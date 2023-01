Ne, náš postoj byl daný od začátku a neměnil se. Věděli jsme, že minimálně pro první utkání se Spartou bude.

Jak se pracuje s hráčem, který má doma sbalenou tašku? Nepřišlo vám od trenéra Slavie Jindřicha Trpišovského nekolegiální, když dopředu prohlásil, že je s Chytilem domluvený?

Ani jedna z těch věcí ve mně nerezonuje. Mojmír nemá sbaleno, je nastavený velmi dobře. Ambici jít do Slavie co nejdřív má, ale není to u něj problém. Bavím se s ním na rovinu. Je připravený minimálně půlrok tady odehrát. Nemusí to být špatná volba po sportovní stránce. Může růst dál, mít daleko větší minutáž. A co se týče Jindry Trpišovského, tak vím, že s hráči hodně komunikuje. Osobně v tom nevidím problém.

Vypadl vám Juraj Chvátal, od léta jste podepsali smlouvu s Vojtěchem Křišťálem z Jihlavy. Proč jste vybrali zrovna jeho?

Je potenciál ho rozvíjet. Byť nemá ligové zkušenosti, bude mít v sobě ambici a zápal. Liga pro něj bude velkou motivací. Když jsem Vojtu viděl na podzim proti našemu béčku, tak mi to naskočilo, protože byl dynamický, soubojově silný. Prostor na zlepšení vidíme v řešení situací, ale potenciál hráče se nám zdál dobrý. Informoval jsem se na něj a jeho charakter také u trenéra Jana Kameníka. Vyšlo nám, že do budoucna by tady mohl být do konkurence s Jurajem Chvátalem, anebo jako hlavní bek.

Znamená to, že s Hadašem či Slavíčkem nepočítáte?

Do budoucna s nimi určitě počítáme. Aktuálně je to o připravenosti pro první ligu a konfrontaci se špičkovými soupeři, tam vidíme prostor pro práci. Chvátal je ale čtrnáct dní od tréninku. Do měsíce může být připravený.

Přivedli jste dvě posily. Jak jste spokojen s doplněním týmu?

Počítal bych do toho v tuhle chvíli i Filipa Zorvana a Denise Ventúru. Ti hráči neměli ani padesát procent vytížení z podzimu. Denis určitě ne a Filip by byl tak na hraně. Jsou to hráči, kteří se vrací po zdravotních problémech a pokud budou zdraví, tak jsou to pro nás opravdu posily. Budeme mít skutečně na výběr.

A když vezmeme nové hráče, co si slibujete od Jakuba Přichystala?

Zpočátku u něj byl vidět trošku problém v tréninkovém manku. Možná si zvyká na jiný způsob tréninku i na nároky. Postupem času se s tím srovnává. Je dobře nastavený, pracovitý a má rozdílové věci ve finální fázi. V průběhu jara nebo několika týdnů se dostane na úroveň, kdy bude plnohodnotně připravený.

Na hostování ze Sparty přišel Jan Fortelný.

Tam je zkušenost, je připraven okamžitě naskočit do sestavy a pomoci nám. Závěr podzimu nám jednoznačně ukázal, že na jeho pozici opravdu můžeme mít problém. Nikdo nevěděl, jak na tom budou Lukáš Greššák, Denis Ventúra, Filip Zorvan, jestli nebudou mít nějaké komplikace. Honza je hráč, který má zápal, ambici, kvalitu a doufám, že to ukáže v mistrovských zápasech.

Zmínil jste problémy na konci podzimu. Zranění bylo dost, nejsou mezery ve zdravotním týmu?

