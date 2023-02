Tak pověrčivost… Dal jsem předešlou penaltu, daří se mi na ně, takže jsem si věřil. Věděl jsem, že když bude penalta, tak ji chci kopat. Florin je dobrý gólman a penalty umí chytat. Když byl ve Spartě tak tady vlastně chytil jednu Pablovi. Je hodně mrštný, tak jsem se rozhodl pro ten prostředek a vyšlo to.

Jak jste penaltový zákrok viděl vy?

Moc si to nepamatuji, přišel dlouhý balon do vápna. Myslím, že jsem měl balon na noze a soupeř mě kopl. Ještě jsem to pořádně neviděl na videu, takže to nedokážu úplně posoudit. Rozhodčí to pískl, VAR potvrdil, takže tak bych to zhodnotil.

Potom se to zkoumalo, neměl jste strach, že sudí penaltu odvolá?

Kontakt tam byl, takže jsem si myslel, že to je penalta, když to pískl. Kopl mě, takže tak. Samozřejmě, kdybych to viděl a ukázali mi to tady, tak z pohledu rozhodčího to může vypadat jinak.

Řekl byste, že to byl od obránce zbytečný zákrok?

Úplně. Byl jsem v takové situaci, kdy kolem mě byli tři obránci a asi bych tam nic nevymyslel.

Pohled faulujícího Robina Hranáče:



„Odkopával jsem míč, Mojma do mě drcnul nohou a spadl. Ale já jsem do toho nedával žádnou intenzitu, takže to za mě penalta nebyla. Ale to není už na mně. Cítil jsem kontakt, on šel proti mně, mám ještě sedřenou nohu a cítil jsem, že jsem i odehrál míč. Mrzí mě to hodně.“

Po konci zápasu jste to ještě pardubickým hráčům vysvětloval, ale zdálo se, že to moc neberou. Měli jiný názor?

Asistent trenéra na to měl jiný názor. Ale potom jsem se tam bavil s trenérem Kováčem a ten to taky neviděl, ale řekl, že v pohodě. Bavili jsme se, že to je chyba toho hráče. Já za to nemůžu, hraju fotbal, hráč udělal na mě penaltu, a co, že jsem tam (v Pardubicích) hrál? Nechtěl jsem to ani pořádně vysvětlovat, ale oni začali nadávat, běželi za rozhodčím. Myslím, že to bylo zbytečné.

Trenér Václav Jílek říkal, že jste promarnili první půli, jak utkání hodnotíte vy?

První poločas nebyl úplně podle našich představ, i když jsme dobře zahrávali standardky, jak jsme chtěli. Chyběl nám důraz. Zase jsme dostali první gól, Hlavatý to krásně trefil. Ale hned jsme vyrovnali a myslel jsem si, že nám to vlije krev do žil a momentum bude na naší straně. Bohužel jsme dostali na 1:2 a gól nás srazil. Potom už jsme hráli vabank se třemi útočníky nahoře, ještě tam byl Beny, takže jsme tam byli ve čtyřech. Naštěstí se nám povedlo srovnat, ale bod je pro nás málo. Musíme vyhrávat.

Pomohl vám v druhém poločase příchod Antonína Růska?

Změnili jsme s jeho příchodem trochu rozestavení. Tonda odehrál zase solidní zápas, má další asistenci a hrozně nám pomohl.

Růsek nebyl v základní sestavě kvůli zranění z Liberce. Vy jste tam měl také nepříjemný střet hlavami a následně jste střídal. Neomezovalo vás to v týdnu?

Vůbec jsem se na to nezaměřoval. Měl jsem dva stehy, dnes po zápase jsem je vytahoval a bylo to v pohodě. Nijak mě to neomezovalo v tréninku, odtrénoval jsem všechno.

Dal jste dva góly v posledních dvou zápasech. To určitě pomůže.

Ale také bych chtěl týmu pomoci více gólově, než tomu je. Sice jsem dal dva góly z penalt, ale můžu pomoci víc.

Očima trenéra Václava Jílka:



„U penalty jsem nic neprožíval. Neviděl jsem ji. Jsem typ trenéra, který se na exekuce svého týmu dívat nemůže. Nedívám se ani na to, jestli kope faulovaný. Říká se, že by neměl, ale Moja je na to určený, nebyl to dramatický faul a věřil si. Den před zápasem jsem to řešil s Mojmírem. Florina znám, je to jeden z nejrychlejších gólmanů v lize a jeden z nejlepších na penalty. Co ho znám, tak vždycky riskuje, jde na stranu a u tyče je hrozně rychle. Říkal jsem Mojmírovi, ať si to nakope na střed brány, že to je možnost, kudy by mohla cesta vést.“

Ne úplně jednoduché období prožívá brankář Trefil. Často inkasujete ze střel z dálky. Je to problém?

Vždycky je problém, když si soupeř vytvoří málo šancí, ale je v nich hodně produktivní. To ten tým sráží. Největší problém je, že vždycky dotahujeme, ani jednou jsme na jaře nedali první gól. Ale nechci hodnotit výkony brankářů, od toho jsou tady trenéři a mně to nepřísluší. Z mé pozice nemůžu a ani nechci hodnotit vůbec nikoho na hřišti. Radši bych hodnotil svoje výkony.

Mrzí ty remízové ztráty i vzhledem k tomu, že jste mohli odskočit soupeřům, kteří rovněž ztrácí?

Mohli jsme odskočit skoro všem týmům, jako to udělalo Slovácko. Naštěstí jsme pořád v elitní šestce, ale spokojení s tím vůbec nejsme. Sice jsme neprohráli, což je hezké, ale možná by bylo lepší jednou prohrát a dvakrát vyhrát, než pořád remizovat. Bohužel ty body přibývají pomalu.

Teď vás čeká Plzeň venku. Těžký soupeř na první jarní výhru.

V lize může každý porazit kohokoliv. Liga je strašně vyrovnaná. My jsme několikrát ukázali, že těžké zápasy s top trojkou umíme zvládat. Za pět dní je zápas, my se na něj připravíme a budeme se snažit vyhrát v Plzni a ukončit šňůru remíz.

