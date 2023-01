Jednou z nich byl Filip Slavíček, který ale nakonec do Turecka ani necestoval a připravuje se s druholigovým béčkem. Posila na tento post prozatím nedorazila, a tak to musí realizační tým řešit z vlastních zdrojů.

Variantou je samozřejmě hra na tři stopery, což však není optimální proti každému soupeři. „Chtěli jsme tentokrát vycházet ze čtyřčlenné obrany,“ potvrdil trenér Václav Jílek.

V úvodním poločase tak ukázal na Pavla Zifčáka, který v minulosti párkrát na tomto postu již zaskočil. Jinak se však jedná spíše o ofenzivního hráče, který nyní nejčastěji naskakuje na křídle a je využitelný také v útoku. Ve druhé půli jej pak nahradil Matěj Hadaš, který je také spíše univerzálem než zarytým krajním obráncem.

„Oba na této pozici mohou alternovat a chtěli jsme dát šanci oběma. Zejména Pavel Zifčák to zvládl v prvním poločase velmi dobře. I pokud jde o podporu útoku,“ byl spokojený kouč.

„Ve druhé půli bylo vidět, že se Matěj trochu srovnával s agresivitou soupeře. Pořád je to velmi mladý hráč, který má vše před sebou. Není to úplně jeho pozice, byť na ní někdy nastupuje. Proto jsme ho chtěli vidět v takto náročném utkání,“ hodnotil Jílek výkon devatenáctiletého Hadaše.

Hodně se mluví také o tom, že Sigmu trápí produktivita křídel. Stabilním členem základní jedenáctky byl na podzim Jan Navrátil, který ale v pondělí do utkání nenastoupil a příležitost od začátku dostali Jakub Matoušek, který doléčil problémy se svalem, a Jan Vodháněl.

„Oba křídelní hráči pracovali dobře, měli tam zajímavé věci a hráli to, co jsme po nich chtěli. Tedy aby se tlačili do situací jeden na jednoho a využili svých ofenzivních předností. Samozřejmě i v kontextu defenzivní práce,“ chválil trenér.

Jakub Matoušek měl také velký podíl na jediné brance Hanáků, protože byl při své individuální akci faulován a Sigma zahrávala penaltu.

Ve druhé půli se poprvé v Turecku na hřišti v olomouckém dresu objevila také posila ze Zbrojovky Jakub Přichystal. „Po jeho nástupu byla na hřišti vidět určitá svěžest. Dostává se do herního rytmu a tempa. Šel do hry až na druhou půli, protože jsme chtěli, aby pochytil určité taktické věci, protože je s námi jen krátkou dobu. Myslím, že to zvládl velmi dobře,“ uzavřel Václav Jílek.