První menší šanci měli v 17. minutě hosté, ale hlavička Jurečky z malého vápna šla nad. Domácí poprvé vážněji zahrozili až ve 38. minutě a pomohla jim k tomu chyba v defenzivě Slovácka, jenže Hálu v samostatném úniku zradilo zpracování a pořádně ani nezakončil, navíc ještě fauloval brankáře Nguyena.

„Kdyby byl Hála v rozpoložení jako v úvodu sezony, tak by to asi proměnil. Hráč jeho kvalit by to měl vyřešit,“ myslí si trenér Sigmy Václav Jílek.

Jinak ale příliš vzrušení úvodní půle nepřinesla.

„V kabině jsme si říkali, že to bude o jednom gólu. V prvním poločase Slovácko nebylo lepší. Nikdo nechtěl udělat chybu, ale na můj vkus jsme se hrozně báli a hráli strašně jednoduše,“ hodnotil Jílek.

Ve druhém poločase mohl otevřít brzy skóre Petržela, ale po individuální akci branku netrefil a následně ve skluzu na zadní tyči nedosáhl na přetažený centr. V 54. minutě Sigmu zachránil fantastickým zákrokem Macík. První pokus Sadílka vyrazil a následně uklidil míč obětavým zákrokem na roh, když se vrhl dobíhajícímu hráči pod nohy.

První příležitost Hanáků po změně stran přišla v 64. minutě. Pablův centr ze standardky líznul hlavou Zifčák, míč ale jen proletěl kolem branky Nguyena.

Jednoznačně největší šanci zápasu po přímém kopu Slovácka zastavil zvednutý praporek. Ani tak by ale gólem neskončila, protože hlavičku z malého vápna kryl reflexivně Macík a následně ani dorážku hosté do sítě nedostali.

Potom už začaly padat góly.

V 71. minutě ukončil čekání na trefu ve vzájemných duelech Petr Reinberk. A stálo to za to. Dlouhý aut ještě domácí dokázali odvrátit, jenže pouze na hranici šestnáctky, kde stál právě Reinberk a bombou z voleje k tyči nedal Macíkovi absolutně žádnou šanci.

„Gólu předcházela obrovská a triviální taktická chyba Jáchyma Šípa. To není o věku, ale o vyhodnocení situace. Vyčítá si to, ale i ode mě to ještě uslyší. Tyhle zápasy jsou o těchto maličkostech,“ nechápal Jílek.

A nebyla to jediná věc, která ho mrzela. „Po první gólu jsme nebyli schopni reagovat. Slovácko už zápas kontrolovalo. Navíc jsme tam měli předtím tři situace, které jsme měli vyřešit,“ dodal.

Od té doby si jeho svěřenci nedokázali vytvořit žádnou příležitost. Navíc jim druhou ránu zasadil deset minut před koncem střelou pod břevno střídající Cicilia, který byl na konci krásné kombinace Slovácka na levé straně.

„Radim Breite zachrápal hrozným způsobem, pro mě těžko pochopitelné. Hrajeme o každý bod a čekal bych, že tyto situace budeme dohrávat s maximální ostražitostí,“ glosoval Jílek druhý obdržený gól.

Pro Olomouc mohlo být hůře, ale chybu v rozehrávce hosté nepotrestali, Cicilia byl na centr krátký a na míč ve skluzu nedosáhl. Přesto Sigma inkasovala potřetí. V samotném závěru skóroval další střídající hráč Daniel Holzer.

„Viděli jsme spíše bitvu než fotbal. V momentě, kdy na nás přijdou aktivně hrající mužstva, tak máme problém ve výstavbě hry. Je to o odvaze a kvalitě hry stoperů a nabídce dalších hráčů. Dařil se nám občas akorát přechod přes Pabla, ale to bylo málo na to, jak se chceme prezentovat,“ řekl ještě k zápasu trenér.

Nepříjemností pro trenéra Jílka je také to, že čtvrtou žlutou kartu v sezoně viděli Pablo González a Radim Breite. Kouč se tak bez nich bude muset v dalším duelu v Plzni obejít.

„Je to poměrně velká komplikace, že budou mít stopku zároveň. Oba měli přínos a snahu se zápasy něco udělat, ale budeme se s tím muset poprat,“ uzavřel Jílek.

SK Sigma Olomouc - 1. FC Slovácko 0:3 (0:0)

Branky: 71. Reinberk, 80. Cicilia, 90+4. Holzer.

Rozhodčí: Petřík – Hájek, Mokrusch. ŽK: P. González, Breite - Diváci: 3047.

Olomouc: Macík – Látal (73. Matoušek), Beneš, Hubník, Zmrzlý – Breite, P. González – Zahradníček, Daněk (73. Růsek), Hála (68. Šíp) – Zifčák. Trenér: Václav Jílek.

Slovácko: Nguyen – Reinberk, Hofmann, Kadlec, Kalabiška – Petržela (70. Daníček), Havlík, Sadílek (90+1. Šimko), Kohút (46. Cicilia), Navrátil (70. Holzer) – Jurečka (89. Tomič). Trenér: Martin Svědík.