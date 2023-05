V úvodním kole tohoto ročníku stál Jakub Pokorný na straně Baníku. Se Sigmou ve Vítkovicích prohrál 0:3. Uběhlo přesně devět měsíců, šestadvacetiletý stoper nosí dres Hanáků a na Andrově stadionu padl ve stejné sezoně s Baníkem 1:4.

Jakub Pokorný | Foto: Deník/Jan Pořízek

Před letním příchodem do Sigmy Olomouc strávil Jakub Pokorný v Baníku šest let. „Po té době to bylo poprvé, co jsem proti němu hrál. Na jednu stranu byla na zápase příjemná až neskutečná atmosféra, kterou udělali fanoušci. Zároveň to ale bylo hořké. První kolo jsem proti Olomouci dostal tři góly, teď za Olomouc proti Baníku čtyři. Nevím, co k tomu říct,“ hodnotil Jakub Pokorný duel, který pro něj byl speciální.

Jeho Sigma před téměř devíti tisíci lidmi prohrála vysoko 1:4, přičemž Ostravané trefili přesně čtyřikrát prostor mezi třemi tyčemi branky Tadeáše Stoppena.

„Rozhodla efektivita, my jsme nebyli moc nebezpeční, bylo to z naší strany málo. Příliš jsme dnes nepomohli ani brankáři, pořádně si nesáhl na balon. I když se vždycky snažíme všichni si navzájem pomoci, tak to tentokrát nestačilo,“ popisoval Pokorný.

Hukot na Andráku, Sigmu s Baníkem sledovalo devět tisíc lidí. Najdete se?

Tři góly Sigmě vstřelil Muhamed Tijani, kterého Jakub Pokorný dobře zná. „Osobně se mi na něj hrálo dobře. Je sice vysoký a silný, ale s tím si musíme poradit. Takových útočníků je v lize více. Bohužel nám dal hattrick. Za poslední dobu ale určitě udělal progres, pomohlo mu hostování, ze kterého se v létě vrátil a byl na něm vidět posun. Přeji mu to, protože se jedná o poctivého a pracovitého kluka. Jde na něm vidět, že mu to lepí, padá mu to tam a my jsme to odnesli,“ říká obránce.

Ten za Sigmu, kam dorazil po pátém kole tohoto ročníku, stihl již 22 zápasů, ve kterých dal dva góly a pomohl Sigmě k šesté příčce po základní části.

„Musím to hodnotit kladně. Když jsem přicházel, tak tady nebyla ideální situace. Přestože měli kluci za sebou horší sérii, tak jsem viděl, že jsou dobří fotbalisté a že se budeme prát o vyšší příčky. Účastí ve skupině o titul jsme splnili cíl, se kterým jsme šli do jara,“ glosoval Pokorný, který dorazil do Olomouce v době, kdy Sigma táhla sérii čtyř porážek v řadě.

I přes splnění cíle však na Hané úplná spokojenost nepanuje. „Pomýšleli jsme na více bodů, abychom byli blíže čtvrtému místu,“ potvrdil Pokorný.

FOTO: Sigmu potupil hattrickem Tijani, do skupiny o titul ale postoupila

Tři závěrečné duely se totiž Sigmě nepovedly (Teplice 1:2, Jablonec 2:2 a Baník 1:4). „Těžko říct, v čem byl problém. Prostě se nám nevyvedly výsledkově ani herně. Kdybychom je zvládli, šlo by se nám do nadstavby lépe,“ je si vědom.

Takhle Sigmě ztrácí pět kol před úplným koncem na čtvrté Bohemians sedm bodů, na páté Slovácko pět. „Je to klišé, ale nezbývá nám nic jiného, než jít zápas od zápasu. Ztrácíme hodně bodů, ale týmy si je poberou mezi sebou a šance na posun je,“ uzavřel Jakub Pokorný.