To Plzeň po zimní přestávce přišla o vedení v tabulce a hned dvakrát prohrála. Na Slovácku (0:2) a doma s Hradcem Králové (1:2). Naposledy si poradila s Libercem 2:1.

Oba týmy tak nutně potřebují vyhrát. Sigma, aby konečně připsala do tabulky více než jeden bod. Plzeň, aby zůstala na dostřel Slavii, na kterou ztrácí dva body a udržela si tříbodový náskok na třetí Spartu.

„Jsme trochu zklamaní, že se nám sérii remíz nepodařilo zlomit proti Pardubicím. Říkali jsme si, že je to ideální zápas na to, abychom jej konečně zvládli vítězně. Takový je fotbal. Jdeme dál. Věřím tomu, že kvalitu na to, abychom potrápili Plzeň a odvezli si nějaké body, prostě máme. Tím, že nás doplnil Pospa, je kvalita kádru velmi silná. Konkurence pro kluky je velká. Je vidět, že na tréninku makají a dělají vše pro to, aby se dostali do základu. Myslím si, že pro nás je to jen dobře. Na každém postu to máme zdvojené“ sdělil asistent trenéra Milan Kerbr.

Sigmě se na Viktorii ale příliš nedaří. Naposledy ji porazila 11. března 2012 - tedy před jedenácti lety. Tehdy na hřišti v Plzni vyhrála jasně 4:0. V tomto utkání odehrál celých devadesát minut v dresu Hanáků Martin Pospíšil, který se v týdnu do Sigmy vrátil a v minulosti právě v Plzni také působil. Kromě toho oblékl dres Jablonce a posledních pět a půl roku strávil v polské, Bialystoku.

„Už když odcházel ze Sigmy, tak prokazoval velkou kvalitu. Několikrát jsem proti němu hrál. Vzpomínám si, že mu snad nešlo vzít míč. Stále je to nadstandardní hráč. V Bialystoku působil více než pět let, což o něčem svědčí. Pro nás bude obrovskou posilou. Nyní jen potřebuje nasát taktické pokyny trenérů a sžít se s týmem. Myslím, že hned od prvního zápasu nám může pomoct,“ říkal Milan Kerbr.

Od té doby už nevyzrála Olomouc na úřadujícího mistra dohromady devatenáct zápasů.

Stejně tak ale z posledních pěti zápasů hned třikrát Sigma neprohrála. Naposledy na Andrově stadionu padla 2:3.

Největší zbraní Plzně je bývalý útočník Sigmy Tomáš Chorý, který dal už deset gólů v ročníku. Nejlepším střelcem týmu je pak Roman Květ, který ale většinu ze svých jedenácti branek zaznamenal ještě na podzim v dresu Bohemians. Produktivní je také Jhon Mosquera a v defenzivě operuje další bývalý sigmák Václav Jemelka. Kromě nich je v kádru také Lukáš Kalvach.

V zimní přestávce kádr trenéra Michala Bílka doplnili Matěj Vydra, právě Roman Květ či Rafiu Durosinmi. Naopak jej opustili Aleš Čermák, Mohamed Tijani či Fortune Bassey.

Duel dvou týmů, které v tabulce dělí již propastných devatenáct bodů, startuje v sobotu v 15 hodin.

„V Plzni budou diváci, kvalitní hřiště, soupeř, který má jméno. My se na tyto týmy umíme dobře nachystat. Věřím tomu, že do Plzně pojedeme vyhrát. Mentalitu máme takto nastavenou. Hráči mají velkou motivaci zápas zvládnout. Sami chtějí sérii remíz zlomit,“ uzavřel Kerbr.