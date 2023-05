Obrat. Sigma po jedenácti letech porazila Plzeň, rozhodl nováček v sestavě

Fotbalisté Sigmy Olomouc ve druhém kole nadstavby FORTUNA:LIGY vyhrála na hřišti Viktorie Plzeň 3:1. Domácí šli do vedení v nastavení první půle zásluhou hlavičky Durosinmiho, ještě do přestávky Hanáci ale srovnali, když si míč do vlastní brány srazil Sýkora. Po změně stran se trefil Dele, který debutoval v základní sestavě áčka. Čtvrt hodiny před koncem výhru pojistil Navrátil.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

FORTUNA:LIGA, skupina o titul, 2. kolo: FC Viktoria Plzeň - Sigma Olomouc 1:3. | Foto: FCVP/Martin Skála