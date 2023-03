Od léta bez Mojmíra Chytila? To je hodně reálný scénář fotbalové Sigmy. Ta si o víkendu vyzkoušela, jak by to bez klíčového útočníka mohlo vypadat. Podle výsledku žádný problém, i když devítigólový střelec samozřejmě chyběl. I bez něj ale Hanáci vyhráli (3:0) a teď jim povinnost jasně velí: Porvat se o čtvrté místo, které může být vstupenkou do Evropy.

SK Sigma Olomouc - SK Dynamo České Budějovice, Mojmír Chytil | Foto: SK Sigma Olomouc

Antonín Růsek posunutý úplně na špici. Očekávaný tah olomouckého realizačního týmu při absenci Mojmíra Chytila. A vyšel. Růsek měl prsty ve všech třech brankách - jednu dal, na jednu přihrával a hokejovou terminologií si i u té první připsal druhou asistenci.

„Zásadní bylo, aby se udržel v centrálním prostoru, protože má velké tendence odskakovat si. Normálně má větší míru volnosti a měli jsme trošku strach, aby nechyběl ve finální fázi na hrotu. Docela to zvládl. Druhá věc byla, že jsme chtěli hrát míče za obranu soupeře a on se za jejich linii dostával, byť třeba jeho absolutní rychlost není taková jako u Mojmíra,“ poodhalil trenér Václav Jílek.

Sigmák Chytil opět nominován do reprezentace, Růsek mezi náhradníky

Olomouc vyzkoušela také další variantu v podobě Pavla Zifčáka, který začal na lavičce, o poločase vystřídal Filipa Zorvana, zasunul se na pravého beka, kde nahradil Jana Navrátila, který se posunul na křídlo. Závěr duelu ale dohrál Zifčák právě na hrotu místo staženého Růska.

„Honza Navrátil na beku zvládl velmi dobře obrannou činnost, ale nebyli jsme spokojení s tou ofenzivní a s rozehrávkou. Chyběla nám náběhovost a potřebovali jsme na hřiště dostat větší rychlost z křídla. Varianta s Tondou nahoře je jedna z možností, další jsou s Pavlem Zifčákem či Davidem Vaněčkem,“ popisoval důvody rošády Jílek.

První start pro Nigerijce

Na Davida Vaněčka ale řada nepřišla ani za rozhodnutého stavu. Místo toho si připsal první start v české nejvyšší soutěži nigerijský záložník Dele. „Byl to zápas, kdy se mohl David rozehrát, ale Dele se aklimatizuje, vypadá skvěle v tréninku a je dobře charakterově nastavený. Byla to dobrá příležitost jej lidem ukázat, že s ním počítáme. Chtěli jsme ho motivovat,“ sdělil Jílek.

Dele přitom naskočil na křídle, i když se jedná o středového hráče. Přesto se málem zapsal do statistik jako střelec. „Prvotní výbušnost úplně nemá, ale je to chytrý a zodpovědný hráč s klidem na balonu. Do budoucna je zajímavý,“ dodal kouč.

Trošku překvapením bylo, že z trojice středních záložníků Pospíšil, Ventúra, Breite se právě poslední jmenovaný pohyboval nejvýše a suploval tak pozici desítky.

„Myslel jsem, že to bude první otázka, že Sigma nastoupila defenzivně,“ pousmál se Václav Jílek na tiskovce. „Sestavu jsme skládali na soupeře. Budějovice jsou jedno z nejhernějších mužstev co se týče rozehrávky. Věděli jsme, že tam potřebujeme rychlého, agresivního hráče, který bude dobře dostupovat hráče při rozehrávce a byli jsme přesvědčeni, že budeme míče dobírat a dohrávat brejkové situace. Proto jsme uvolnili Radima do vyšší pozice a dali mu větší volnost. Zároveň jsme chtěli níž ty herní hráče, jako jsou Pospíšil a Ventúra,“ prozradil taktiku Václav Jílek.

