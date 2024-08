Lepší start si po příchodu z Viktorie Plzeň asi nemohl přát. Právě v jejím dresu se trefil pětkrát za poslední dvě sezony. V novém celku mu na to stačil měsíc. Na Hané je jasnou jedničkou a z postu hroťáka vytlačil nejlepšího střelce týmu v uplynulém ročníku jedenáctigólového Lukáše Juliše.

„Teď se cítím hodně dobře. Srovnal bych to s Plzní na začátku, když se mi hodně dařilo a padaly mi tam góly. Nedá se to úplně srovnat, bylo tam více zápasů, poháry, takže jsem toho neodehrál tolik co tady. Jsem rád, že jsem odehrál dva zápasy po sobě devadesát minut. Myslím, že bych při pátrání v paměti lovil hodně dlouho. Snažím se to využít do maxima,“ hlásí Kliment.

Herní inteligence

A góly nejsou jen o tom, že by míče doklepával z jasných situací, ale trefuje také náramné střely. Viz ta první z voleje proti Mladé Boleslavi, při které také ukázal velkou herní inteligenci.

„Mám za úkol nabíhat na přední tyč, ale byl tam takový chumel, že jsem si říkal, že počkám vápně, protože to určitě někde vypadne, což se i stalo. V poslední chvíli, kdy šel pro míč Poky (Jakub Pokorný), tak jsem na něj zařval a on mi to pustil. Trefil jsem to a zapadlo to za tyč,“ popisoval střelec, který se za Hanáky prosadil také nůžkami.

Vítězné góly

Během krátké doby ukázal, že je také schopným hlavičkářem při vítězné trefě proti Boleslavi. „Vím, že mě celou dobu bránil Pulkrab. A docela dobře, nemohl jsem se přes něj dostat, takže jsem si na poslední roh stoupl víc dozadu, šel jsem do náběhu, kdy mě nemohl zachytit. Vody (Jan Vodháněl) to kopl perfektně, myslel jsem si, že se k míči nedostanu, ale nakonec to spadlo do brány,“ pokračoval Kliment, který ukázal například proti Teplicím, že zvládne bezpečně proměnit také samostatný nájezd.

Jan Kliment navíc dal ve všech třech vítězných zápasech Sigmy vítězný gól, proti Liberci pak zařídil penaltu, ze které trefil Filip Zorvan bod.

„Kliment je pro nás výhra. Útočník je vždycky hodnocený podle branek, ale když jsou to vítězné branky, tak je to umocněné. Dát gól na 1:4 nebo 2:4, to jsou kosmetické záležitosti. V momentě, kdy jde o branky, které rozhodují o bodech, tak to má obrovskou váhu,“ je si vědom trenér Sigmy Tomáš Janotka.

Důvěra trenéra

Ten Klimentovi nesmírně věří, což šikovnému pravákovi pomáhá a po pěti kolech je nejlepším střelcem Chance ligy.

„Hodně vám pomůže důvěra. Ať už od trenéra, nebo spoluhráčů. Ta důvěra se nevybuduje sama, vyšel mi začátek. Kluci i trenér mi díky němu začali věřit. Pak se hraje mnohem líp, když vám někdo věří a nečeká na vaši chybu, kterou zákonitě uděláte, protože na to myslíte. Já jsem maximálně uvolněný a snažím se udělat jak pro sebe, tak pro tým jen to nejlepší. Zatím to vychází,“ usmívá se opora Sigmy.

„Moc mu pomohl první zápas v Českých Budějovicích, kdy se dvougólově prosadil. Před sezonou jsme se bavili o tom, že vnímáme jeho kvality a nechceme, aby na sebe šil bič, že musí hned dát gól v prvním zápase, nebo ve druhém. Prostě až to přijde, tak to přijde. Nechtěli jsme vytvářet tlak. Po tom prvním zápase se otevřel, uvolnil se. Důležité pro něj je, že v těch střeleckých pozicích je,“ dodal Janotka.

