Roman Hubník odehrál za Sigmu Olomouc 166 zápasů, ještě o šest více pak zaznamenal v dresu Viktorie Plzeň, s níž vyhrál tři tituly a zapsal se do zlaté éry klubu. Jeden pak přidal v pražské Spartě, za níž vyběhl na hřiště 37 krát.

Vraťme se ale na začátek. V české nejvyšší soutěží si odbyl debut 9. listopadu 2002 proti Spartě (0:2). V roce 2007 přestupoval z Olomouce do Moskvy přibližně za sto milionů korun. Vyzkoušel si tedy ruskou nejvyšší soutěž. Následně si zahrál za Spartu a také Bundesligu v dresu Herthy Berlín.

Roman Hubník



Narozen: 6. 6. 1984 (37 let)

Post: stoper

Noha: pravá

Kariéra: Sigma Olomouc (2002 - 2007), FK Moskva (2007-2009), Sparta Praha (2009-2010), Hertha Berlín (2010-2013), Viktoria Plzeň 2013-2015), Sigma Olomouc (2015), Viktoria Plzeň (2015-2020), Sigma Olomouc (2020-2022)

Reprezentace: 30 zápasů/3 góly

V Německu jí pomohl k návratu mezi elitu v sezoně 2012/13. V tamní nejvyšší soutěži pak odehrál 34 duelů.

Po návratu do Česka (2013/14) hrál šest let po sobě evropské poháry za Plzeň. Vyzkoušel si jak Ligu mistrů, tak Evropskou ligu. V Champions League navíc vedl spoluhráče jako kapitán do bitev proti Realu Madrid i na Santiago Bernabeu. Zahrál si také proti Bayernu Mnichov či Manchesteru City.

„V Plzni to byly neskutečné časy. Řadím to v kariéře nejvýš. Díky Lize mistrů a taky jsem se dostal i do reprezentace. V Hertě jsme postoupili do bundesligy, což beru taky jako takový malý titul. Tituly v Plzni jsem si ale moc užíval asi nejvíc,“ řekl pro klubový web Roman Hubník.

Roman Hubník slaví titul s Plzní

Zápasy v Evropě si však vyzkoušel také v dresu Hanáků. V roce 2004 naskočil v Poháru UEFA proti Realu Zaragoza. O rok později byl u senzačního postupu Sigmy přes Borussii Dortmund v Intertoto Cupu.

Do Sigmy se krátce vrátil v roce 2015, nastálo pak v létě 2020.

Celkem v první lize nastřádal 307 startů, což jej řadí do Klubu legend (alespoň 300 startů). Jubilejní start číslo 300 zapsal v březnu proti Liberci.

„Je pravda, že když jsem se z Plzně vracel do Olomouce, tak už jsem to v hlavě měl, že by bylo hezké na těch 300 zápasů dosáhnout. Je to klub legend a něco to opravdu znamená. Ale teď jsem rád, že už to mám za sebou,“ sdělil tehdy Hubník.

Vstřelený gól pak v soutěžních zápasech v mužské kategorii slavil 29 krát (12 v české nejvyšší soutěži).

Ve své kariéře se několikrát objevil také v reprezentaci. Prošel všemi mládežnickými kategoriemi a v seniorském týmu zaznamenal třicet startů a tři góly a zúčastnil se dvou mistrovství Evropy. V národní týmu poprvé nastoupil 5. června 2009 proti Maltě, naposledy se pak v reprezentačním dresu objevil 7. září 2020 proti Skotsku na Andrově stadionu.

Roman Hubník - tak šel čas

Posledním startem Romana Hubníka na profesionální úrovni tak zůstane duel na Andrově stadionu proti Mladé Boleslavi (6. května 2022), ve kterém se smolně zranil a o poločase musel střídat.

Po konci jedné etapy života by se chtěl věnovat naplno svému podnikání, což potvrdil pro klubový web.