Zdravotní zajištění je naprosto dostačující, na úrovni. V tom není žádný problém. Spíše je to otázka prevence a adaptace. Objemově netrénujeme jinak, ale když se bavíte s Tondou Růskem, Kubou Přichystalem, Kubou Pokorným, tak vám ti kluci potvrdí, že nároky máme trošku jiné co se týče pracovitosti ve vyšších intenzitách. To je potřeba zohlednit v procesu individualizace a dobře hráče přečíst, čím si prošel a jakým způsobem trénoval. U někoho je nutný pomalejší a postupnější náběh, jak jsme to udělali v případě Kuby Přichystala, kde jsme cítili, že se musí dotáhnout a zvyknout si. Během měsíce už je připravenější a ve stavu, kdy se zadaptoval.

Jaký je nyní zdravotní stav kádru?

Všichni kromě Juraje Chvátala trénují, Juraj je v běžeckém tréninku. Na začátku týdne už se zapojil do individuálního režimu také Matúš Macík, i když tam pořád nějaké přetrvávající problémy ohledně nervů při běžeckých věcech jsou. Návrat do stavu připravenosti je u něj delší a nechceme nic uspěchat. Ale už se na nějakou část tréninku dostává na hřiště. Je to na dobré cestě. Doufám, že nám zdraví vydrží po celou dobu.

Jak je tým na start jara připravený?

To nám ukáží až první zápasy. Za trenérský štáb budu říkat, že je připravený dobře. Jsem přesvědčený, že jsme zápasy kondičně zvládli dobře. V některých nám to drhlo herně, hlavně v utkání s Kisvárdou byly rezervy. Pevně věřím, že kvalitou navážeme na první zápas v Turecku proti Rapidu Bukurešť. Celkově byla příprava extrémně krátká, zápasů bylo málo. Nějaký čas bych ještě uvítal, abychom mohli na nějakých věcech zapracovat, ale udělali jsme, co jsem potřebovali a hráči to mají radši, když se hned najede na zápasový rytmus.

Na čem byste potřebovali zapracovat?

Není tam nějaká díra a zásadní problém v herních, kondičních a taktických věcech. Tam jsem přesvědčený, že jsme připraveni. Ale mužstvo si vytváří nějaké návyky a potřebujete delší dobu, aby to došlo. V tom by nám čas vyhovoval. Prostor vidím hlavně u hráčů po zranění - Denise Ventúry a Filipa Zorvana - kteří jsou v tréninku čtyři týdny, což je po tak dlouhém výpadku krátká doba. Kdyby byla příprava delší mohli bychom je ještě o kousíček dotáhnout, což ale neznamená, že nejsou pro první utkání nachystaní.

S jakými cíli jdete do jara?

Máme ambici naši pozici obhájit jako každý, chceme to udržet a budeme pro to dělat maximum, ale všichni vidí, jak je tabulka našlapaná. Na druhou stranu musíme být obezřetní a co nejrychleji se dostat do pozic, kde budeme relativně v klidu. Během dvou zápasů se můžeme bavit úplně jinak.

Matúš Macík má nabídku na prodloužení smlouvy, jaká je tedy situace mezi brankáři?

Matúš před zraněním patřil mezi top brankáře. Kuba podzim zvládl, ale kdybych to čistě vnímal, když byl Máca ve špičkové formě, tak bych ho upřednostňoval. To neznamená, že bychom Kubovi nedávali šanci. Je to otázka růstu brankáře. Macík má ale třicet let, což je ideální věk a kdyby se dostal do stejné připravenosti, tak je to vynikající brankář.

Jaká je pozice Jirky Spáčila, který toho v přípravě příliš neodehrál a ve středu hřiště máte spoustu hráčů?

Je potřeba vědět, že Jirka měl ve druhém utkání na soustředění nepříjemný zákrok a následně zablokovaný krk, takže nebyl připravený do posledního zápasu. V prvním duelu jsme to naopak chtěli naložit na jiné hráče. Jeho pozice je konkurence. Máme tam uzdraveného Denise Ventúru, dále Radima Breiteho, přišel Honza Fortelný i Filipa Zorvana taháme více do středových pozic. Jirka je mladý hráč, který tady prokázal výkonnost, pomohl nám a teď musí pracovat, aby byl lepší než ostatní.