„Trenér mi pomohl. Už před sezonou za mnou přišel a řekl mi, abych byl úplně v klidu. Že když nedám gól v prvním, nebo třetím utkání, tak ho dám třeba v pátém. Že je to jedno a že mám jeho maximální důvěru. Hodně mi věřil. Tohle hráči hodně pomůže. Trochu mi to připomnělo spolupráci s Martinem Svědíkem ve Slovácku. I on viděl, že u útočníka nejsou hlavní jen góly, ale to, že je součástí gólových akcí. Nedostával mě pod tlak a pak se to překlene na stranu, že góly dáte,“ potvrdil Kliment.

Očekávání a možná stopka

Nyní se však už od něj góly čekají a Sigma potřebuje, aby roli kanonýra potvrzoval.

„Tak oni už to čekají po tom prvním kole, bych řekl (smích). Snažím se zůstat v klidu a nedávat si to do hlavy. Mám už nějaký věk, takže vím, že takové myšlenky vás rychle pošlou dolů. Snažím se na to nemyslet. Nesmím usnout na vavřínech, přestat trénovat a starat se o sebe. Když jsem byl mladší, tak jsem k tomu měl trochu sklony. Každý mladší hráč to tak asi má. Ale to už je za mnou, snažím se to podchytit tak, aby se tohle nestávalo,“ ví Kliment.

Přibrzdit by ho však mohli žluté karty. Za pět zápasů totiž nasbíral už tři a další bude znamenat stopku na jedno utkání. V tom případě by mohla přijít šance pro Lukáše Juliše.

„Vyzdvihl jsem všechny, kteří nejsou v základní sestavě. Julda byl v minulém týdnu nejlepší na tréninku. Makal, trénoval s chutí, kvalitou a intenzitou. Platí to i o ostatních. Oni jsou ti, kteří nedají vydechnout těm, kteří hrají v základu,“ řekl Janotka.

Kapitán

Ovšem o pozici Klimenta však ml s Mladou Boleslaví dokonce navlékl kapitánskou pásku při střídání Radima Breiteho.

„Trenér nebo vedení určovali osu starších. Po Breiťákovi jsem druhý zástupce a když jde z placu, tak ji dostanu. V hlavě vám to dává ještě větší zodpovědnost k týmu a pomáhá mi to ještě k lepším výkonům na konci zápasu se vyždímat do poslední kapky,“ prozradil Kliment.

Kromě zápasů se mu však daří také na tréninku. „Když máme střelecké cvičení, tak dvojka Kliment – Juliš, to jsou uklízečky. Kluci zakončují vědomě, poznáte, jestli kopou na přední nebo na zadní, nebo do šibenice. A hlavně málokdy se minou, což pro mě znamená, že to letí jinam, než chtějí. Jestli dají gól nebo ne, to je druhá věc, ale jejich zakončení je mířené.“ odkryl Janotka.

Vidina reprezentace

Jan Kliment tak mám momentálně skvělou formu. Možná reprezentační? Už při příchodu na Hanou říkal, že by si rád splnil ještě jeden sen - vstřelit gól za áčko národního týmu. Je tak otázka, zda si ji udrží a zda na něj při příští nominaci Ivan Hašek neukáže. Zatím v dresu seniorské reprezentace nasbíral pět startů. Ten poslední v roce 2017 proti Kataru.

„Nad nominací nepřemýšlím, v nároďáku je spousta jiných a dobrých útočníků. Uvidíme, když se to nepovede, tak nešťastný nebudu, když ano, tak budu jedině rád,“ řekl fotbalista s minulostí v Bröndby, Wisle Krakov, Slovácku či Jihlavě.

„Musí zamakat, aby se mu to splnilo. Je skvělé, že má nějaké ambice a sen. Může to pro něj být motor,“ uzavřel na Klimentovu adresu Tomáš Janotka.

„Útočníků tolik nemáme a vypadá fit. Mohli bychom ho zkusit, říká si o to,“ shodli se v talkshow Tiki Taka Vladimír Šmicer a Petr Švancara.