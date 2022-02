To není normální! Vyrazím to do tyčky a pak... smutnil Stejskal po penaltách

A co fanoušky zajímá pravděpodobně nejvíce, je budoucnost klubu a jeho priority. I o tom se Jakub Beneš rozpovídal.

„Priorita je stále stejná a visí ve vzduchu. Ve střednědobém horizontu chceme najít silného partnera, akcionáře, který dá klubu ekonomickou stabilitu a možnost se rozvíjet,“ potvrdil.

Zdroj: SK Sigma Olomouc

A cíle si klub nedává malé. „Konkurence nespí a my bychom neměli chtít být konkurenceschopní jen s naší republikou, ale s celou Evropou. Sigma by o ni vždy měla usilovat - očekávají to fanoušci, partneři. Ale cílit na ni chceme i z hlediska vychovávání hráčů,“ pokračoval Beneš.

Kromě toho došlo pořadu Sigmy na vážná témata. Jako například co říká na auru jeho předchůdce Jaromíra Gajdy nebo co můžou fanoušci očekávat od valné hromady.

Ale také na ta odlehčenější, ve kterých vzpomíná na svoji trenérskou kariéru a na studium práv.

