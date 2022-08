Těžko se to hodnotí, druhé domácí utkání, druhá porážka. První vítězství na Baníku je tím naprosto zničené. První poločas to bylo dobré a byli jsme aktivní. Po penaltovém zákroku jsme vedli 1:0 a energie i mentalita zápasu měla jít s námi. Jenže soupeř prostřídal, dostal na hřiště kvalitu a vytvořil si velké množství standardních situací, z nichž byl nebezpečný. Korunoval to dvěma po sobě jdoucími góly. Jsem zklamaný, protože energetický výdej mužstva byl strašně slabý. Slovácko přidalo na odvaze, agresivitě, působilo energetičtějším dojmem. Měli jsme na to reagovat, čekal jsem, že se o výsledek budeme daleko více rvát a minimálně po gólu na 1:2 tam ta reakce měla být větší. Diváci byli celou dobu pozitivní, aktivní a pak tam byla situace, kdy pískali, protože z mužstva necítili drajv. Je to na zamyšlení. Musíme s tím něco udělat. Celkově má mužstvo na víc, než předvádí, ale síla z něj nešla.

Celkově máte problém dostat se do šance. Čím to je?

Je to kvalitou našeho řešení. V momentě, kdy získáme míč a těch situací tam nebylo málo, tak nejsme schopni je dohrát. V úvodu druhé půle jde Honza Navrátil v situaci tři na dva a my ani neohrozíme bránu. Tam to klidně může vzít na sebe nebo musí najít Chytila přesně, aby byl schopný to uklidit. Nemáme kvalitu ve finálním řešení. I Mojmír oproti prvnímu zápasu slevil na výkonech. Neudrží ty těžší balony, které například Mihálik udržel. To je rozdíl, protože se mužstvo udrží nahoře. Slovácko to mělo podpořené kvalitou Havlíka a Petržela jim přinesl obrovský drajv a kvalitu v přechodu jeden na jednoho. Slovácko je silné a v dobrém rozpoložení, což je podpořené výsledky. Na hřišti to bylo vidět ve druhém poločase. Přehrálo nás v důrazu a nasazení. Třeba u prvního gólu to měl Ondra Zmrzlý na hlavě, jenže Mihálik do toho jde s větším důrazem. My do toho musíme jít jako zvířata a míč odehrát…

Nechybí vám kreativní střední záložník?

Odešel Václav Jemelka, Matúš Macík a Denis Ventúra jsou zranění. To je silné trio, s nímž jsme počítali. Nechci se za to schovávat, ale jsou to tři hráči, kteří mají sílu. Chybí nám. Je potřeba to rozložit mezi ostatní, aby přinesli kvalitu a proti Slovácku tam střídající hráči přinesli strašně málo kvality. Například Denis Ventúra je hráč s přesahem do útočné fáze. Dokáže situace přečíst a přinést překvapivé řešení. Ale teprve v úterý by měl společně s Martinem Košťálem začít naplno trénovat. V neděli jsme nasadili Lukáše Greššáka, protože má přednost v hlavičkových soubojích, ale ve druhé půli už jich proti Kozákovi a Mihálikovi tolik nevyhrál a soupeř sbíral i druhé míče.

Uvažujete na příští utkání o změnách v sestavě?

Musíme do toho šáhnout je to otázka herního způsobu, rozestavení i personálního obsazení. Budeme volit hráče, u kterých budeme přesvědčeni, že tam nechají po celých devadesát minut sto procent. Bolí to, ale pak jste za to odměněni. My jsme odměněni nebyli, protože devadesát pět procent je málo a nestačí to.

Je ve hře třeba zařazení některých hráčů z béčka, kterému se daří?

Vím, jak to myslíte. Ale srovnávat zápas proti Slovácku a proti Prostějovu je diametrálně odlišné. Je otázka, jak by se s tím popasovali, protože nároky na prvoligový a druholigový fotbal jsou odlišné. Abychom vyházeli sedm hráčů a dali tam sedm z béčka, by asi nebylo racionální. Musíme to poskládat tak, abychom byli připraveni na těžký zápas s Hradcem.

Neřešíte ještě nějaký příchod například náhradu za Václava Jemelku?

Pozici stopera řešíme. Při Vencově odchodu byla ve hře hráčská kompenzace, ale je to rozhodnutí vedení. Komunikovali jsme to a máme asi čtrnáct dní, abychom někoho přivedli. Aktuálně máme trojici stoperů, kteří mají výkonnost, zkušenosti, jsou prověření a věřím, že Vencovu pozici můžou zastoupit. Ale bylo vidět, že v těch dvou zápasech nám chyběl. Svým výkonem za Plzeň předvedl, že dorostl ve vynikajícího stopera. Nemáme možnosti, abychom udělali stejného bombarďáka, ale pracujeme na tom. Není to tak, že bychom to vzdali a byli spokojeni s tím stavem, jaký máme. Tipů na náhrady jsou desítky, ale musíme zvážit dost okolností. Výhodou by byl levonohý stoper.

Není tedy ve hře například návrat Michala Vepřeka?

Není to tak postavené, že přesah do áčka nemá. Je to také varianta a možnost, ale jak už jsem říkal, úroveň zápasů a nároky jsou odlišné.

