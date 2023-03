Proti Plzni tak dvaadvacetiletého gólmana vystřídal devatenáctiletý Tadeáš Stoppen. Ten v sezoně laboroval se zraněním, ale postupně se dokázal vrátit. V lize se objevil v sobotu podruhé v kariéře. Poprvé chytal v odvetě nadstavby minulého ročníku na hřišti Mladé Boleslavi (2:2). Tentokrát stál mezi třemi tyčemi v Doosan Aréně proti úřadujícímu mistrovi z Plzně.

„Lehká nervozitka tam před zápasem byla, ale to je, myslím, vždycky. Pak to při rozcvičce opadne a už se člověk snaží na to nemyslet, hrát to jako každý zápas a nějak si to užít,“ popisoval své pocity. O tom, že bude chytat se dozvěděl dva dny před utkáním - tedy na čtvrtečním tréninku.

Plzeň sice hrozila, ale příliš práce v úvodní půli neměl. Vlastně žádnou, protože Viktoria netrefila ani jednou bránu.

„Ale u balonu jsem byl docela často, hlavně při rozehrávce. Plzeň si vytvořila hodně střeleckých pokusů, ale na bránu jich tolik nešlo. Hodně to létalo kolem, dvě tyčky, měli jsme štěstí, což je v takovém zápase potřeba,“ pokračoval Stoppen.

Během duelu se navíc musel sžít s téměř kompletní změnou v obranné linii. Ze čtveřice se stala v 55. minutě trojice. Kouč Jílek navíc vyměnil dva stopery a ze základní sestavy zůstal pouze Jakub Pokorný. Po jeho boku naskočili Ondřej Zmrzlý a Lukáš Greššák.

„Trošku mě to překvapilo. Proměnila se podstatná část obrany a změnilo se rozestavení. Ale cítil jsem se v pohodě v tom tříobráncovém systému, možná ještě trošku jistěji,“ sdělil talentovaný brankář.

V utkání zaznamenal dva zákroky proti střelám mířícím mezi tři tyče a jednou inkasoval. Trenér Václav Jílek byl s jeho výkonem spokojený.

„Bylo pro mě důležité, jak působil na mě a na mužstvo. Byl jsem s tím spokojený. Dokladem sebevědomí bylo, jak si došel pro balon na hranici šestnáctky, kam to měl daleko a v první chvíli jsem se zalekl, že do té situace vybíhá, ale to jsou přesně věci, kdy vám to jako brankáři pomůže, protože místo toho, aby míč někde vypadl, sebral ho protivník a bylo z toho zakončení, tak ho máte vy v držení, odpočinete si, srovnáte se. Stálo při něm štěstí, postavil si dobře tyče. Utkání zvládl dobře, musím ho pochválit,“ hodnotil kouč.

Právě centrů chodilo do vápna Sigmy spousta a vzhledem k typologii hráčů, jaké měla Plzeň na hřišti, zažívala olomoucká defenziva perné chvíle.

„Nebylo to nic příjemného. Chorý, Durosinmi jsou vysocí hráči, hlavičkáři. Nakopávali to do vápna, všechny míče chodily do soubojů. Byly to složité situace a jsem rád, že jsme si s tím poradili,“ říkal Stoppen.

Přesto málem Hanáci o body přišly, když Bucha v samotném závěru trefil tyč. Vypadalo to, že si na jeho pokus Stoppen sáhl, ale nakonec to bylo jinak. „Netečoval jsem to, byl to myslím, Grešša,“ uznal.

A tak Sigma zapsala šestou remízu v řadě a ani s jiným brankářem tuto sérii neprolomila. „V kabině už proběhly i nějaké vtípky. Tahle remíza je ale asi o něco cennější. Přivést bod z Plzně se počítá o něco více než remízy doma,“ uzavřel Tadeáš Stoppen.

Jakub Trefil pak o víkendu nebyl v nominaci ani áčka, kde kryl záda Stoppenovi Tomáš Digaňa, ani béčka. Ve F:NL nastoupil Matúš Macík a na střídačce byl Vilém Fendrich.