Ten inkasovaný gól. Je to naše klasika v domácích zápasech, hrajeme, dáme gól a pak náš tlak upadne. Nevím, čím to je. Už konec poločasu jsme byli zatažení a Zlín měl trošku převahu. Druhý poločas začneme dobře, máme šance zápas rozhodnout… Ani štěstí se k nám nepřikloní při Breiteho střele do tyčky. Pak dá soupeř z ojedinělé šance gól. Nějak si nevybavuju, že by měl nějakou šanci.

V prvním poločase jste měl dvě velké šance, co jim chybělo?

U té první byl míč vykulený od Dáni (Kryštofa Daňka, pozn. red.) viděl jsem, že Raky (gólman Zlína Rakovan, pozn. red.) jde ven z brány, chtěl jsem to dát levačkou na zadní tyč a je to moje strašná chyba, že jsem to netrefil.

Neproběhlo vám hlavou, že byste mohl udělat brankáři kličku?

Trenér brankářů Lovásik mě upozorňoval, že brankář Rakovan chodí brzo dolů, že mu mám zkusit udělat kličku, ale v té situaci jsem to tak neviděl, kdybych měl míč pod kontrolou a šel sám, tak bych to asi vyzkoušel, ale volil jsem střelu a dopadlo to špatně. Dnes nerozhodlo to, že jsme soupeře pustili do nějaké šance, nebo do toho centru, ze kterého padl gól, ale to, že jsme byli impotentní vepředu a v zakončení.

FOTO: Zmar v koncovce! Sigma trestuhodně zahazovala tutovky a má jen bod

Také tam byla situace, kdy jste čtyřikrát doráželi míč z malého vápna.

Začalo to Zmrzkou (Ondřejem Zmrzlým, pozn. red.), ten trefil hráče na brankové lajně, pak jsem měl já dorážku, kdy mi ji zblokoval, myslím, Procházka a následovaly další zablokované střely.

Přesto jste se trefil po rozehraném rohu, byl to signál?

Ano, na tréninku jsme to cvičili, ale Spáča (Jiří Spáčil, pozn. red.) měl střílet. Jenže byl asi dost z úhlu, tak centroval a myslím, že to udělal skvěle.

Po vyrovnávací brance jste se už v posledních třiceti minutách nedostali do hry, došly vám síly?

Je to možné. Ze začátku sezony jsme měli hráče dopředu na vystřídání. Chybí nám David Vaněček, Pavel Zifčák, to jsou góloví hráči, díky kterým jsme body získávali. Vždycky do utkání naskočili a třeba jej i rozhodli, to nám teď chybí. Prošli jsme si obdobím, kdy marodka byla šílená.

Na hrotu jste byl často osamocený.

Asi kluci nestíhali dobíhat. Přišlo mi, že jsme ve druhém poločase tahali nohy. Můj pocit byl, že Zlín měl v tomhle navrch a my jsme neměli odražené balony, což rozhodlo.

Po podzimu máte 22 bodů, je to málo?

Rozhodně, tenhle tým má na to, aby byl výš.

Vy jste dal pět branek, s tím jste spokojen?

Na začátku sezony tam bylo spoustu zahozených šancí, dnes jsem mohl dát také o jeden gól víc, takže čísla mohly být určitě lepší.