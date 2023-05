Fotbalisté Sigmy Olomouc sahali po dalším obratu. Na Slovácku prohrávali brankou v závěru první půle, následně ale Ventúra se Zifčákem skóre otočili. Jenže Kalabiška pět minut před koncem srovnal na konečných 2:2. Čekání na výhru na hřišti Slovácka tak stále pokračuje a dvě kola před koncem FORTUNA:LIGY ztrácí Sigma na čtvrté místo čtyři body.

Fotbalisté Slovácka (bílé dresy) se ve 3. kole nadstavby FORTUNA:LIGY utkali doma s Olomoucí. | Foto: Deník/Stanislav Dufka

Stejná sestava Sigmy Olomouc jako na půdě Plzně vyběhla na trávník Městského stadionu Miroslava Valenty proti Slovácku ve 3. kole nadstavbové skupiny o titul FORTUNA:LIGY. Opět tedy bez Martina Pospíšila či kapitána Radima Breiteho, ovšem s Ola Delem.

První velkou šanci měl olomoucký Chytil, který střelou zpoza vápna protáhl Nguyena. Chvíli nato musel Macík vytlačit tečovaný centr Holzera.

Ve 28. minutě musel střídat Milan Petržela, kterého nahradil Pavel Juroška a hned o minutu později mohl být za hrdinu. Dostal se přes obranu Sigmy až k zakončení tváří v tvář proti Macíkovi, kterého ale levačkou trefil.

Neujala se ani hlavička Kadlece po centru Havlíka z přímého kopu, kterou lapil Macík. „První poločas byl hodně vlažný. Souviselo to s tím, že oba týmy hrály dobře takticky, organizovaně a málo odvážně. Platilo to hlavně o nás. Když už jsme se dostali do předfinálních situací, tak se nám je nepodařilo zakončit. To byl jeden z apelů na hráče o přestávce,“ říkal trenér Václav Jílek.

Ještě předtím ale pro jeho hráče přišla studená sprcha v poslední minutě úvodní půle. Po standardní situaci z levé strany poslal ostrý centr do vápna Havlík, Hoffmann přehlavičkoval Beneše a o břevno dostal míč do sítě. Slovácko se tak dostalo gólem do šatny do vedení.

„Pouštěli jsme Slovácko jednoduše do velkého množství standardních situací. Oni navíc disponují Havlíkem, který tam míče posílá s precizností a přesností, k tomu mají náběhové hráče, takže si koledujete o průser, což se naplnilo,“ viděl Jílek.

„Dělám si statistiku a ve čtrnáctém utkání ze sedmnácti na jaře jsme nedali první gól. Všechno musíme honit,“ dodal ještě.

Sigma ale zareagovala podobnou mincí a ihned po změně stran dokázala ze standardky rychle srovnat. Po centru Slámy od rohového praporku šel Beneš do souboje s Mihálikem, od kterého se míč odrazil k Ventúrovi a ten ve skluzu míč dostal do sítě. Protrhl tak 446 minut dlouhé čekání Olomouce na branku v Uherském Hradišti.

Tři minuty po srovnání mohl domácím vrátit vedení Juroška, který po pasu za obranu přesprintoval Deleho i Zmrzlého, ale střelou na bližší tyč si podruhé v utkání vylámal zuby na Macíkovi, který Hanáky podržel.

„Nemůžu opomenout dvě situace Slovácka, kdy šli jeho hráči sami na bránu. Nejsou to vypracované šance, ale naše velké nedorazy v zajištění nebo pokrývání prostoru,“ nebyl úplně spokojený s defenzivou olomoucký kouč.

V 59. minutě to byl opět roh, ze kterého mohl padnout gól. Vecheta ale z dobré pozice těsně minul olomouckou bránu. V 68. minutě pak mohl padnout kuriózní gól, když po další ze standardek chtěl Beneš odkopnout míč, ale trefil pouze Hoffmanna, od kterého se odrazil pouze těsně vedle brány.

