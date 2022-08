Olomouckým fotbalistům příliš nepomohl vstup do utkání a celkem brzká branka Letenských.

„Myslím, že to bylo o nás, pohybovali jsme se na hřišti jinak, než jsme měli. Oni se chytili a byli silní na balonu. To je pak těžké, kór když dají gól na 1:0. Když vedete, tak chcete být všude,“ byl si vědom středopolař Sigmy.

Jílek: Oproti duelu s Baníkem nám chybí odvaha a kvalita

Celku z Androva stadionu se směrem do ofenzivy příliš nedařilo. Nevystřelil totiž ani jednou na bránu Sparty a neměl žádnou brankovou šanci.

„Když nevystřelíme na bránu, tak nemůžeme dát gól. V první půli jsme měli pár náznaků, možná… Bylo to o tom, kdo udělá rozdílovou věc, presink trvá 15-20 vteřin ani to možná ne, takže to bylo o tom, kdo to na sebe vezme a my jsme tady nikoho takového neměli ani nikoho, kdo by z toho vyjel a udělali jsme díky tomu přečíslení na druhé straně,“ vypočítával kapitán.

Nakopnout Sigmu mohl po více než hodině hry Matúš Macík, který chytil za stavu 1:0 penaltu Lukáši Julišovi. „Je samozřejmost, že potom cítíte, že když přijde vyrovnání, tak můžete pomýšlet navíc. Jenže i potom byla Sparta živější a my jsme balon do dvaceti sekund po zisku ztratili,“ kroutil hlavou Breite.

A tak zasadil druhý úder Olomouci Casper Höjer. „Takových deset, patnáct metrů to vedl a nikdo proti němu nevystoupil, to je chyba. Ale on to pak krásně trefil,“ popisoval branku ze svého pohledu.

Sigma přežila penaltu. Na Spartě si ale nevytvořila šanci a padla