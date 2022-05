Velká spokojenost hlavně s prvním poločasem. Měli jsme dobrý vstup do utkání a celkově je postup zasloužený v rámci dvojzápasu. Měl jsem pocit, že to chceme více než soupeř. Nebavím se o kvalitě a o způsobu řešení, ale šli jsme si pro to víc. To byl náš záměr. Nikdo nechtěl sezonu dohrávat, abychom čtrnáct dní trénovali a neměli žádný zápas. Je pak těžší se namotivovat. Jsem rád, že jsme byli schopni utkání rozhodnout a zvládnout poměrně jednoznačně. Mohlo to skončit daleko vyšším rozdílem, byť nás soupeř potom zatlačil a nějaké příležitosti měl. Utkání jsme odpracovali a zvládli velmi dobře.

V úvodu jste právě zahodili několik šancí…

Napočítal jsem tři gólové situace do deseti minut. V průběhu prvního poločasu jich bylo asi pět. Kdyby byla efektivita vyšší, tak by to asi skončilo výraznějším výsledkem. Matěj Hadaš mohl dát také gól .Možná mu to trošku otevře oči, uvidí ligové nároky a posune ho to v práci.

Do utkání jste šli bez mnoha hráčů, kde se vzala ta semknutost, byla cítit už v týdnu na tréninku?

Měl jsem z toho dobrý pocit i z hráčů, kteří nám zbyli. Když jsme to ve středu počítali, tak jsme měli dvanáct hráčů mimo, což je poměrně dost. Bylo do toho ještě vložené kolo béčka, v neděli hrálo další zápas, takže jsme to potřebovali vymyslet tak, abychom pošetřili síly, ale zároveň jsme k tomu nechtěli přistoupit tak, že to jenom dohrajeme a spíše se jen zúčastníme. Stoprocentní přístup byl z hráčů cítit už v průběhu týdne a ukázali to na hřišti. Vzešlo to od nich samotných - porvat se o to a postoupit do finálového zápasu.

Asistence po devíti zápasech. Zmrzku jsem ani neviděl, smál se Chvátal

Je možné, že nadstavba hráčům méně svazuje nohy, když už téměř „o nic nejde“?

Určitě, hrajete o nějakou finanční odměnu, ale nikdo z hráčů to podle mě nemá v hlavě. Hráči se uvolnili a i samotný výkon je daleko výraznější. Něco jiného by možná bylo, kdyby byla ve hře Evropa, pak by ten tlak byl asi větší a byl by to silnější motiv. I v domácím zápase se nám uvolnila v první řadě hlava a s tím i nohy. Je to asi základní věc, která je v českém fotbale k vidění, že technické nedostatky jsou spojené s tím, že hráči jsou zbytečně nervózní a pod tlakem.

Na hřiště se dostali také mladí hráči, je to příslib do budoucna?

Příslib do budoucna to je určitě. Dostali by více prostoru, ale pro nás je cíl udělat s béčkem postup do druhé ligy a tím pádem možná nedostali tolik šancí, kolik mohli. Ani v Liberci nedostali zase takovou minutáž, ale Hady, Langer, Sláma i Šíp to dobře odpracovali. Potřebují si zvykat. Je potřeba si uvědomit, že to nejsou hotoví hráči pro ligu, na druhou stranu musí dostávat příležitosti, aby mohli příslib naplňovat. Jsem rád, že se prostor pro ně našel a že to takhle zvládli.

Matěj Hadaš nastoupil v útoku, takže s ním počítáte jako s útočníkem?

Jak se mluví o univerzalitě hráčů, tak u něj to je spíše nevýhoda. Potřebujeme ho ukotvit v místě, kde s ním budeme počítat. Že je schopen zastoupit více postů, je výhoda ve chvíli, kdy tam ty hráče nemáte, To byla tahle situace, věděli jsme, že v útoku potřebujeme soubojového, silového hráče, běžecky silného, který nám to odpracuje. Což se splnilo, ale zase s technickými nedostatky. Není to tak, že Hadaš je útočník, sáhli jsme k této variantě z důvodů, které jsem zmiňoval a teď to bude o tom definitivním rozhodnutí, kde ho ukotvit a pracovat s ním.

FOTO: Sigma zvládla v Liberci i odvetu a zahraje si o sedmé místo

Při absenci Matúše Macíka šel do brány Jan Stejskal, přemýšleli jste, jestli nenasadit Jakuba Trefila?

Bylo to téma, ale za mě už tam bylo tolik změn… Chtěli jsme k tomu přistoupit zodpovědně a vnímal jsem, že Honza by nám mohl dodat více klidu, byť Kuba, když se bavíme o příslibu do budoucna, tak je určitě výborný. Chtěl jsem, abychom tam v tomhle zápase měli zkušenějšího gólmana, na kterého byli hráči z této sezony už zvyklí.

Střípky Davida Kobylíka: Příště na šlágr raději českého sudího, ať se učí