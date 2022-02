„Vycházela z toho, že jsme na hřišti očekávali silné středové hráče Michala Hlavatého a Marka Matějovského. Reagovali jsme také na způsob hry, kterým se Boleslav často prezentovala, kdy Ewerton s Ladrou hodně doskakovali dovnitř, takže jsme potřebovali hráče, kteří to běžecky zvládnou, budou schopni je eliminovat a zároveň budeme schopni být nebezpeční v brejkových situací,“ objasnil plán Václav Jílek.

Jenže trhlinu dostal ještě před startem zápasu, protože Mladé Boleslavi se zranil útočník Milan Škoda a Karel Jarolím vyslal na trávník zcela nepředpokládanou sestavu s jiným rozestavením.

„Hráči měli také jiné úkoly a tím pádem šla naše volba hráčů trošku proti nám,“ uznal Jílek.

Pravdou je, že v prvním poločase se Matějovský často dostával k míči, předváděl své skryté přihrávky a tvořil hru hostů, v čemž je jeho doména.

„Je úsměvné, když na čtyřicetiletého hráče musí hrát tři defenzivní záložníci. V Olomouci jsem to ani tolik nepociťoval, ale minulý týden proti Baníku mi bylo toho chlapce (Bouly, pozn. red.) celkem líto, protože se mnou běhal celou dobu. Přijde mi to v dnešní době zvláštní. Ale Ostravě se to povedlo, vyhrála, Sigma teď taky, takže asi dobře zvolená taktika,“ popsal pocity Marek Matějovský.

„Cíl, se kterým jsme šli do zápasu, byla maximální agresivita do konstruktivních hráčů, zejména Marka Matějovského, aby měl co nejméně prostoru,“ pokračoval Jílek.

Jenže se to jeho svěřencům příliš nedařilo, což se naplno ukázalo ve 47. minutě, kdy se po autovém vhazování dostal míč právě ke špílmachrovi soupeře, který měl dostatek prostoru a zpoza vápna trefil přesně k tyči.

„Před zápasem jsme se bavili, že nemáme na hřišti vysokého útočníka, tak bude potřeba častěji střílet. Měl jsem dostatek času, otevřelo se to a asi jsem to měl trošku v hlavě. Za normálních okolností bych to možná ještě přihrával,“ uznal Matějovský.

„Gólu předcházela chyba v posunu hráčů. Radim Breite se nechal strhnout na toho prvního hráče (Ewertona, pozn. red.), který míč Markovi posouval, čímž opustil středovou pozici a potom už k tomu ostatní měli daleko. Ale on měl být určitě tím hráčem, který měl do Marka tlačit, ale už to nemohl stihnout,“ glosoval Jílek.

Na tribuně také většina nechápala, proč nereagoval brankář Stejskal, když Matějovský střílel z přibližně pětadvaceti metrů. „Byl jsem také překvapený, ale když jsme se na to dívali, tak se v momentě kopu posouval doleva a zároveň měl před sebou v zorném poli dvě dvojice hráčů, takže to asi nebyla jednoduchá práce,“ pokračoval Jílek v hodnocení,

Šéf olomoucké lavičky tak musel sáhnout ke střídání a změně taktiky. Na hřiště poslal místo Spáčila s Greššákem ofenzivní dvojici Růsek, Zifčák a Hanáci se zvedli, tím celkem nečekaně zařídil i to, že se Matějovský dostával méně do hry.

„Paradoxně to byl Pablo González, kdo byl schopný Matějovského dobře navazovat i ty jeho protipohybové věci. Udržel se s ním a dostával jej pod větší tlak než hráči před ním,“ chválil Jílek.

Olomouc se zvedla a nakonec dokázala duel otočit. „Dlouho to vypadalo, že nejsou nebezpeční, ale pak nám tam ty dva góly spadly. Myslím, že jsme byli i zformovaní, nebylo to ani z brejku, takže se budeme muset podívat, kde byly chyby. Svůj gól bych samozřejmě vyměnil za body,“ uzavřel Matějovský.