Na takovou minutáž už nejsem zvyklý, smál se Přichystal po první trefě za Sigmu

Právě navrátilec Martin Pospíšil dirigoval hru a ukázal, že pro Sigmu může být hodně platný.

„Potvrdil očekávanou výkonnost, kterou tady předváděl v minulosti a jakou se prezentoval v Polsku. Nebojí se míče a dokáže se dostat z těžkých pozic. Přidá nadstavbu v podobě rychlého driblingu, který má výborný. Umí se pohybovat v prostoru a vnímat protihráče, což je jeho silná stránka a budeme to po něm chtít. Získal také spoustu míčů v defenzivě a obrovsky nám pomohl. Na druhou stranu mu malinko docházely síly a v závěru nebyl tak poctivý v defenzivě. Kondičně v nárocích, které máme, tam ještě prostor na dotažení je,“ hodnotil posilu Jílek.

Jak se říká, vítězná sestava se nemění. S Mojmírem Chytilem v sestavě Hanáci pouze remizovali, bez něj zvítězili. Nebude mít tedy nejlepší střelec týmu složitý návrat do základní sestavy po odpykání disciplinárního trestu?

„Jo (smích). On byl za mnou hned na hřišti, když jsme si plácli a říkal, jestli se tam vůbec dostane. Fotbal je o konkurenci, proti Budějovicím jsme udělali v sestavě pár změn. Je potřeba, aby hráči respektovali rozhodnutí trenéra a my máme možnost jít do utkání s různými variantami. Takže uvidíme, jak se vyvinou další zápasy,“ usmíval se Jílek při odpovědi na tuhle otázku.

Cíl? Evropa

Sigma tak i bez Chytila ukončila sérii remíz. „Je to obrovská úleva. Jedna věc je šest remíz v řadě, druhá je vyrovnanost tabulky, takže potřebujete v domácím prostředí zápasy vyhrávat. Fanoušci tady na vítězství dlouho čekali. Je důležitý počin pro závěr základní části, že jsme duel s Budějovicemi zvládli,“ je si vědom kouč.

Před Hanáky se po losu semifinále MOL Cupu odkrývá ještě větší motivace porvat se o čtvrté místo. Obě pražská S budou totiž ve svých zápasech domácími favority (Sparta proti Českým Budějovicím a Slavia s Bohemians). A pokud český pohár ovládne Sparta nebo Slavia (a zároveň se udrží v ligové tabulce na pozicích zaručujících evropské poháry), půjde do Evropy také čtvrtý celek FORTUNA:LIGY.

Nyní tuto pozici drží o dva body před Sigmou Bohemians. Stejný náskok má také Slovácko, které ale má utkání v Jablonci k dobru. V případě jeho úspěchu pak bude ztráta pětibodová.

Nejlepší střelec soutěží KFS Olomouc Kutal: Mám v hlavě padesát gólů za sezonu

„Je naší povinností bojovat o nejvyšší příčku, které jsme na dostřel. V tomto případě o čtvrtou,“ potvrdil trenér.

Sigma nyní táhne sérii devíti zápasů bez porážky, což ji v boji o top šestku a případně i čtvrté místo výrazně pomáhá. V klubu si však jsou vědomi, že jen neprohrávat nestačí. Důležitá jsou vítězství.

„Šest remíz je totiž ztráta dvanácti bodů. Kdybychom tuto sérii prodlužovali dál po bodu, tak by to pro nás nebylo nic pozitivního. Je příjemné, že jsme devětkrát v řadě neprohráli, ale když do toho zasadíme ten vysoký počet remíz, tak to není nic bombastického. Budu rád, když na to budeme nabalovat další vítězství. Když jednou prohrajeme a pak třikrát vyhrajeme, tak je to pro nás příjemnější, než čtyřikrát v řadě remizovat,“ uzavřel Václav Jílek.