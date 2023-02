V první chvíli jsem si myslel, že to je jasný gól a bude platit. Nemyslel jsem si, že jsem v ofsajdu. Ale potom, jak to zkoumali delší dobu, tak už jsem si říkal, že jsem tam mohl být. Bohu dík, že tady máme VAR, bohužel šel proti nám. Kdyby to bylo na druhé straně, tak jsme rádi za to, že nám pomohl. Zapracoval správně.

Měl jste ještě pěknou hlavičku hned v úvodu, nezvedal jste při ní už ruce?

Já to příliš neviděl. Zaznamenal jsem až, jak to Nguyen vyráží z šibenice. Po zápase jsem se s ním bavil a asi taky ani neví, jak to chytil.

V první půli jste byli lepší, ve druhé Slovácko. Ovlivnil hru napadený sníh?

Určitě. První poločas jsme se snažili hrát kombinační fotbal, což se nám dařilo, vyjížděli jsme z těžkých situací. Druhý poločas, jak napadl sníh, tak se to zjednodušilo, byla to kopaná a s fotbalem to nemělo nic moc společného. Byla to válka. Slovácko bylo lepší, mělo odražené míče, z nichž těžilo a vytvořilo si spoustu standardek.

Co všechno terén změnil?

Změnil hodně balony za obranu. V první půli, kdy hřiště bylo suché, tak když míč skočil, tak zůstal na místě. Ve druhém to hodně klouzalo a hřiště bylo úplně jiné. Slovácko trošku splývalo, jak bylo v bílém, což nám dělalo trošku problém. Celkově se změnil ráz utkání, nikdo nechce udělat tu jednu chybu, která by rozhodla zápas. Hrálo se ze zabezpečených obran a jednoduchý fotbal.

Ani vy osobně jste nebyl po změně stran příliš ve hře.

V první půli jsme měli více prostoru, mohli jsme si chodit pro míče do nohy. Ve druhém to byl jen souboj za soubojem.

Trenér Jílek říkal, že máte i přes nepřestup do Slavie čistou hlavu. Je to tak?

Musím, nic jiného mi nezbývá. Musím pracovat tady a podávat co nejlepší výkony.

Je to už uzavřená věc, že zůstáváte?

Uzavřená věc to bude až skončí přestupové období.

Nakonec remíza na Slovácku. Porazil jste ho vůbec někdy?

V devatenáctce jsme ho porazili, jak jsme vyhráli ligu. Je to těžký soupeř. Podle mě se tady hraje všem týmům špatně a bod musíme brát, i když za první poločas nás mrzí, že nemáme tři.