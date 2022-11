Byl to těžký zápas. Věděli jsme, že nás nečeká nic jednoduchého. Nezdá se to, ale když hrajete proti Brnu, tak vám připadá, že máte pořád balon a najednou z ničeho nic jsou u vaší brány. Tentokrát jsme z toho dvakrát inkasovali, přestože jsme se na to připravovali. Znovu jsme si to nepohlídali. Jsem rád, že jsme dokázali dát o jednu branku víc a vyhrát.

U gólu jste zasekl protihráče, to vám není moc vlastní, kde se to ve vás vzalo?

Sám v sobě hledám odpověď. Dával mi to dobře Tonda a já jsem si to hlavně špatně připravil. Už jsem viděl, jak tam na mě zprava někdo jde, tak jsem říkal, že to zkusím. Kdyby zůstal stát, tak mi vezme balon a jde do brejku. Naštěstí šel do skluzu a jsem rád, že jsem to trefil, i když jsem to netrefil vůbec dobře a šlo to přes hráče. Měl jsem velkou radost, dlouho jsem nebyl takhle v euforii.

Jak byste zhodnotil celkově podzim?

Vyhrajeme na Baníku 3:0, euforie jako kráva. Najednou dostanete facku od Brna, to bylo těžké. Potom jsme se pět kol hledali a pak to z nás spadlo nebo nevím, ale začalo se nám dařit a sbírali jsme body.

Sigma zvládla přestřelku v derby se Zbrojovkou a přezimuje čtvrtá

Trenér říkal, že čtvrté místo bude závazek, ale je to lepší, než přezimovat třeba desátí.

To si také myslím, bude se nám lépe dýchat. Je dobré si to užít, že jsme konečně někde nahoře, kde jsme už nějakou dobu chtěli být, a ne hned před pauzou spekulovat, jaké to bude. Začátek jara nemáme jednoduchý, ale chci, abychom si to užili.

Očima trenéra Václava Jílka: „Radim odehrál vynikající utkání. Dokumentuje to i šťastná, ale krásná branka. Ukázal fotbalovost v podobě zaseknutí. To byla věc, která nám chybí. Jemu není vlastní, pracuje na tom a snaží se. U něj je to otázka sebedůvěry, vyšly mu předtím dvě věci a hráč potom narůstá. Patřil k nejlepším na hřišti.“

Co říkáte na to, že máte dva spoluhráče v reprezentaci?

Je to Skvělé. Je tady více takových hráčů. Co jsem mohl poznat jiné kluby, tak mládež, jaká je v Olomouci, je neuvěřitelná. Je jedině dobře, že se kluci dostanou i do reprezentace. Je jedno, že tam vypadly tři kluby, pořád je to reprezentace, přeji jim to a gratuluji jim. Doufám, že se tam i udrží.

Vy jste hrál proti Skotsku, tentokrát jste si naděje nedělal?

Já určitě ne. Jsem rád, že jsem tu možnost dostal jednou, ale buďme realisté. Myslím, že jsou úplně jiní hráči, kteří tam mají být a nominaci si zaslouží.