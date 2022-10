Všechno odstartoval v 19. minutě svojí parádou Jiří Sláma a na Andrově stadionu propukla radost. Sláma dostal spoustu prostoru, aby si zpracoval míč kousek za vápnem a levačkou natáhl ke střele z voleje. Šajtlí míč nechytatelně zakroutil na zadní tyč a první brankou v nejvyšší soutěži poslal Sigmu do vedení.

Přitom poprvé v závěrečném zápase 11. kola FORTUNA:LIGY mírně zahrozil už v šesté minutě slavistický Douděra, který dostal dlouhý míč křížem, ale střelou z voleje našel přímo Trefila. Na druhé straně hlavičkoval po standardce nebezpečně Růsek, ale Kolář jeho pokus vytáhl.Ještě v první desetiminutovce rozehrála Slavia roh nakrátko a Trefil vytáhl skvělý zákrok proti hlavičce Kačaraby z bezprostřední blízkosti.

„Chtěli jsme chytit začátek a myslím, že se nám to povedlo a pramenil z toho první gól,“ říkal pozdější hrdina domácího celku Jiří Sláma.

Následně už totiž přišla jeho chvíle, kdy poslal Sigmu do vedení. Pro levého wingbeka to byl teprve druhý letošní start v základní sestavě Sigmy v nejvyšší soutěži a vůbec první gól ve FORTUNA:LIZE.

„Měl jsem jedinou myšlenku, chtěl jsem zavírat zadní tyč, ale centr byl tečovaný, tak jsem si míč zpracoval, měl jsem to hned na střelu a myslím, že to umím trefit,“ popisoval Sláma.

Na druhé straně pálil zpoza vápna Tiehi těsně nad. Ve 25. minutě si Hanáci oddechli. Douděra selhal v tutové šanci. Ewertonův centr proletěl celým malým vápnem Sigmy, na přední tyči na něj nedosáhl Tecl a na zadní pak byla před Douděrou úplně prázdná brána, jenže obránce sešívaných trefil míč patou, od které se odrazil pouze do jeho zadní nohy.

„Čekal jsem centr před prázdnou, ale byl hrozně prudký a já jsem to netrefil. Na to se ale nechci vymlouvat, protože tohle musím proměnit,“ říkal David Douděra.

„Měli jsme potřebné štěstí, jak u branky Jirky Slámy, který to pěkně trefil k tyči, i když mě to nepřekvapilo, tak při stoprocentních šancích, které Slavia neproměňovala,“ přidal svůj pohled kouč Václav Jílek.

Poločasové vedení Hanákům zachránil pět minut před přestávkou Trefil, když se na něj řítil sám Oscar, olomoucký gólman ale jeho střelu reflexivně vyrazil na roh. Následně nebezpečný a tečovaný centr Ewertona proletěl jen těsně kolem tyče. „Kuba Trefil předvedl výborný výkon, navíc při těch zákrocích vypadal klidně, jak kdyby vařil polévku, přestože byly těžké,“ smál se dobře naladěný trenér Sigmy.

Kouč Trpišovský reagoval na průběh dvojím střídáním, na hřiště poslal Provoda i Sora, duel skončil pro dvojici Hromada, Tecl. Právě Provod provětral rukavice Trefila dalekonosnou střelou v 50. minutě.

Po faulu Kačaraby na Růska hlavičkoval po centru Slámy z přímého kopu těsně vedle Beneš. Nemuselo mu to ale vadit, protože chvíli nato v 54. minutě prodloužil míč nešťastně za sebe a přímo do běhu Chytilovi Kačaraba. Před olomouckým útočníkem už byl jen brankář Kolář, ale Chytil viděl, že je jeho protivník dost venku z brány, srovnal si krok a z půlkruhu levačkou trefil parádně nahoru k tyči a Sigma vedla 2:0.

