Tak především je prostějovské hřiště stále pod sněhem. „Popravdě si moc nedovedu představit, že bychom o víkendu hráli, ale uvidíme,“ pokrčí rameny technický ředitel Tomáš Čepa.

Podle LFA se má rozhodnout o konání zápasu v pátek odpoledne. Čas výkopu je stejný, jaký měl být minulou sobotu, tedy 13.30. „Těžko říct, co se ještě bude dít. Podle předpovědi se má oteplit na nějakých 6 stupňů, takže je možné, že pokrývka roztaje. Hřiště pak ale bude bezpochyby podmáčená. Přes noc to pak pravděpodobně celé zase zmrzne,“ popisuje Čepa. „Může se tedy stát, že při kontrole bude hřiště vypadat hratelně, ale nakonec bude všechno trochu jinak,“ upozorňuje.

Navíc v klubu mají strach, že hřiště by se prosincovým zápasem, navíc po týdnu ne zrovna příznivého počasí, mohlo zničit na dlouho dobu dopředu. „Přes zimu, kdy tráva neroste, to nikdo nedokáže dát dohromady. Problémy s terénem se pak budou táhnout celé jaro. Navíc nás to bude stát nemalé peníze,“ dodává Čepa.

Není tedy divu, že by klub raději hrál duel až před začátkem jarní části soutěže. „Takový byl i náš návrh na LFA. Stejně jde o předehrávku, tedy první kolo odvet. Jiné týmy mají zase odložené zápasy kvůli covidu, takže úplně kompletně se naplánovaná utkání stejně sehrát nepodaří,“ míní Čepa.

Klub se tak připravuje na to, že se může v sobotu hrát. V pohotovosti je pochopitelně i mužstvo trenéra Daniela Šmejkala, které zatím nemohlo vyrazit na dovolenou podle plánu a trénuje na umělé trávě.