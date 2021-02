„Sparta ztratila trochu svůj lesk. Myslím si však, že příchodem trenéra Vrby jednak Sigmě následující zápas trochu ztížila a jednak může být zase úspěšná,“ soudí fotbalový expert Deníku před nedělním šlágrem FORTUNA:LIGY mezi Olomoucí a Spartou (18.30).

Výměna trenéra na lavičce Sparty mistra Evropy do 21 let z roku 2002 nepřekvapila.

„Upřímně řečeno jsem to docela čekal. Jakmile se objevily informace, že není v pořádku něco v kabině, tak se dalo tušit, že se něco musí stát,“ říká Kobylík.

Jedním dechem však dodává, že odvolaný Václav Kotal si zaslouží i tak obdiv. „Odvedl tam neskutečný kus práce. Spartu dal zase dohromady. Zapracoval především na defenzivě. To, že nabral ztrátu na Slavii je jiná věc. Na víc, než na druhé místo Sparta v současnosti rozhodně nemá,“ tvrdí Kobylík.

Nový šéf sparťanské lavičky byl podle něj logickým kandidátem. Odmítá i to, že Vrba tak docela nepasuje do proklamované sparťanské koncepce založené na vlastních mladých hráčích.

„Trenér má především stavět ty nejlepší hráče. Jestli mladé, nebo staré, to je fuk. Když je mladý dobrý, místo si vybojuje,“ odvětil Kobylík.

Do Sparty podle něj v tuto chvíli v podstatě ani nikdo jiný kromě Pavla Vrby jít nemohl.

„Má za sebou úspěchy z minulosti, dobré renomé, měl by mít respekt. Snadné to ale mít nebude. Sparta chce úspěch hned,“ připomíná Kobylík.

Na titul teď nemá šanci

A uspěje tedy? Podle Kobylíka je důležité definovat, co bude pro Spartu úspěch.

„Jestli je to druhé místo v této sezoně, tak mu věřím, že na druhé místo Spartu dovede. Ale třeba na titul v příští sezoně podle mě nemá šanci. Slavia je úplně jinde, má mužstvo složené pro evropský fotbal, v tom má Sparta obří rezervy a jen tak je nedožene. K tomu by potřeboval mnohem delší čas,“ míní Kobylík.

V neděli očekává na Andrově stadionu návrat Bořka Dočkala do sestavy Letenských.

„Obrovsky by mě překvapilo, kdyby tam nebyl. O tom, že má rezervy ve hře dozadu a už to není hráč na mezinárodní scénu jsem nedávno psal ve Fotbalových střípcích. Směrem do ofenzivy je to ale v české lize stále mimořádně nadstandardní hráč, který umí vzít na sebe zodpovědnost,“ říká Kobylík.

Po příchodu Vrby bude mít podle něj Olomouc v neděli těžší pozici, než kdyby přijela Sparta ještě s bývalým vedením.

„Je to logické. Sparta má pořád dobré hráče, ti teď budou nově nabuzení, každý se bude chtít před novým trenérem předvést, budeme to mít určitě těžší.“

Na druhou stranu je Kobylík také přesvědčen o tom, že zápas, ve kterém Sigma nebude favoritem, jí bude vyhovovat.

„Tak to v této sezoně je. Očekávám, že zalezeme do bloku a budeme čekat na brejky. Gól může dát z našeho hned několik hráčů. Sigma rozhodně může uspět,“ uzavřel Kobylík.