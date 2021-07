Jako jediný navrátilec se probojoval do nominace na soustředění v Polsku, kde vstřelil svůj premiérový gól v dresu Hanáků. „Měl jsem nějaké šance už předtím, věřím, že tímto gólem to ze mě spadlo,“ prozradil v rozhovoru pro Deník.

S čím jste šel do letní přípravy Sigmy Olomouc?

Říkal jsem si, že musím hrát svoji hru, trenéři mě v tom podpořili, protože mě znají a hodně mi to pomohlo. Svými výkony jsem se chtěl udržet v kádru a dostat se na soustředění.

Olomouc nemá mnoho krajních hráčů, cítil jste díky tomu větší šanci?

Určitě jsem o tom také přemýšlel, že by mohla být šance. Na druhou stranu jsem věděl, že v průběhu přípravy může přijít kdokoliv, a tedy například dva krajní záložníci, takže jsem musel o to více předvádět dobré výkony v zápasech, ve kterých jsem dostal šanci.

Nakonec jste se na soustředění probojoval, jaké to byly pocity?

Dozvěděl jsem se to asi dva dny před odjezdem a byl jsem rád. Mým cílem bylo dostat se do ligy. Tím, že jsem odchovanec Sigmy, tak je to ještě lepší, že můžu být ve svém městě. Navíc jsem už asi v sedmnácti letech s Olomoucí nějakou přípravu absolvoval, takže kluky znám a pomáhají my.

Cítil jste už v zápasech ve Slatinicích, že jste na dobré cestě?

Musím říct, že první zápas z mé strany nebyl úplně ideální, ale jak jsem si postupně začal věřit, tak to bylo už slušné a cítím se dobře. Celkově je to větší intenzita a pokrok oproti druhé lize. Jsem s přípravou spokojený a jsem rád, že jsem dostal slušnou minutáž v zápasech, přestože nás tady bylo hodně.

V neděli jste dal proti týmu Zaglebie Lubin premiérový gól za Sigmu, jak padl?

Já už jsem měl šance v předešlých zápasech, které jsem měl proměnit. Teď to bylo ve dvacáté sekundě, a i když nejsem moc vysoký, tak jsem se po centru prosadil hlavou. Jsem za to rád. Trošku se mi ulevilo, že jsem se konečně trefil. Doufám, že jsem se tou brankou chytil. V utkání se mi po ní hrálo úplně jinak. Věřím, že mě to nastartovalo do dalších zápasů a budu se prosazovat i nadále.

Co po vás osobně trenér Jílek vyžaduje v zápasech?

Zná mě, ví, co ode mě bude nejlepší pro tým. To znamená, nebát se, jít do rychlosti, do náběhu, zkoušet přejít jeden na jednoho, vystřelit. Také mi s asistentem Saňákem říkají, že umím hrát fotbal a že to mám předvést.

A už jste se bavili, jak to s vámi bude dál?

Zatím ne, ale budu se snažit, abych zůstal. Od trenéra Jílka cítím podporu a doufám, že to vyjde. Dávám si menší cíle. Před přípravou to bylo zůstat v kádru, teď je to zase, abych se postupně probudovával sestavou výš a později chci dojít až do základní jedenáctky.

Nemáte přeci jen strach, že pokud zůstanete, budete nastupovat hlavně za B tým?

Začátky jsou vždycky těžší. I ve druhé lize jsem zpočátku sbíral jen minutky a postupně jsem se dostával hlouběji do kádru. Doufám, že to teď bude stejné. Musím počkat na šanci a chytit ji od začátku. Samozřejmě bude těžké naskočit do ligy a dostat se do sestavy.

Právě angažmá v druholigovém Prostějově vám hodně pomohlo. Jak jej zpětně hodnotíte?

Bylo úplně super, udělal jsem v něm největší pokrok, dařilo se mi střelecky, měl jsem také dost asistencí a předváděl dobré výkony. Těšílo mě, že se ozývaly i ostatní kluby, a hlavně, že Sigma chtěla, abych se vrátil na přípravu. Byla pro mě číslo jedna.

Co konkrétně vám tam pomohlo?

Byl tam suprový kolektiv, výborní kluci, bylo to poskládané fakt dobře. Pomohl mi také trenér Šustr, protože mi věřil, znal mě nějakou dobu a věděl, co ode mě čekat. Měl jsem od něj velkou podporu. Vyhovoval mi také styl hry, snažili jsme se hrát fotbal po zemi, a ne nakopávat dlouhé balony.

Cítíte, že jste si formu přenesl i do Olomouce?

V Prostějově jsem měl dobrou formu, ale potom mě zastavil covid a já jsem se do toho postupně dostával. Říkal jsem si, že musím být hlavně dobře kondičně připravený, abych na své výkony mohl navázat.

Z Prostějova se vás vracelo z hostování do přípravy se Sigmou více. Vy jediný jste zůstal.

Tím, že jsme všichni odchovanci a byli jsme spolu, tak jsem s kluky neustále v kontaktu. Vždycky si píšeme po každém tréninku a zápase, co je nového a přejeme si to nejlepší. Mrzí mě za ně, že tady nezůstali, protože si to také přáli. Doufám, že se opět z hostování vrátí a potkáme se.

Jaký je další program přípravy?

Týmově už se snažíme připravit na první kolo na Spartu. Ještě nás v pátek čeká generálka a budeme se snažit prezentovat tak, jak bychom chtěli hrát v lize.

Nemáte v hlavě myšlenky, že byste proti Spartě mohl naskočit a třeba dát gól?

Samozřejmě nad tím přemýšlím, ale je to ještě daleko. Čeká nás poslední přípravné utkání a tréninky. I na nich musím předvádět dobré výkony a všechno vnímat, abych měl vůbec šanci nastoupit.