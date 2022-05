Ten zná Tomáše Zahradníčka, jenž přišel do Olomouce už v roce 2007 z Uničova, velice dobře. Rychlonohý záložník hrál důležitou roli v sezoně 2017/18, v níž Sigma skončila čtvrtá a zajistila si pod trenérem Jílkem účast v Evropské lize.

Osmadvacetiletý fotbalista patří do silného ročníku 1993 podobně jako třeba Šimon Falta, který ze Sigmy odešel do Plzně a nyní obléká dres Baníku.

„Zahryho si pamatuji právě z předchozí éry, což koresponduje s jeho výkony. Je stejný typ hráče jako Šimon Falta. To znamená, pokud jsme byli nahoře a týmu se dařilo, tak vždycky oba patřili k oporám týmu. Jsou na tom dobře běžecky i technicky, do toho velmi dobře kopou standardky,“ popisoval Václav Jílek.

Právě ve zmíněném období, kdy Sigma atakovala Evropu, byl Zahradníček pravděpodobně v nejlepší formě (17/18 - 3 góly, 3 asistence a 18/19 - 2 góly, 5 asistencí). Tuto sezonu jej trápila zranění. Už na Maltě měl zdravotní potíže a musel vynechat úvod jarní části. Potom se do sestavy vrátil, ale také v závěru jej vyřadilo zranění.

Za naši ztrátu nemůže jen rozhodčí. Kvalitu máme na MSFL, říká kapitán Rus

„Kvůli zdravotním problémům se vracel. I tak ale zaznamenal tento soutěžní ročník dost asistencí (5),“ pokračoval Jílek.

Měl k němu ovšem také výhrady a opět podobné jako u Šimona Falty. „Vždycky, když jsme museli bojovat, měnit sestavu, způsob hry, hrát na hranici svých možností a nebyli jsme na těch horních pozicích, tak ztrácely půdu pod nohama,“ prozradil kouč.

„Tam byly vždycky rezervy, ale Zahry to v závěru celkem pochopil, přistoupil k tomu zodpovědně a myslím, že kdyby nedošlo ke zranění ramene, tak by ještě na konci sezony měl co nabídnout,“ dodal Jílek.

Zato Pabla Gonzáleze zažil Václav Jílek pouze tuto sezonu. Na jaře jej navíc také trápilo zranění. I tak si ale připsal pět branek a jednu asistenci. „Myslím, že kdyby byl v optimální formě, nebyl tak často zraněný a nevypadával z toho, tak by atakoval minimálně hranici sedmi branek jako v minulé sezoně. Teď měl na zdravotní problémy smůlu, proto nenaplnil potenciál za dobu, co jsem tady byl. Neměl k tomu příležitost,“ hodnotil Jílek hráče, který do Olomouce přišel z Dukly Praha a v jehož životopisu najdete starty v druhé nejvyšší španělské lize za Villareal či ve třetí nejvyšší tamní lize.

Komentář: Poslední zápas v kariéře? Snad ne

Olomoucký kouč má prvního španělského hráče v dresu Sigmy spojeného ještě s jednou negativní zkušeností. Neproměněnou penaltou v závěru čtvrtfinále MOL Cupu proti Slovácku, kterou by v případě úspěchu Pablo González s největší pravděpodobností poslal Hanáky dál. „Nechci, aby to tak vůči němu vyznělo, ale mám ho při této situaci nejvíce na očích,“ prozradil Jílek.

Ale rovněž svého, za chvíli už bývalého, svěřence chválil. „Odlišoval se jako hráč od olomoucké a celkově české školy. Když máte možnost s ním dennodenně pracovat, tak vidíte, že kvalita prvního doteku těchto španělských hráčů je na jiné úrovni,“ dodal trenér.

Kam cesty osmadvacetiletých hráčů povedou, zatím není jisté. „Zahry má nějakou myšlenku zahraničí, ale není to dnes jednoduché, protože představa hráče je jedna věc, ale aktuální možnosti druhá. Každopádně jim přeji hodně štěstí, myslím, že se loučíme v tom nejlepším duchu,“ uzavřel Václav Jílek.