domácí vedli 1:0.

„Vůbec nevím, jestli mám hodnotit první poločas, protože tam moc na hodnocení není. Pokud po předchozím zápase s Teplicemi, který pro nás byl varováním, vstoupíte do utkání úplně stejným způsobem, tak si říkáte, jestli je to normální. Občas si říkáme, že to je na Chocholouška. Ještě to vyústí chybou Matúše Macíka, kdy nikdo nečekal, že by tam ta přihrávka mohla jít. Branka ovlivnila utkání. Předtím to nebylo špatné, šlo o bojovný zápas. Oba týmy si byly po předchozích neúspěších vědomy, o co hrají. Tahle chyba s námi ale zatřásla,“ začal hodnocení Václav Jílek.

A Sigma pokračovala ve špatném výkonu. Ve 25. minutě toho využil Sejk. Po centru Chramosty byl Jovovič ve vápně důraznější než Beneš, dostal míč právě k Sejkovi a ten byl úplně osamocen před Macíkem – 2:0.

Hostující brankář musel řešit ještě dvě nebezpečné střely a s oběma si poradil. Olomouc v první půli zahrozila pouze po centru z přímého kopu Pospíšila. Tím nebezpečným pro bránu Hanuše byl ale jablonecký Matěj Polidar, který srazil míč do tyče vlastní brány a následně z toho byl roh.Hanákům nepomohlo ani dvojité střídání ve středu hřiště ve 35. minutě.

„Důležitá byla přestávka, kdy jsme změnili rozestavení, přešli jsme ke hře na dva útočníky, chtěli jsme to zjednodušit, neprotahovat přechodovou fázi a hrát za obranu. Byli jsme si vědomi, že stopeři v tom nejsou úplně silní,“ prozradil Jílek.

Jenže ani ve druhé půli příležitosti nepřicházely, ač byla Sigma více na míči. Nakonec jí pomohl centr Slámy, Breite předskočil na hranici vápna Chramostu, který jej fauloval a byl z toho deset minut před koncem pokutový kop. Ten proměnil ve dvanáctý gól sezony Mojmír Chytil. Hanuš sice vystihl směr, ale Chytilův pokus byl dostatečně razantní.

„Přesunuli jsme nahoru Zifčáka a vyplatilo se, ač příležitosti nepřicházely. Kontaktní branka však byla zásadní,“ byl si vědom Jílek.

Snížení Olomoucké nakoplo. Rázem měli závar po rohu, následně se dostal do koncovky Kramář a Fortelný ve skluzu nedokázal míč usměrnit do sítě. Nakonec ale přišla poslední čtvrtá nastavená minuta, nákop z půlky, vyhraná hlavička Vaněčka a šťastný odraz míče od Součka k Benešovi, který v pádu vystřelil Olomouci bod.

„Jablonec chtěl už jen bránit. Závěr jsme hráli vabank, nahoru šel Beneš, Vaněček a vše, co jsme měli. Za pasivitu soupeře šlo o zasloužené vyrovnání,“ myslí si kouč.

Ač Vít Beneš strávil několik sezon v Jablonci, branku v euforii náležitě oslavil. Ihned po ní sudí utkání ukončil. Sigma si tak v tabulce připsala bod za remízu 2:2. Částečně tak smazala ztrátu na čtvrté Bohemians na čtyři body. Před posledním kolem má na 6. místě náskok tří bodů na Liberec, se kterým má stejný vzájemný zápas, ale o deset gólů lepší skóre. Téměř jistě tak skončí ve skupině o titul.

„V kontextu tabulky je bod důležitý. Nejsem spokojený s celým utkáním, ale jsem spokojený, jak mužstvo zareagovalo ve druhé půli a s bodovým ziskem,“ uzavřel Václav Jílek.

Stále však platí, že v Jablonci nevyhrála Sigma po šestnácté v řadě a poslední vítězství je z roku 2005.

FK Jablonec - SK Sigma Olomouc 2:2 (2:0)

Branky: 16. Chramosta, 25. Sejk (Jovović) – 81. Chytil (pen.), 90+5. Beneš.

Rozhodčí: Všetečka – Arnošt, Leška. ŽK: Považanec, Hanuš - Greššák, Chvátal. Diváci: 1714.

Jablonec: Hanuš – D. Souček, Král, Martinec – Jovović (83. Ikaunieks), Hübschman, Šulc, Považanec, Polidar (53. Černák) – Sejk, Chramosta (90. Štěpánek). Trenér: David Horejš.

Olomouc: Macík – Zmrzlý, Beneš, Pokorný, Chvátal (68. Sláma) – Pospíšil (88. Vaněček), Ventúra (35. Fortelný) – Navrátil, Zifčák (68. Kramář), Greššák (35. Breite) – Chytil. Trenér: Václav Jílek.