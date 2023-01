„Sparta má ztrátu a zapojí se výrazněji až příští rok, spadnou Pardubice, obavy mám o Zbrojovku. A Sigma? Nemyslím si, že se udrží v top šestce, i když bych si to přál. Důležité bude setrvání Chytila,“ říká v obsáhlém rozhovoru na téma jarní část FORTUNA:LIGY stříbrný medailista z roku 2002 s reprezentací do jednadvaceti let a bývalý hráč Sigmy, německého Bielefeldu či francouzského Štrasburku David Kobylík.

Kdo je pro vás největším favoritem na titul?

Momentálně je pro mě největším favoritem Plzeň, která dobře posílila. Bude tam v závodech se Slavií. Teoreticky je možné, že by se tam mohla dotáhnout Sparta, ale té dávám nejmenší šance. U Plzně vidím zkušenost a paralelu s minulým rokem, kdy se jí podařilo trofej získat. Měli teď dlouhou šňůru bez porážky. K tomu ještě musím přičíst trenéra Bílka, který má dobrou pozici a umí pracovat se staršími hráči a doplňovat je mladými. Plzeň má skvělou osu mužstva, která ji k titulu dovede.

Spartě nevěříte proč?

Skrz bodový odstup. Myslím, že půjde nahoru, což prokázala už na závěr podzimu. Nicméně si myslím, že bude favoritem na titul až příští rok, kdy kádr konečně poskládá a přebuduje. Je tam totiž vidět změna, protože pod trenérem Priskem ví, co hrát, ale budou jí chybět zkušenosti. I když je to Sparta, tak hráči nemají zkušenosti, protože o titul nikdo z nich nehrál. Proto si myslím, že Plzeň i Slavie budou lepší.

Sparta přivedla spoustu cizinců, jak posily hodnotíte?

Jsou to neznámí hráči, což neznamená, že nemůžou být dobří. Nicméně to jsou všichni cizinci a já vždy vidím jádro celku, který chce o něco hrát, aby bylo složeno z českých hráčů. Pokud se Spartě podaří složit českou osu a na ni nabalit tyto hráče, tak to může být úspěšné. V tuto chvíli ale nevím, co od toho čekat, protože jsem o těch hráčích v životě neslyšel a zřejmě o nich nikdo, kromě skautů a znalých lidí, v Česku neslyšel. Přichází totiž z průměrných týmů a nikdo nehrál za špičkový klub. Proto jim tlak, který je ve Spartě, může z počátku dělat problém.

Takže neočekáváte, že by se do boje o titul zapojil ještě někdo čtvrtý?

Myslím, že ostatní týmy sportovně tuto sezonu nemají na to, aby někdo narušil tu trojku. Navíc je tam nějaká menší bodová mezera, takže se to podle mě nestane.

Od čtvrtého místa dolů je tabulka hodně vyrovnaná. Kdo podle vás skončí v první šestce?

Myslím si, že nahoru půjde Slovácko, které má dobré mužstvo, velmi dobrého trenéra a už nebude hrát poháry. Takže si myslím, že bude v top šestce. Nahoru podle mě půjde Baník. Je tam naše Sigma a jsem sám zvědavý, jak bude vypadat druhou polovinu sezony. Myslím, že tyhle týmy by se tam o to mohly poprat. Nepodceňoval bych Liberec, který má dobře poskládané mužstvo, ale brzdí jej venkovní výsledky, naopak doma je velmi silný. Možná by do toho mohl také promluvit. Naopak trošku dolů půjde Hradec, i když je mi sympatické, jak hrají a jakou tam odvádí práci. Mladá Boleslav, bych řekl, že je naprosto průměrná, vždy má vysoké očekávání, ale nenaplňuje je a pohybuje se uprostřed. Bohemka si udrží střed, ale spíše na hraně desítky než šestky. Je pro mě ale příjemným překvapením sezony, hrají pod trenérem Veselým pěkný a zajímavý fotbal a je tam cítit jeho rukopis. Po letech, kdy hráli o sestup takovým tím vršovickým fotbalem, jsou oživením.

Kdo naopak sestoupí?

Ač si to nepřeji, tak si myslím, že tam zahučí Pardubice. Sympaticky teď posilují a snaží se sezonu zachránit a kamarádovi Radku Kováčovi bych přál, aby se mu to povedlo. Nicméně to bude mít hodně těžké a podle mě se mu to nepodaří. Na padáka bych viděl Teplice, které jsou mnohými experty chválené poslední dobou, ale za mě se budou možná ještě prát s Pardubicemi o sestup. České Budějovice a Jablonec se z toho dostanou. Obávám se o Zbrojovku, protože má sice výkonnostně dva nadstandardní hráče Řezníčka a Ševčíka, tak jsem zvědavý, jestli jim vydrží forma, protože to mužstvo táhli. Bojím se, aby ta trojka nebyla Pardubice, Teplice a Brno.

Co říkáte na spojení Pavla Vrby se Zlínem?

Potom, co se dělo kolem Pavla Vrby v předchozích angažmá, tak vidím úplně jiného Pavla Vrbu. Jak se z něj stala taková roztřepaná osoba s nervama na pochodu, tak mi teď přijde, že z něj vyzařuje pohoda a ve Zlíně se asi vrátil do nějakého klidu a pracovního režimu. Ač se Zlínem neudělá zázraky, tak neskončí mezi posledními třemi, což pro něj bude tuto sezonu stěžejní.

Čtvrtou příčku drží prozatím Sigma, co čekáte od ní?