Poté sáhl kouč Václav Jílek k dvojitému střídání a jedním z noviců byl Pavel Zifčák, který deset minut před koncem bujaře slavil pod kotlem fanoušků Sigmy. Po nákopu Pokorného z volného kopu z půlky hřiště totiž podcenil situaci Hoffmann a Zifčák hlavičkou trefil přesně na přední tyč a poslal Sigmu do vedení 2:1.

„Nehráli jsme špatně, takže jsme věřili, že jsme schopni se zápasem něco udělat. Hrálo se nahoru, dolů, bylo to přímočařejší a běžecky silné. Mentální síla mužstva je obrovská a kluci to nezabalí ani proti tak kvalitním týmům,“ smekl Jílek před obratem.

Ale o vítěznou branku nešlo. V 85. minutě poslal nákop do vápna Kadlec, Vecheta sklepl míč na Kalabišku, který z voleje uklidil svoji střelu ke vzdálenější tyči. „Vyrovnání pět minut před koncem bolí, člověk trošku kalkuluje v hlavě, jak by to mohlo být dál, což se nevyplácí. Slovácko akci sehrálo výborně. Neviděl jsem to, ale myslím, že jsme byli v dobrém postavení, těžko bránitelná situace,“ uznal Jílek.

Znovu do vedení se mohli dostat hosté při rychlém brejku, ale trojice Kramář, Zifčák, Sláma si nepočínala nejlépe a nedostala se ani do zakončení, což rozčílilo kouče Václava Jílka.

Oba týmy se v závěrečných minutách snažily strhnout duel na svoji stranu, ale nikomu se to nepovedlo. Berou tak bod za remízu 2:2. Olomouc tak prodlužuje svoji sérii bez vítězství na půdě Slovácka, které trvá od 25. února 2012.

„Na obou mužstvech bylo vidět, že chtějí dát vítězný gól. Dělba bodů je zasloužená,“ myslí si šéf olomoucké lavičky, zároveň ale dodal: „Remíza netěší ani jeden tým. Při ztrátě Bohemky mohly oba získat výhodnou pozici do posledních kol. Pocity zklamání panují na obou stranách.“

Jelikož Sparta otočila duel s Bohemians (2:1), snížila Sigma ztrátu na čtvrté místo na čtyři body, které by ale musela smazat v závěrečných zápasech se Slavií a na Bohemians. Navíc před ní zůstává také Slovácko, které se bodově dotáhlo na klub z Ďolíčku a ještě změří síly doma se Spartou a na Slavii. Bohemians hrají v týdnu na půdě Plzně.

„Šli jsme do nadstavby se sedmibodovou ztrátou, takže jsme ji stáhli. Je ale teorie posunout se na čtvrté místo. Musíme spoléhat na výsledky soupeřů. S mužstvem ale mluvím a dokud existuje jakákoliv šance, tak se o to popereme a budeme nepříjemným soupeřem. Půjdeme do zápasů s vírou, že můžeme uspět,“ uzavřel Václav Jílek.

1. FC Slovácko - SK Sigma Olomouc 2:2 (1:0)

Branky: 45. Hofmann (Havlík), 85. Kalabiška – 50. Ventúra, 80. Zifčák.

Rozhodčí: Hocek – Vlček, Slavíček. ŽK: Daníček, Trávník – Pokorný, Dele. Diváci: 4743.

Slovácko: Nguyen – Hofmann, M. Kadlec, Daníček (71. Šimko) – Siňavskij, Trávník (79. Kim), Havlík, Holzer (71. Kalabiška) – Petržela (28. Juroška), Vecheta, Mihálik (79. Doski). Trenér: Martin Svědík

Olomouc: Macík – Pokorný, Beneš, Zmrzlý – Navrátil (86. Vraštil), Ventúra (68. Zifčák), Ola, Sláma – Zorvan (54. Pospíšil), Fortelný (68. Vodháněl) – Chytil (86. Kramář). Trenér: Václav Jílek