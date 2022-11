Dva roky zpět se Jiří Spáčil příliš neprosadil v druholigovém Prostějově, sezonu nato už ale začal nakukovat do nejvyšší soutěže v dresu Sigmy, ale… V tomto ročníku to vypadalo, že bude patřit spíše do béčka hrajícího F:NL. První kola tomu tak opravdu bylo. Ale potom Sigma prožila sérii proher, kouč Václav Jílek si jej vytáhl za dobré výkony zpět do áčka a Spáčil znovu začal operovat ve středu zálohy.

„Vždy, když hráč vypadne ze sestavy, chce ukázat maximum, že do ní patří. Pomohl mi i kouč béčka Augustin Chromý, vždy mi důvěřoval a hrával jsem pod ním. Kdyby tam byl někdo jiný a mně se nějaké zápasy nepovedly, tak by mě třeba vystřídal,“ je si vědom Spáčil.

„Na začátku sezony jsem ale nečekal, že by šance v áčku mohla přijít tak brzy. Ale myslím, že jsem za béčko předváděl kvalitní výkony, o které se snažím i teď. Jsem vděčný za každou minutu na hřišti,“ dodal.

Střípky D. Kobylíka: Chytil bez repre? Byl by to větší skandál než VAR v Plzni

Ve svém sobotním jednadvacátém startu v české nejvyšší soutěži se pak dočkal prvního ligového gólu v kariéře. V 54. minutě dostal míč na polovině hřiště, navedl si jej do otevřené obrany a střelou z hranice vápna zvýšil na 2:0.

„Úplně mě překvapilo, že se přede mnou otevřela taková dálnice. Ale ukazovali jsme si na videu, že když ztratí Jablonec míč, tak ty návraty nemá úplně dobré. Já jsem v první fázi hledal Mojmu Chytila, ale viděl jsem, že se k němu stahuje stoper. Tak jsem běžel a nevěděl co s tím, tak jsem vystřelil,“ popisoval.

Trefil přesně mezi nohy bránícího hráče k tyči. „Zamýšlel jsem to přesně takhle. Hodil jsem si to doprava a počítal jsem, že obránce roztáhne nohy. Střílel jsem mezi ně a dopadlo to,“ usmíval se.

Spáčil navíc mohl dát první gól už dříve. Hned ve druhé minutě zkoušel zakončit akrobaticky nůžkami, ale minul bránu. Následně se pokoušel překvapit brankáře hlavičkou, ale tu Hanuš kryl.

„Gól mohl přijít dřív. Ještě tam byl nacvičený signál a střela mi sedla, ale myslím, že ji Mojma zblokoval, to byla škoda. Každopádně to byl důležitý gól, který nás uklidnila a pro mě to byla fantazie, užil jsem si to moc,“ dodal dobře naladěný záložník.

Ročník 99

Nyní doufá, že se v základní sestavě ligového áčka zabydlí nastálo společně se svými kamarády a spoluhráči ročníku 1999 – Ondřejem Zmrzlým, Jiřím Slámou, Jakubem Matouškem, Pavlem Zifčákem či Mojmírem Chytilem (stejný ročník je i Antonín Růsek).

„Už je nám 23 let, tak je na čase, abychom převzali otěže v plné síle. Když se podíváme do evropského fotbalu, tak hráči v tomto věku už mají několik startů v lize i Lize mistrů. Doufám, že zase dostaneme důvěru a budeme ji naplňovat,“ říká odhodlaně.

Právě pocit důvěry pomáhá i v tréninku. „Vždy makáte na sto procent, ale je to jiné na hlavu, když člověk ví, že hraje. Ale máme v týmu zdravou konkurenci, což je také dobré, protože může naskočit kdokoliv,“ pokračuje Spáčil.

Trenérský orgasmus a vítězná premiéra. Lidé chtějí vidět gladiátory, říká Saňák

A že na něj trenér v zápase s Jabloncem občas křičel? Nevadí. „Oni křičí pořád,“ rozesmál novináře Spáčil. „Vždy se najde chyba, kterou je třeba připomenout. Trenéři to nemyslí špatně. Chtějí nám pomoci, abychom se dostali do pozice, kde máme být. Kolikrát to je super, že zařvou,“ objasnil.

S jakými úkoly tedy šel do zápasu s Jabloncem? „Měli jsme to odjezdit a posouvat se ve středu hřiště, kde jsme byli jen dva (s Radimem Breitem). Tonda Růsek měl ofenzivnější úkoly, my jsme měli držet šestkovou pozici, která pro nás byla zásadní, aby nás Jablonec nepřečísloval,“ prozradil na závěr.