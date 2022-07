Sigmě Olomouc svým přestupem do FK Moskva vydělal Roman Hubník kolem sto milionů korun. V uplynulém ročníku nosil kapitánskou pásku v áčku, v té následující ale měl naskakovat o soutěž níž v druholigovém béčku. Prvotní nabídka nové smlouvy totiž podle jeho slov byla podmíněná také postupem rezervy do F:NL.

„Když jsem podmínky uslyšel, hned jsem věděl, že končím,“ řekl v rozhovoru pro sport.cz.

Už březnová schůzka se sportovním ředitelem Ladislavem Minářem Hubníkovi lecco naznačila. „Sdělil mi na ní, že neví, jestli se mnou kontrakt prodlouží,“ říká Hubník dále v rozhovoru.

„O takové věci se přece jedná s předstihem a narovinu. Já jsem měl zájem pokračovat, druhá strana nevěděla. Pan Minář se mě ani nezeptal, jestli mám chuť pokračovat,“ dodal nyní už bývalý stoper.

Necítil jsem absolutně žádnou důvěru

Jednání tak měla nabrat na obrátkách až deset dní před koncem sezony. A Sigma nejednala jen s Romanem Hubníkem. Ve stejnou chvíli seděl s otazníkem své budoucnosti před Ladislavem Minářem také Michal Vepřek.

„Oznámil nám, že jsme staří, často zranění a nabídl nám smlouvu do béčka. Navíc to bylo podmíněné postupem rezervy do druhé ligy a áčku bych jen vypomáhal. To bych přijel z Teplic a druhý den jel do Třince? Po pěti vteřinách jsem chtěl z jednání odejít,“ přiznal otevřeně Hubník.

„Zůstal jsem pouze kvůli Michalovi. V tu chvíli jsem ale věděl, že s fotbalem končím. Čekal jsem hodně, ale ne, že mě pan Minář šoupne do béčka,“ pokračoval Hubník.

Ten si tak po sezoně sbalil všechny věci. V tom mu zazvonil telefon a druhý den proběhla další schůzka se sportovním ředitelem Sigmy.

„Zeptal se mě, jestli chci ještě hrát. Nechtěl jsem říkat, že končím, tak jsem mu sdělil, že chci mít jasno do konce května a že ještě něco řeším,“ vyprávěl bývalý profík.

Ve hře byla Zbrojovka Brno, která Hubníkovi předložila nabídku. „Potěšila mě, ale já už jsem nechtěl dojíždět kvůli rodině a práci ve firmě, kam jsem po tréninku docházel,“ objasnil.

Ladislav Minář mu měl na téže schůzi nabídnout původní smlouvu.

„Vůbec jsme se nebavili o áčku ani béčku. Ale oznámil jsem mu, že končím. Nemělo cenu mě přemlouvat. Když zmačkáte papír, hodíte ho do koše a za čtrnáct dní jej vytáhnete a chcete jej narovnat, tak se vám to nepodaří. Necítil jsem absolutně žádnou důvěru,“ popisoval své pocity Hubník.

Kbyby mi šlo o peníze, zůstal bych v Plzni

Mrzelo jej také to, že ostatní hráči v podobném věku jako Milan Petržela, Josef Jindřišek, Tomáš Hübschman či Marek Matějovský se svými kluby kontrakt prodloužili.

„Jim asi nenabídli béčko. Jsem soudný, abych poznal, jestli mám týmu co dát. Jsem přesvědčený, že Sigmě jsem měl. Cítil jsem také, že za mnou v Olomoucí stála široká veřejnost,“ říkal dále pro sport.cz.

V otevřeném rozhovoru potom také padala slova jako nedůstojnost či naštvání.

„Prvky nedůstojnosti tam byly. Vzhledem k tomu, že jsem pro Sigmu něco udělal. Nebylo to nikdy o penězích, kdyby ano, zůstal bych v Plzni, ale chtěl jsem domů,“ zdůraznil Hubník.

A co jej tedy naštvalo? Obzvláště výrok Ladislava Mináře na besedě s fanoušky, kde uvedl, že Hubník byl společně s Florentem Poulolem u nejvíce inkasovaných branek.

„Mně do očí nic neřekl a tenhle argument nebyl vůbec na místě. Mohl bych ho obrátit proti němu, že za osm let, co je v Olomouci, klub dvakrát sestoupil. A on je v Sigmě dál,“ popisoval bývalý kapitán.

V Olomouci je vydýchaný vzduch, fanoušci jsou otrávení

Zároveň však zdůraznil, že nemá problém se Sigmou Olomouc, ale s lidmi, kteří řídí první dva týmy.

„Je kvůli nim v klubu cítit dusno. V Plzni jsem mohl kdykoli s panem Šádkem daný problém řešit. S panem Minářem jsem nechtěl řešit nic. Za dva roky ani jednou nepřišel a nezajímal se, jestli jsem spokojený. Viděl jsem jej většinou naštvaného. Vpálil do kabiny, rozkopal věci a řval po nás. Nedovedu si představit jít za ním se soukromou věcí. A tohle cítí i kluci v kabině. To je kámen úrazu Sigmy. V Olomouci je vydýchaný vzduch a také skalní fanoušci jsou ze situace otrávení,“ nebral si Hubník servítky.

Se svým koncem je podle svých slov v hlavě srovnaný a přehodnocení verdiktu není ve hře. Nyní by měl nastupovat v I. A třídě v dresu Chválkovic a u toho pokračovat v práci ve své firmě RVPM moto.