„Dostali jsme hloupé góly, které si ale Sigma za svoji aktivitu zasloužila. Nemůže se nám stávat, že tahle prohrajeme souboj po nákopu od brankáře. Přitom jsme si ukazovali, jak jednotliví hráči Sigmy chodí do soubojů. Mojmír odehrál skvělé utkání a nepamatuji si, že bychom s ním vyhráli konstruktivně nějaký souboj. Překvapilo mě, že to takhle trefil levačkou, víme, že jindy bývá nebezpečný hlavně pravou nohou a hlavou,“ popisoval šéf slavistické lavičky Jindřich Trpišovský.

Zato Slavia spalovala velké šance. Po rohu vrátila míč do šestnáctky Sigmy a Ousou stejně jako Douděra z malého vápna odkrytou bránu netrefil, ale přestřelil.

„Je pozitivní, že se obránci dostanou do těchto situací, ale potom přijde trest, když je neproměníme. Tohle musí dát jakýkoliv hráč na hřišti. Celkově máme problémy s řešením příležitostí, když potřebujeme utkání otevřít nebo otočit,“ je si vědom Trpišovský.

Ihned po svém příchodu na hřišti měl slibnou šanci Zifčák, ale střela se mu vůbec nepovedla.

Třetí gól mohli domácí přidat po kombinaci Zifčáka s Chytilem, svoji druhou branku v zápase ale nejlepší střelec Hanáků nepřidal, pálil mimo.

Ve zbytku utkání si Slavia žádný velký tlak nevytvořila, dostala se spíše k náznakům šancí. Hanáci rovněž nevsadili pouze na defenzivu a měli ještě dvě tři dobré možnosti ke skórování. Sice je neproměnili, i tak slaví první domácí vítězství v sezoně. „Cítil jsem, že výhru divákům dlužíme. Jsem rád, že to přišlo, navíc proti momentálně asi nejlepšímu českému týmu. Absolutorium pro hráče, zaslouží si respekt. Splnili, co jsme chtěli, bylo tam i sebeobětování, zblokovali jsme spoustu střel, odpracovali jsme to a výhra je zasloužená,“ říkal Jílek.

„Byl to zajímavý zápas, ve kterém měly oba týmy spoustu šancí. Bylo tam hodně protiútoků a centrů do vápna – skvělá úroveň fotbalu,“ smekl Trpišovský.

„Bohužel se špatným výsledkem pro nás. Neproměnili jsme šance a nevěděli jsme si rady v soubojích s některými hráči soupeře, což se stupňovalo,“ uzavřel kouč Slavie.

Z posledních tří duelů tak má Sigma sedm bodů, poskočila na sedmé místo a dala zapomenout na špatný vstup do sezony. „Podařilo se nám nahradit chybějící kreativní hráče – Denise Ventúru a Filipa Zorvana. Oproti minulým zápasům jsme si vytvářeli šance a byli nebezpeční. To byl hlavní rozdíl. Jedinou kaňkou je zranění Lukáše Greššáka, mělo by být snad svalové,“ dodal Jílek.

Přes sedm tisíc diváků tak sledovalo vítězství Sigmy nad Slavií 2:0. Naposledy ji přitom Olomouc porazila před téměř sedmi lety na konci října 2015. Na svém stadionu čekala na výhru ještě déle, konkrétně osm let od 22. února 2014. Nebylo tak překvapením, že závěrečné minuty nastavení strávili diváci ve stoje a vyprovodil sigmáky potleskem.

SK Sigma Olomouc - SK Slavia Praha 2:0 (1:0)

Branky: 19. Sláma, 54. Chytil.

Rozhodčí: Klíma - Antoníček, Machač. ŽK: Trefil - Ousou, Kačaraba, Tiehi Diváci: 7227.

Sigma: Trefil - Pokorný, Beneš, Zmrzlý - Chvátal (87. Poulolo), Breite, Spáčil (61. Greššák, (87. Vraštil)), Sláma (66. Šíp) - Navrátil (66. Zifčák) - Růsek, Chytil. Trenér: Václav Jílek.

Slavia: Kolář - Douděra (73. Lingr), Ousou, Kačaraba (57. D. Jurásek), Dorley - Tiehi, Hromada (46. Provod), Traore - Jurečka (65. Usor), Tecl (46. Sor), Ewerton. Trenér: Jindřich Trpišovský.