Jsem velmi zvědav na to, jak dopadne vyjednávání okolo Mojmíra Chytila a od toho se bude relativně odvíjet i sezona Sigmy. Pokud zůstane, tak věřím, že potvrdí to, jak hrál na podzim. Spousta lidí říká, že si tu formu neudrží, ale já naopak věřím, že ještě minimálně půlrok dokáže v té top formě hrát. Nicméně já bych mu ten přestup umožnil, pokud by záleželo na mně. Je to výhodné z ekonomického hlediska a přál bych mu to i pro jeho kariéru. Pokud nezůstane, tak po něm zbyde na hrotu velká díra, která se nepovede zacelit a Sigma bude muset hrát možná trošku jiným systémem než s ním. Celkově si nemyslím, že se udrží Sigma v šestce, i když bych si to moc přál, ale zároveň si myslím, že bude v prostřední skupině a bude mít velkou šanci ji vyhrát, což v minulých letech nebylo, protože tam Sigma nebyla úplně nejsilnější. Přineslo by to alespoň nějakou kačku a bralo by se to jako úspěch. Vidím tam i možnost další půlrok budovat tým, aby se třeba někdo vyhoupl jako Mojmír.

Na Hané se volalo po tvořivém záložníkovi. Na hostování ze Sparty přišel Jan Fortelný. Mohl by on přinést do týmu více kreativity?

Je to velmi dobrý hráč. Mohl by to naplnit. Je otázka, jak zapadne. Je něco jiného, když hráč přestoupí do klubu a má možnost nějaké aklimatizace, sehrávání se se spoluhráči a podobně, protože jako střeďák je potřebuje znát. A něco jiného, když přijde na půlroční hostování. Proto nejsem úplně přesvědčený, že v Olomouci za půlroku dokáže velké věci. Byl bych rád, kdyby mě překvapil, ale myslím si, že to bude mít složité. Není to pouze o jednom hráči, který zvedne tu kreativitu, ale i o dalších. Takže nevím, jestli na to bude stačit. Jak znám trenéra Jílka, tak si myslím, že za ním zůstanou dva defendři, takže si nejsem stoprocentně jistý, že by měl změnit způsob hry.

Druhou novou tváří je Jakub Přichystal, co čekáte od něj?

Nemám od něj vůbec žádné očekávání. Bylo by pro mě příjemným překvapením, kdyby byl posilou. V tuhle chvíli se jedná o fotbalistu, který delší dobu nehrál a je po zranění. Sigma jej vzala na přestup, což mi v první chvíli přišlo jako nelogický krok, ale vedení asi ví, co dělá. Zná toho hráče, já ho příliš neznám. Těchto přestupů už tady bylo milion, kdy jsme vzali hráče, který byl z formy nebo po dlouhém zranění a nikdo neví, co od něj čekat a v jaké bude formě. V přípravě jsem ho neviděl. V tuhle chvíli říkám, když překvapí, řeknu, že přišla posila.

Zraněný je Juraj Chvátal, náhradu v podobě typického pravého obránce Sigma zatím nenašla, nemůže to být problém?

Ne. Dnes je každý post na hřišti důležitý, ale pokud nedokážeme nahradit pravého beka, ať už alternací někoho, kdo na tom postu není kovaný, tak by to bylo smutné. Bavíme se o tom, že kdyby byla možnost se posílit někým, kdo nás zvedne a bude lepší než Juraj Chvátal, tak ok. Ale nevidím to jako klíčovou pozici. Pokud krajního beka nemáme, tak si ho vyrobme, máme široký kádr, béčko ve druhé lize, takže spoustu profesionálních fotbalistů.

Co by pro vás na jaře bylo překvapením?

Překvapením by bylo, kdyby se zachránily Pardubice a také, kdyby se Sparta dostala před Slavii s Plzní. Rovněž by bylo překvapení, které bych si opravdu nepřál, kdyby ještě vylezla nějaká kauza, co se týká Romana Berbra z minulosti, která by český fotbal poškodila. Doufám, že už nic nevyskočí a fotbal bude čistý, protože tomu tak v minulosti nebylo.

Takže žádné překvapení neočekáváte?

Ne. Ani na podzim žádné překvapení v lize nebylo, takže jej neočekávám ani teď. Možná výkon Baníku, že by skočil nahoru a že by se Sigma udržela v šestce, tak by to byla příjemná překvapení, protože Sigmě fandím a v Baníku přeji Pavlu Hapalovi.

Na co byste fanoušky směrem k nejvyšší soutěži pozval?

Strašně se mi líbí, že je po letech souboj o titul rozšířený na tři kandidáty, což ji dělá o hodně zajímavější. Tím pádem je skoro vždycky půlka kola o souboji o titul, ta druhá půlka zase o přímých soubojích o záchranu. Letos je liga opravdu dramatická, i když tam není příliš pohárových míst a těch vábiček, o které by se mohlo hrát. Pořád si myslím, že se spousta mančaftů chce vytáhnout na ty top tři kluby a tím, že jsou tři, tak to dělá soutěž zajímavější.

Vnímáte naopak nějaké negativum spojené s ligou?

Negativní je, že se ve spoustě zápasech nehraje příliš líbivý fotbal. Proto chodí málo diváků a atmosféry na stadionech jsou občas ponuré. Až na ty favority, kam lidi přijdou, chodí pár tisíc. To mě mrzí a je to škoda, protože jsem byl zvyklý, že chodilo více lidí.

Koho tipujete na nejlepšího střelce?

Podle mě to bude Standa Tecl, protože Slavia dá hodně gólů a on by se v sestavě mohl udržet a nastupovat.

