„Mužstvo bylo schopné zareagovat v kritické situaci. Otřepalo se ze špatných výsledků a povstalo. To bylo na podzimu asi to nejdůležitější,“ cenil si trenér Václav Jílek.

V dalších deseti kolech totiž jeho svěřenci uhráli dvacet bodů. „Vždycky říkám, že průměr okolo jednoho a půl bodu na zápas je dobrý a udrží vás v horní polovině tabulky. Jsme v šestce a čtvrtá příčka je dobrá výchozí pozice do jara,“ pokračoval.

Přitom poslední kola se Olomouc pohybovala spíše na šestém či sedmém místě. Není tak divu, že top trojka (Plzeň, Slavia a Sparta) je odskočená. Na třetí Spartu ztrácí Sigma už osm bodů. Stejný rozdíl je pak mezi čtvrtou Sigmou a čtrnáctým Jabloncem. Dalo by se ale říct, že jsou Hanáci po podzimu nejlepší mezi zbytkem ligy.

„Ale já to tak vůbec neberu. Jsme na téhle příčce poprvé za celou sezonu. Pro mě osobně je to pozice, která těší, ale bude zavazující,“ hodnotil Jílek.

Ten se dlouhodobě nemohl spolehnout na brankáře Macíka, kterého ale nahradil dobře chytající Trefil. Ale příliš toho neodehrály ani posily Filip Zorvan a hlavně Denis Ventúra. Zdravotní trable trápí také Lukáše Greššáka.

„Dostali jsme se dopředu i přes nějaké problémy a personální výpadky kvůli zranění. Máme indisponované hráče, kteří jsou pro nás důležití. Jsem rád, že jsme to zvládli v tomto omezeném stavu a je to pro nás cenné,“ popisoval Václav Jílek.

Hodně k tomu pomohl útočník Mojmír Chytil, který v průběhu podzimu nabral výbornou formu, dával branky a uhrával těžké míče. Řekl si společně s Ondřejem Zmrzlým také o pozvánku do reprezentace a po nedělní výhře 3:2 nad Zbrojovkou je doplnili také Antonín Růsek a Jan Navrátil.

„Z reprezentantů máme velkou radost a jsme si vědomi, že v nominaci nejsou hráči z některých klubů, kteří by tam normálně byli. Ale na to se nikdo neptá. Pro ty kluky je to vyznamenání a odměna za práci v průběhu celého podzimu,“ potvrdil Jílek a zároveň odmítl, že by v posledním utkání v Brně musel na tyto hráče apelovat, aby se před reprezentačním srazem vydali ze všech sil.

„Byl to pro nás vztyčený prst, aby neměli pocit, že v neděli hrají a v pondělí jim začíná repre sraz. Ale nepodepsalo se to na nich. Jsem rád, že jejich reakce byla taková a ani jeden se nešetřil, ani se nevyhýbal soubojům, aby nepřišel k úhoně.“ Navrátil se Zmrzlým navíc gólově pomohli ke třem bodům.

Je však otázka, zda Mojmír Chytil bude Hanákům k dispozici také na jaře. Po dobrých výkonech je možné, že o něj bude zájem.

„Věřím, že ho budeme mít nadále tady. Jsem si vědom, že zájem být může. Uvidíme, je to pro nás klíčový hráč, ale všichni ví, jak pracujeme v kontextu s ekonomikou. Pokud přijde lukrativní nabídka na jakéhokoliv hráče, tak je naší povinností se o tom bavit. To jsou věci, se kterými je potřeba počítat. Na druhou stranu si myslím, že pro Mojmíra by bylo dobré, aby potvrdil výkonnost na jaře a pomohl týmu k nějakému dobrému výsledku,“ okomentoval Jílek.

A samozřejmě ve hře jsou také posily. „Konkrétní jména nemáme, ale bavíme se o postech,“ prozradil kouč. Rád by svůj tým posílil o křídelního a středového hráče. Zájem má také o levonohého stopera. „Ten nám po odchodu Václava Jemelky chybí. Je to malinko limitující v některých našich plánech,“ potvrdil.

Ale za každou cenu nové tváře přijít nemusí. „Pokud se nám vrátí Greššák a Ventúra a bude plnohodnotně k dispozici Zorvan… Určitě nebudeme brát hráče, kteří nám budou rozšiřovat kádr. Chceme jednoho nebo dva, kteří by mužstvo okamžitě posílili,“ uzavřel Václav Jílek.