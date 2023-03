V zimě se o prostějovského Vasila Kušeje zajímala Sigma či Baník. Nakonec ale v boji o ofenzivního hráče zvítězila Mladá Boleslav. Dvaadvacetiletý borec se o víkendu představil na Andrově stadionu jako soupeř. Byť se rychle ustálil v základní sestavě ligového celku, na Hané se neprosadil. Povede se mu to alespoň do nominace na EURO?

SK Sigma Olomouc - FK Mladá Boleslav, Vasil Kušej, Lukáš Vraštil | Foto: Deník/Jan Pořízek

Povedenou půl sezonu má za sebou Vasil Kušej ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE. V dresu Prostějova nasázel na podzim pět gólů a není tak divu, že se o mládežnického reprezentanta začaly zajímat celky z nejvyšší soutěže.

Stál o něj také Václav Jílek, ale Sigma se svojí nabídkou neuspěla. „Byly tam zákulisní věci, které není potřeba vytahovat. Já jsem se rozhodl pro Mladou Boleslav kvůli trenérovi Hoftychovi, od kterého jsem cítil větší zájem i větší šancí hrát,“ popisoval Kušej.

A vypadá to jako dobrý krok. Pouze úvodní duel jarní části FORTUNA:LIGY začal na lavičce, i tak ale odehrál 35 minut. Od té doby už vždy figuroval v základní sestavě a hned při svém čtvrtém startu zaznamenal premiérový gól.

Měsíce nejistoty s nervy jsou pryč. Macík nasadil magnety a bránu zavřel

„Upřímně jsem sám nečekal, že se tak rychle dostanu do sestavy. Myslel jsem, že budu dostávat menší porce. Ale jsem rád za důvěru a že mám prostor na hřišti. Doufám, že to tak bude pokračovat dál,“ řekl borec se zkušenostmi z Drážďan či Innsbrucku.

V Olomouci na Andrově stadionu odehrál poprvé kompletních devadesát minut. Porážce své Mladé Boleslavi 0:2 ale nezabránil a nedostal se ani do žádné velké příležitosti.

„Myslel jsem, že to bude pro nás více brejkový zápas, ale Sigma byla připravená, hrála dobře a dávala si na nás pozor. My jsme se do žádné velké šance nedostali, což je problém,“ hodnotil Kušej.

„Po zápase jsem se bavil s trenérem Jílkem a říkal, že viděli, jak jsme chodili do brejků v minulých zápasech, takže měli uzpůsobenou hru, aby bránili. Dali rychlý gól, což jim hrálo do karet a mohli se soustředit jen na bránění a hlídali nás. Kdybychom nedostali tak rychlou branku, mohl duel vypadat jinak. Sigma si kromě standardek také šanci nevytvořila,“ dodal.

V novém působišti tak stihl již osm duelů, v nichž dal dvě branky. Osobně je spokojený, ale týmově to mohlo být lepší. „Osobně se cítím dobře. Adaptace šla rychle a dobře. Jsem rád za minuty na hřišti a že můžu sbírat zkušenosti, což je potřeba. Týmově jsme ale chtěli a mohli udělat více bodů,“ hodnotil.

Střípky D. Kobylíka: Sigma útočí na poháry, Olayinka si nezaslouží omluvu

Trenér Pavel Hoftych nyní sází na útočné trio Lamin Jawo, Tomáš Ladra a právě Vasil Kušej, do kterého vkládá velké naděje. „V téhle trojici jsme krátkou dobu a je tam potenciál, aby fungovala. Vasil dokáže být nepříjemný, důrazný a je takový hajzlík, což je v pořádku, mám to rád,“ usmál se na tiskové konferenci Hoftych.

„Působí zatím velmi dobře, ať už nastoupí pod hrotem, ze strany nebo úplně nahoře. Je ochotný dřít od začátku zápasu do konce, má nízké těžiště a je rychlý. Jde správnou cestou a v budoucnu to bude zajímavý hráč,“ pokračoval Hoftych.

Jedno ale přece jenom fotbalistovi menšího vzrůstu chybí - zkušenosti. „Pořád se ligu učí a ještě se ji bude učit. Některé situace řeší zbrkleji než by měl. Jde vidět i při tréninku, že proti němu stojí zkušenější borci než ve druhé lize, ale pro mě má všechno, co ligový hráč potřebuje,“ popisoval kouč.

A obdobně to vnímá i sám Kušej. „Sbírat zkušenosti je určitě potřeba a jsem rád, že k tomu mám prostor. I v našem týmu hraje spousta zkušených hráčů,“ uznal.

Momentálně se však pokusí zaujmout trenéra reprezentační jednadvacítky Jana Suchopárka. A to natolik, aby jej přesvědčil, že by se měl vejít do nominace pro EURO U21, které je na programu na přelomu června a července. Do kádru národního týmu se vešel i nyní na poslední přípravné duely před mistrovstvím Evropy, které jsou na programu v pátek proti Belgii a v pondělí s Nizozemskem.

„Mám velkou šanci zabojovat o místenku na EURO, budu dělat všechno pro to, abych se tam dostal. Uvidíme, co bude v létě,“ uzavřel Vasil Kušej.

