Hrálo se v úžasné atmosféře, která v pocovidové době vynikla o to víc. Přišlo 8613 diváků, okolo dvou tisíc jich dorazilo z Ostravy. Obsadili severní tribunu a při jejich chorálech šel zase mráz po zádech. Zahanbit se nenechali ani domácí. Takhle to má na fotbale vypadat!

Euforii ještě podpořil olomoucký úvod. Nejdřív hlavičkoval po rohu střízlík Pablo, ovšem baníkovci odvrátili. Zakrátko však Chvátal rozehrál další roh. Přízemní přihrávkou našel uvnitř pokutového území Martina Hálu a to je v jeho aktuální formě pro jakéhokoliv soupeře smrtelné nebezpečí.

Severní tribuna na okamžik zmlkla, zato zbytek přihlížejících se mohl zbláznit radostí.

Zaskočení hosté pak nějakou dobu nevěděli, co dělat. Postupně se však oklepali a začali získávat převahu. Vyloženou šanci si nevypracovali. Dvakrát hlavičkoval Almási, největší hrozba Ostravanů, kterého ale dobrým výkonem téměř vynulovali stopeři Jemelka a Poulolo ve spolupráci s defenzivním záložníkem Sedlákem.

Nejblíž gólu tak byl Baník paradoxně poté, co po rychlé akci a centru Sora odvracel do bezpečí Chvátal. Div, že přitom neknockoutoval vlastního brankáře Macíka. Sigma ale přežila. Baníku se zase ulevilo, když k Růskovi padal míč po zmatcích v ostravském vápně. Olomoucký útočník však z voleje trefil špatně a branku minul.

Po změně stran parádní bitva ve vysokém tempu pokračovala. Bohužel do ní vstoupil hrubými chybami rozhodčí Klíma. Nejdřív ušetřil červené karty Nigerijce Sora, který evidentně stáhl Zmrzlého. Čtvrt hodiny před koncem naopak velmi přísně bez předchozího napomínání poslal pod sprchy Zifčáka. Ten si ve výskoku zpracovával míč a zezadu do jeho kopačky naboural hlavou Svozil.

Baník se dostal pochopitelně do tlaku, kouč Sigmy Jílek reagoval nasazením třetího stopera Beneše, právě on nedoskočil v 84. minutě na centr De Azeveda a Almási zády k bráně prodloužil míč nechytatelně do olomoucké šibenice.

Dramatický duel tak nakonec neměl vítěze.

SK Sigma Olomouc – FC Baník Ostrava 1:1 (1:0)

Branky: 9. Hála – 84. Almási. Rozhodčí: Klíma – Hájek, Vodrážka – Ondráš (video). ŽK: Breite, Sedlák, Pablo - Sor, Ndefe, Tetour, Smetana (trenér). ČK: 75. Zifčák (O.)

Sigma: Macík – Chvátal, Poulolo, Jemelka, Zmrzlý – Sedlák – Zahradníček (77. Daněk), Breite, Pablo (77. Beneš), Hála (90.+2 Šíp) – Růsek (69. Zifčák). Trenér: Václav Jílek.

Baník: Laštůvka – Ndefe, Svozil, Lischka, Fleišman – Tetour, Kaloč (63. Budínský) – Sor (63. Juroška), Kuzmanovič (70. De Azevedo), Potočný (70. Klíma) – Almási. Trenér: Ondřej Smetana