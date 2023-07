Do nejvyšší soutěže zamířil z druholigového Prostějova. Nyní mění bývalý hráč Sigmy Olomouc, Mohelnice či HFK Olomouc Filip Žák po roce a půl Teplice za Zlín.

Filip Žák v dresu Prostějova | Foto: Deník/Jiří Fišara

Sedmadvacetiletý útočník má za sebou několik štací. Patnáct zápasů v dresu Prostějova, v nichž dal šest branek mu ale otevřelo cestu do ligového fotbalu. Za úvodní půlrok stihl v Teplicích 15 duelů a jeden gól. V uplynulé sezoně přidal v třiceti zápasech sedm přesných zásahů. Další by rád zaznamenal v dresu Zlína.

Nabídek z ligy jsem měl víc, ale sem to mám kousek, což sehrálo při rozhodování velkou roli. Navíc to byl první zájemce o mé služby. Hned po konci minulé sezony mi volal Petr Jiráček, se kterým se znám z Prostějova, kde jsme spolu hráli,“ přiznal v rozhovoru pro klubový web rodák z Šardic.

V mládeži hrál v Brně i Olomouci, v mužském fotbale si vyzkoušel například třetí ligu v HFK Olomouc, Mohelnici či druhou ligu v Blansku.

„Se Zlínem jsme se v minulosti potkávali, přál jsem mu jako moravskému týmu, aby soutěž zachránil,“ přiznal borec, který nyní bude trénovat pod Pavlem Vrbou.

„V lize jsem proti němu párkrát nastoupil, když byl ve Spartě a Baníku. Mám ho ale spojeného hlavně s Plzní a cestou v Lize mistrů. Má za sebou spoustu úspěchů a zaslouženě se dostal do reprezentace. Je pro mě čest pod ním hrát,“ říká Žák.

Je otázka, kde jej bude kouč využívat, v mládeži nastupoval na hrotu i na křídle, v posledních letech je z něj ale spíše klasický útočník. „Nejlépe se cítím na hrotu. Na křídle to nebylo úplně ono. Myslím, že jsem nahoře nejsilnější a můžu mužstvu pomoct. Jsem typ agresivnějšího hráče, vlezu do každého souboje. Hodně běhám a chci pomoct hlavně góly,“ hlásí.

Do ligy však nakoukl až ve 26 letech. „Nevím, čím to bylo. Moje cesta byla složitá, trnitá, ale ničeho nelituji. Beru to i pozitivně, že jsem o místo v lize musel dlouho bojovat. Říkal jsem to už v hodně rozhovorech, že nejsem žádný extra talent, ale všechno mám vydřené a o to je to sladší, cennější. Moc si to užívám. Jsem vlastně odchovancem Sigmy Olomouc, kde jsem byl až do juniorky. S kluky, se kterými jsem se nedostal do áčka, jsme odcházeli na hostování do třetí ligy, kde se mi celkem dařilo. Pak jsem měl nějaká angažmá ve druhé lize. Potom jsem se v Prostějově potkal s trenérem Jarošíkem, který si mě následně vytáhl do Teplic,“ popisoval.

Obě sezony v nejvyšší soutěži se však rval o setrvání ve FORTUNA:LIZE. Také Zlín se musel zachraňovat až v baráži. „Není to vůbec jednoduché. Stres je obrovský. Každý zápas hrajete o všechno, což teď poznali i kluci ve Zlíně. Doufám, že letos sezona bude lepší, úspěšnější,“ uzavřel Filip Žák.