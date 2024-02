V soutěži patřil mezi nadstandardní hráče, a tak není divu, že již na jaře přeskočil divizi a odehrál třináct zápasů v MSFL za Blansko.

„Jsem rád, že jsem si tímhle prošel. Z každého hostování, kde jsem byl, jsem si něco odnesl. Určitě mi pomohlo, že jsem začal sbírat zkušenosti v mužském fotbale,“ řekl Karel Spáčil.

Na začátku téhle sezony už skočil rovnýma nohama do profesionálního fotbalu v mateřském Prostějově, kde nastoupil do dvanácti zápasů FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Ale už ne jako střední záložník, nýbrž levý stoper.

A v zimě to začalo. Ondřej Ševčík, který nebyl na podzim příliš vytěžovaný, projevil zájem přesunout se z Hradce Králové blíže k domovu do Prostějova. Naopak hradecký celek v té době již sledoval právě Karla Spáčila, a tak kluby provedly výměnu.

„Všechno se událo strašně rychle. Dohromady se to dalo asi během týdne. Zpočátku jsem měl obavu a trošku jsem o sobě pochyboval, protože v profi fotbale ještě nejsem ani rok. Ale když se na to dívám zpětně, tak jsem rád, že jsem tenhle krok udělal,“ sdělil dvacetiletý fotbalista.

K týmu se levonohý hráč připojil na soustředění v Turecku poté, co splnil zkoušky na vysoké škole v Brně, kde studuje bezpečnostní management se zaměřením na kriminalistiku a kriminologii.

„Hned po příletu do Turecka jsme si s trenérem sedli, sdělil mi, co ode mě očekává teď i do budoucna,“ popsal Spáčil.

Úvodní zápas jarní části FORTUNA:LIGY proti Bohemians sledoval Spáčil jen z lavičky. Tam začal rovněž na Andrově stadionu proti Sigmě Olomouc, ale v 72. minutě přišel jeho čas, kdy nahradil Michaela Leibla.

„Neřekl bych, že jsem byl nervózní, ale respekt vůči soupeři tam byl. Chtěl jsem si první start hlavně užít a pomoci týmu, což, myslím, že se povedlo a můžu na sebe být pyšný. Jsem rád, že jsem dostal tuhle možnost,“ usmíval se.

Speciální byl zápas i proto, že se hrál na Hané v Olomouci nedaleko Prostějova, a tak měl Spáčil v hledišti notnou podporu. „Jsem rád, že to bylo zrovna tady. Mám tady rodinu, kamarády i známé. Jsem jim vděčný, že se na mě přišli podívat. Kamarádi mi dokonce říkali, že jsou za mě možná šťastnější, než kdyby tam hráli sami. Rodina mě chválila, to všechno mi udělalo radost,“ byl spokojený Spáčil.

Hradec Králové na Sigmě uhrál bezbrankovou remízu a Spáčil krátký debut zvládl bez problémů. Došlo k němu navíc jen rok poté, co se vrátil z hostování z krajského přeboru.

„Nečekal jsem, že přijde takhle rychlý posun. O to je to hezčí to je. Je to sen každého kluka,“ je si vědom Spáčil.

A čím to, že u talentovaného stopera nastal tak rychlý progres? „Po dorostu jsem se dobře nastavil v hlavě a chtěl jsem udělat něco pro to, abych se někam dostal. Plním to a stojí za tím tvrdá práce a dřina, bez čehož to nejde. Největší podíl na tom má pan trenér Pavel Šustr, který si mě vzal po dorostu do přípravy a řekl mi pár věcí, bez kterých to nepůjde. To byl moment, který mě v kariéře nakopl a začal jsem na sobě pracovat,“ přiblížil.

Teď tak bude bojovat v Hradci o to, aby se dostal do základní sestavy. „Myslím, že jsem do týmu zapadl poměrně rychle. Cítím se výborně a je tady skvělá parta kluků, prostředí, realizační tým i krásný stadion. Nemám si na co stěžovat. Je i hodně rozdílů, co se týče servisu, prostředí a největší rozdíl je kvalita tréninků a celková úroveň. Všichni jsou tady šikovní a konkurence velká,“ popisoval.

„Nejsem tady ještě ani měsíc, takže potrvá, než si navyknu na první ligu, tempo a na kluky. Každopádně se budu snažit dostat do sestavy co nejrychleji a udržet se tam a hrát co nejpravidelněji,“ dodal Spáčil.

Právě nastupovat pravidelně v české nejvyšší soutěži je nejbližším cílem Karla Spáčila, který se během podzimu poprvé podíval také do reprezentace, když si vysloužil nominaci do výběru dvacítky. Odehrál za ni tři zápasy. „Rád bych se do reprezentace dostal znovu. Celkově se chci posouvat dál a nemusí to skončit jenom tady v Česku,“ zasnil se. Kromě fotbalu by rád pokračoval i ve studiu. „Bude to asi složitější, ale když se chce, všechno jde.“

Zatímco on se bude rvát o pozici v lize, „jeho“ Eskáčko o setrvání ve druhé nejvyšší soutěži. „Jsem s kluky pořád v kontaktu a budu to prožívat s nimi. Pokud bude čas, tak je přijedu pozdravit a podpořit. Věřím, že záchranu zvládnou. Je tam skvělá parta a šikovní kluci,“ hlásí Karel Spáčil.