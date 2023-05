Poslední utkání ročníku 2022/23 FORTUNA:LIGY mají před sebou fotbalisté Sigmy Olomouc. Představí se v Ďolíčku a jejich soupeř Bohemians hraje ještě o čtvrté místo.

Bohemians - SK Sigma Olomouc | Foto: SK Sigma Olomouc

Hanáci se v tabulce již ze šestého místa nemůžou posunout. Naopak klokani potřebují bod, aby si zajistili kvalifikaci Konferenční ligy, což by mohl oslavit také bývalý sigmák Martin Hála. Bohemians by se vrátili do evropských pohárů po dlouhých 36 letech. Tuhle dobrou výchozí pozici si Bohemians zajistili úterní výhrou 2:0 v Plzni. Naopak Sigma po porážce 2:3 se Slavií o možnost postoupit do Evropy přišla.

I tak se budou chtít Olomoučtí porvat o výsledek. „Nebude to určitě tak, že tam pojedeme sezonu dohrát. Už po zápase se Slavií jsem v kabině apeloval, že nás ještě čeká jeden těžký zápas. Určitě pojedeme s cílem porvat se o vítězství,“ sdělil kouč Sigmy Václav Jílek.

„Hrajeme o každého fanouška. Máme povinnost předvést dobrý výkon v každém utkání. Vůbec to nemůžeme brát tak, že nám o nic nejde. Chceme se popasovat s týmem, který má za sebou velmi dobrou sezonu. Chceme si neustále vybudovávat respekt u našich soupeřů a zlepšovat se. Máme o co hrát,“ přidal se jeho asistent Jiří Saňák.

Oba vzájemné souboje v této sezoně skončily remízou. Na Andrově stadionu na jaře 2:2, když se prosadili dvakrát Mojmír Chytil a Jan Matoušek a na podzim v Praze 1:1, když na brzkou branku Poulola reagoval po změně stran Dostál. Poslední tři duely těchto týmů nepoznaly vítěze.

Olomouckému kouči Václavu Jílkovi budou určitě scházet Pavel Zifčák, který viděl se Slavií čtvrtou žlutou kartu v ročníku a Denis Ventúra, který ji nejprve viděl také, ale následně byl po druhé žluté vyloučen. Na druhé straně má stopku za žluté karty Erik Prekop.

„Jsme minus dva hráči, pak tam jsou nějaké zdravotní problémy, takže k obměně dojde i vzhledem k typologii soupeře,“ prozradil Jílek. „Protáčeli jsme teď sestavu a síly jsme rozložili adekvátně. Dali jsme šanci Delemu, nastupoval Filip Zorvan, proti Slavii se ukázal Honza Vodháněl, který měl delší tréninkový výpadek. Musím říct, že to jsou hráči, se kterými počítáme do příští sezony,“ uzavřel olomoucký kouč.

Poslední představení Sigmy je na programu v sobotu v 16 hodin.